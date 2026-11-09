दिवाली के बाद 'जहरीली' हुई पटना की हवा, AQI 335 तक पहुंचा.. जानिए क्या है आपके शहर का हाल
Bihar AQI Level: दिवाली के बाद प्रदूषण की चिंता बढ़ गई है. बिहार के 10 शहरों की हवा खराब श्रेणी में. रिपोर्ट-धर्मेन्द्र सिन्हा
Published : November 9, 2026 at 8:44 AM IST
पटना: दिवाली का त्योहार बीत चुका है, लेकिन आतिशबाजी से निकला धुआं वातावरण में प्रदूषण की चिंता बढ़ा रहा है. राजधानी पटना में दिवाली के अगले दिन सुबह की तस्वीर कुछ ऐसी ही नजर आई. लोग रोजाना की तरह मॉर्निंग वॉक और रनिंग के लिए घरों से निकले, लेकिन हवा की खराब होती गुणवत्ता ने उनकी चिंता बढ़ा दी है.
बिहार के 10 शहरों का हवा खराब
पटना समेत बिहार के 10 शहरों की हवा लगातार दूसरे दिन खराब श्रेणी में दर्ज की गई है. पटना, आरा, बेगूसराय, भागलपुर, बिहारशरीफ, बक्सर, छपरा, हाजीपुर, मुंगेर और राजगीर की हवा खराब श्रेणी में रही.
पटना के समनपुरा में 335 AQI
राजधानी के समनपुरा में 335 एक्यूआई दर्ज किया गया, जबकि मुंगेर में 276 एक्यूआई रहा. पटना के दानापुर में 225, तारामंडल में 274, मुरादपुर में 198 और राजवंशी नगर में 179 एक्यूआई दर्ज किया गया. वहीं समस्तीपुर 93 एक्यूआई के साथ प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर रहा.
पटाखा जलाने से प्रदूषण का स्तर और बढ़ा
वहीं रोजाना रनिंग करने वाले निखिल भी प्रदूषण की स्थिति से परेशान हैं. उनका कहना है कि दिवाली के दौरान पटाखे जलाने से प्रदूषण का स्तर और बढ़ जाता है. ऐसे में सिर्फ लोगों को जागरूक करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि सरकार को इस दिशा में सख्त नियम बनाने होंगे.
अभिषेक का मानना है कि सबसे पहले पटाखों के उत्पादन पर नियंत्रण या प्रतिबंध लगाने की जरूरत है. इसके लिए नियम तय होने चाहिए कि किस सीमा तक आतिशबाजी की अनुमति दी जा सकती है.
वहीं लोगों की माने तो औद्योगीकरण और पेड़ों की कटाई भी प्रदूषण की बड़ी वजह हैं. स्थानीय निखिल कहते हैं कि विकास के नाम पर लगातार पेड़-पौधे काटे जा रहे हैं. शहरों में हरियाली कम होने से वातावरण पर इसका असर साफ दिखाई देता है.
''राजमहल से यहां इसलिए आता हूं, क्योंकि यहां का वातावरण दूसरी जगहों की तुलना में बेहतर महसूस होता है. लेकिन जैसे ही मुख्य बाजार या शहर के अंदर जाते हैं, वहां घुटन जैसी स्थिति महसूस होती है. इसकी एक बड़ी वजह पेड़-पौधों की कमी भी है.'' - निखिल, स्थानीय
हर घर में दो पेड़ लगाने का बने नियम
निखिल ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार से एक और अहम मांग की है. उनका कहना है कि हर घर में कम से कम दो पेड़ लगाने का नियम बनाया जाना चाहिए. अगर इसे सख्ती से लागू किया जाए तो शहरों में हरियाली बढ़ेगी और प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी.
पटाखों की जगह दीये से मनाएं दिवाली
उनका कहना है कि त्योहार परिवार के साथ खुशियां बांटने का अवसर है. इसके लिए पटाखे जलाना जरूरी नहीं है. लोग परिवार के साथ मिलकर दिवाली मनाएं और दीये जलाएं. उन्होंने बिजली की सजावट और लाइटों के अनावश्यक इस्तेमाल को भी कम करने की बात कही. उनके मुताबिक, मिट्टी के दीये जलाने से स्थानीय कारीगरों और गरीब परिवारों को भी रोजगार मिलता है. इससे त्योहार की खुशियां समाज के हर वर्ग तक पहुंच सकती हैं.
निखिल का कहना है कि लोगों को सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि प्रकृति और आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी विचार करना चाहिए. अगर हर व्यक्ति पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी समझेगा, तभी स्वच्छ वातावरण संभव हो सकेगा.
वहीं अभिषेक कहते हैं कि विकास जरूरी है, लेकिन ऐसा विकास नहीं होना चाहिए जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाए. इंसान को अपनी जरूरतों के साथ-साथ पर्यावरण की जरूरतों का भी ध्यान रखना होगा.
प्रशासन के साथ जनता की सहभागिता भी जरूरी
दिवाली के बाद पटना की हवा ने एक बार फिर प्रदूषण की समस्या को सामने ला दिया है. एक तरफ बुजुर्ग रविंद्र जी लगातार खराब हवा को लेकर चिंता जता रहे हैं, तो दूसरी तरफ रोजाना रनिंग करने वाले निखिल पर्यावरण संरक्षण के लिए सख्त नियम बनाने की मांग कर रहे हैं. दोनों की चिंता का केंद्र एक ही है, लोगों को सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिले
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