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दिवाली के बाद 'जहरीली' हुई पटना की हवा, AQI 335 तक पहुंचा.. जानिए क्या है आपके शहर का हाल

पटना की हवा जहरीली ( ETV Bharat )

बिहार के 10 शहरों का हवा खराब