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कक्षा 8वीं तक शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक, भीषण गर्मी और लू के असर के कारण बड़ा फैसला

भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर कक्षा 1 से 8वीं तो शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रशासन का बड़ा फैसला आया है. पढ़ें पूरी खबर..

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बिहार के स्कूलों पर फैसला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 21, 2026 at 8:59 PM IST

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पटना: भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला सुनाया है. पटना और गया समेत कई जिलों में 27 जून तक सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है. जिला प्रशासन ने कहा कि विशेष रूप से दोपहर के समय पड रही भीषण गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है. ऐसे में 22 जून से 27 जून तक ये आदेश लागू रहेगा.

पटना में बंद रहेंगे स्कूल: पटना जिला दण्डाधिकारी कुन्दन कुमार ने आदेश जारी कर कहा कि पटना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत जिले के सभी निजी/सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल सहित) में वर्ग-08 तक के कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियों पर दिनांक 27.06.2026 तक पूर्णरूपेण प्रतिबंध रहेगा.

गया में भी आदेश जारी: उधर, गया जिला दंडाधिकारी शशांक शुभंकर ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है. जिला दंडाधिकारी के आदेश में कहा गया है कि गया जिले के सभी सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों प्री स्कूल आंगनबाड़ी केंद्रों और कोचिंग संस्थानों में कक्षा 8 तक के सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर 22 जून से 25 जून 2026 तक प्रतिबंध रहेगा.

8वीं क्लास तक स्कूल बंद होंगे: दरअसल, 16 जून 2026 को ही जिले में भीषण गर्मी और लू को देखते हुए कक्षा 1 से लेकर आठवीं तक शैक्षणिक गतिविधियों पर जिला दंड अधिकारी ने रोक लगाई थी, अब एक बार फिर से उसे आगे बढ़ाते हुए 22 जून से 25 जून तक शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगाई गई है. हालांकि कक्षा 9वीं से लेकर 12 वीं तक कक्षाओं का संचालन पूर्वाहन 11:00 बजे तक करने का निर्देश जारी किया गया है, लेकिन इसमें भी विशेष व्यवस्थाओं के साथ ही संचालन करने का आदेश दिया गया है ताकि छात्रों की स्वास्थ्य पर भीषण गर्मी और लु असर नहीं हो.

"अभिभावकों और विद्यालय प्रबंधन गर्मी एवं लू से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें, साथ ही प्रशासन द्वारा जारी निदेशकों का अनुपालन सुनिश्चित करें, जिले में पढ़ रही भीषण गर्मी एवं लू की स्थिति को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मद्दे नजर फैसला लिया गया है कि 25 जून तक कक्षा 8 वीं तक शैक्षणिक गतिविधि बंद रहेंगी"- शशांक शुभंकर, जिला दंडाधिकारी, गया

धारा 163 के तहत आदेश जारी: जिला दंड अधिकारी ने बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है, कक्षा 1 से लेकर आठवीं तक शैक्षणिक संचालन बंद रहेगा, जबकि नवमी से 12 वीं तक की कक्षाओं का संचालन 11:00 तक ही संचालित करने का निर्देश जारी किया गया है, आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले विद्यालय संचालन समिति पर करवाई होगी.

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