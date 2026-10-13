ETV Bharat / state

पटना में जिस गाड़ी से गिरफ्तार करने पहुंची थी पुलिस, उसकी चाबी लेकर भागे प्रदर्शनकारी

इसी गाड़ी का चाबी लेकर भागे प्रदर्शनकारी ( ETV Bharat )

पटना : बिहार की राजधानी पटना में मंगलवार को छात्र संगठन आइसा के प्रदर्शन के दौरान उस समय अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई, जब पुलिस की गाड़ी में हिरासत में रखे गए छात्रों के बीच से एक प्रदर्शनकारी गाड़ी की चाबी निकालकर फरार हो गया. यह घटना जेपी गोलंबर के पास हुई, जहां सैकड़ों पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में प्रदर्शनकारी ने पुलिस की गाड़ी का गेट खोलकर चाबी निकाली और मौके से भाग निकला. गाड़ी में उस समय करीब 10 छात्रों को हिरासत में लेकर रखा गया था.

चाबी लेकर भागे प्रदर्शनकारी

चाबी निकलने के बाद पुलिस की गाड़ी जेपी गोलंबर के पास ही खड़ी रह गई. प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों को दो गाड़ियों में बैठाकर हिरासत में रखा था. इनमें से एक गाड़ी का नंबर BR06GG1045 है. इसी गाड़ी में बंद छात्रों के बीच से एक प्रदर्शनकारी ने गेट खोलकर चाबी निकाल ली और फरार हो गया. इस घटना के बाद भी गाड़ी जेपी गोलंबर के पास खड़ी रही. पुलिस गाड़ी का चाबी लेकर भागे (ETV Bharat) 'इसके जिम्मेदार पुलिसकर्मी हैं, छात्र नहीं' आइसा के समस्तीपुर जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जबरन घसीटकर गाड़ियों में बैठा दिया. उन्होंने कहा कि छात्रों को गर्मी में गाड़ी के अंदर बंद रखा गया था. ऐसे में प्रदर्शनकारियों का नाराज होना स्वाभाविक है. उन्होंने सवाल उठाया कि सैकड़ों पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में प्रदर्शनकारी गाड़ी की चाबी निकालकर कैसे भाग गया? इसके जिम्मेदार पुलिसकर्मी हैं, छात्र नहीं. आइसा का पटना में हल्ला बोल दरअसल, आइसा बिहार की ओर से मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को रद्द करने की मांग को लेकर गांधी मैदान के गेट नंबर 10 से प्रदर्शन मार्च निकाला गया था. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए. भाकपा माले विधायक संदीप सौरव आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे. छात्रों का प्रदर्शन (ETV Bharat)