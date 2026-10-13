पटना में जिस गाड़ी से गिरफ्तार करने पहुंची थी पुलिस, उसकी चाबी लेकर भागे प्रदर्शनकारी
पटना में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गाड़ी की चाबी निकालकर भागा प्रदर्शनकारी, हिरासत में थे 10 छात्र, देखती रह गई पुलिस. रिपोर्ट- कृष्णनंदन
Published : October 13, 2026 at 1:37 PM IST
पटना : बिहार की राजधानी पटना में मंगलवार को छात्र संगठन आइसा के प्रदर्शन के दौरान उस समय अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई, जब पुलिस की गाड़ी में हिरासत में रखे गए छात्रों के बीच से एक प्रदर्शनकारी गाड़ी की चाबी निकालकर फरार हो गया. यह घटना जेपी गोलंबर के पास हुई, जहां सैकड़ों पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में प्रदर्शनकारी ने पुलिस की गाड़ी का गेट खोलकर चाबी निकाली और मौके से भाग निकला. गाड़ी में उस समय करीब 10 छात्रों को हिरासत में लेकर रखा गया था.
चाबी लेकर भागे प्रदर्शनकारी
चाबी निकलने के बाद पुलिस की गाड़ी जेपी गोलंबर के पास ही खड़ी रह गई. प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों को दो गाड़ियों में बैठाकर हिरासत में रखा था. इनमें से एक गाड़ी का नंबर BR06GG1045 है. इसी गाड़ी में बंद छात्रों के बीच से एक प्रदर्शनकारी ने गेट खोलकर चाबी निकाल ली और फरार हो गया. इस घटना के बाद भी गाड़ी जेपी गोलंबर के पास खड़ी रही.
'इसके जिम्मेदार पुलिसकर्मी हैं, छात्र नहीं'
आइसा के समस्तीपुर जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जबरन घसीटकर गाड़ियों में बैठा दिया. उन्होंने कहा कि छात्रों को गर्मी में गाड़ी के अंदर बंद रखा गया था. ऐसे में प्रदर्शनकारियों का नाराज होना स्वाभाविक है. उन्होंने सवाल उठाया कि सैकड़ों पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में प्रदर्शनकारी गाड़ी की चाबी निकालकर कैसे भाग गया? इसके जिम्मेदार पुलिसकर्मी हैं, छात्र नहीं.
आइसा का पटना में हल्ला बोल
दरअसल, आइसा बिहार की ओर से मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को रद्द करने की मांग को लेकर गांधी मैदान के गेट नंबर 10 से प्रदर्शन मार्च निकाला गया था. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए. भाकपा माले विधायक संदीप सौरव आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे.
पुलिस और प्रदर्शनकारियों में धक्का-मुक्की
प्रदर्शनकारी जब जेपी गोलंबर से आगे बढ़ने लगे, तो पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की हुई. विधायक संदीप सौरव को भी हल्की चोट आई. इसके बाद उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई. संदीप सौरव ने कहा कि उन्हें चोट लगना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में धांधली हुई है और इसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है.
''संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार देता है, लेकिन पुलिस छात्रों को प्रदर्शन तक नहीं करने दे रही है. पुलिस जबरन छात्रों को हिरासत में ले रही है और उनके साथ अत्याचारियों जैसा व्यवहार कर रही है. लेकिन वह मानेंगे नहीं और लोक भवन जाकर ही रहेंगे.''- संदीप सौरव, विधायक
क्या हैं प्रमुख मांगें?
आइसा की प्रमुख मांगों में एसआईआर प्रक्रिया को रद्द करना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और चुनाव प्रक्रिया में कथित धांधली की जवाबदेही तय करना शामिल है. संगठन का आरोप है कि एसआईआर के जरिए मतदाताओं के लोकतांत्रिक अधिकारों को प्रभावित किया जा रहा है. इसी के विरोध में छात्र सड़क पर उतरे थे.
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