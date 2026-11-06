दिवाली से पहले ही बिहार की हवा जहरीली, राजधानी पटना में AQI 148 के पार
Bihar AQI : दिवाली पर होने वाली आतिशबाजी से पहले शहर की हवा जहरीली होने लगी है. जानें कैसे करें बचाव. रिपोर्ट- धर्मेंद्र सिन्हा
Published : November 6, 2026 at 12:02 PM IST
पटना: बिहार की राजधानी में दिवाली को लेकर बच्चों और बुजुर्गों में भारी उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन रोशनी के पर्व पर होने वाली आतिशबाजी से वायु प्रदूषण होता है. दरअसल, दिवाली आने से दो-तीन दिन पहले ही पटाखे फोड़ने का सिलसिला शुरू हो जाता है. खासकर बच्चे फुलझड़ी, अनार, चकरी और दूसरे पटाखे जलाने लगते हैं. दिवाली की रात रॉकेट, बम और तेज आवाज वाले पटाखों का इस्तेमाल भी बड़े पैमाने पर होता है. जिससे आंखों में जलन और अस्थमा जैसी बीमारियां होने का खतरा रहता है.
आज पटना का AQI 148
वहीं, अगर बात राजधानी पटना की करें तो आज सुबह साढ़े आठ बजे यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 148 दर्ज किया गया. यह हवा की गुणवत्ता को लेकर सावधानी बरतने का संकेत है. दिवाली की रात बड़े पैमाने पर आतिशबाजी होने के बाद प्रदूषण का स्तर और बढ़ सकता है. ऐसे में सबसे बड़ा खतरा उन लोगों को है, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है या जो पहले से सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे हैं.
पटाखों से निकलने वाला धुआं कितना खतरनाक?
पटाखे जलने के दौरान हवा में PM2.5 और PM10 जैसे सूक्ष्म प्रदूषक कणों की मात्रा बढ़ सकती है. PM2.5 इतने छोटे कण होते हैं कि सांस के साथ फेफड़ों के भीतर गहराई तक पहुंच सकते हैं. कुछ कण रक्त प्रवाह तक भी पहुंच सकते हैं. इसके अलावा पटाखों के धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अन्य हानिकारक रसायन भी निकल सकते हैं. जिससे गले में खराश, खांसी, सांस लेने में परेशानी और सीने में जकड़न जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं.
कौन-कौन से पटाखे कितने नुकसानदेह
देखने में छोटे और कम खतरनाक लगने वाले फूलझड़ी जैसे पटाखे भी जलने के दौरान धुआं और धातु के सूक्ष्म कण छोड़ते हैं. इनके इस्तेमाल से आंखों में जलन, त्वचा के जलने और सांस के जरिए प्रदूषक कण शरीर में पहुंचने का खतरा रहता है. बच्चों को इन्हें जलाते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए.
अनारदाना जलने पर बड़ी मात्रा में चिंगारियां और धुआं निकलता है. बंद या कम हवादार जगह में इसे जलाने से धुएं का असर ज्यादा हो सकता है. इससे आंखों और गले में जलन के साथ-साथ सांस संबंधी परेशानी हो सकती है.
बम और तेज आवाज वाले पटाखों से निकलने वाले धुएं और बारूद के कण हवा को प्रदूषित करते हैं. इसके अलावा तेज धमाके से ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता है. इससे बच्चों, बुजुर्गों और हृदय रोगियों को परेशानी हो सकती है. तेज आवाज से छोटे बच्चों में डर और तनाव भी पैदा हो सकता है.
रॉकेट और चकरी जलने के दौरान धुआं और रासायनिक कण छोड़ते हैं. इनके इस्तेमाल से आसपास की हवा प्रदूषित होती है. रॉकेट के गलत दिशा में जाने से आग लगने और जलने की घटनाओं का भी खतरा रहता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी पटाखा पूरी तरह प्रदूषण मुक्त नहीं होता. ग्रीन पटाखों से प्रदूषण अपेक्षाकृत कम हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे पूरी तरह सुरक्षित हैं.
बच्चों को पटाखों के धुएं से विशेष रूप से बचाना चाहिए. बच्चों के फेफड़े पूरी तरह विकसित नहीं होते हैं, इसलिए प्रदूषित हवा का उन पर ज्यादा असर पड़ सकता है. अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों को धुएं वाली जगहों से दूर रखें और पटाखे जलाते समय उनके साथ रहें. डॉ. संजय कुमार, पूर्व कमांडेंट
बुजुर्गों और हृदय रोगियों के लिए भी खतरा
प्रदूषण का खतरा सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है. बुजुर्गों के लिए भी पटाखों से निकलने वाला धुआं परेशानी का कारण बन सकता है. उम्र बढ़ने के साथ-साथ फेफड़ों की क्षमता और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में बदलाव आता है. ऐसे में प्रदूषित हवा के संपर्क में आने से उन्हें सांस फूलने, खांसी, सीने में जकड़न और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं.
खुले में व्यायाम करने से बचें बुजुर्ग
जिन बुजुर्गों को पहले से अस्थमा, सीओपीडी या दूसरी फेफड़ों की बीमारी है, उनकी परेशानी बढ़ सकती है. वहीं हृदय रोग से पीड़ित लोगों में प्रदूषण के कारण दिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है. गंभीर स्थिति में हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी हृदय संबंधी घटनाओं का जोखिम भी बढ़ सकता है. खासकर वे बुजुर्ग जो नियमित रूप से सुबह या शाम टहलने जाते हैं, उन्हें प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर खुले में व्यायाम करने से बचना चाहिए.
अस्थमा और सांस के मरीजों को सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत
दिवाली के दौरान सबसे अधिक सतर्क रहने की जरूरत उन लोगों को है, जो पहले से सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित हैं. अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और सीओपीडी के मरीजों के लिए पटाखों का धुआं ट्रिगर का काम कर सकता है. धुएं में मौजूद सूक्ष्म कण और रासायनिक गैसें सांस की नलियों में सूजन और सिकुड़न पैदा कर सकती हैं. इसके कारण मरीजों को अचानक खांसी आने, सीटी जैसी आवाज के साथ सांस लेने, सीने में जकड़न और सांस फूलने की समस्या हो सकती है.
कुछ मरीजों को सामान्य से अधिक बार इनहेलर का इस्तेमाल करना पड़ सकता है.
अस्थमा और सांस के मरीज अपने पास रखें इमरजेंसी इनहेलर
गंभीर स्थिति में मरीज को अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत भी आ सकती है. ऐसे में सांस के मरीजों को दिवाली के दौरान अपनी नियमित दवाएं समय पर लेनी चाहिए. डॉक्टर की सलाह के अनुसार इमरजेंसी इनहेलर हमेशा अपने पास रखना चाहिए. अगर सांस लेने में अचानक बहुत ज्यादा परेशानी हो, सीने में तेज दर्द हो या दवा लेने के बाद भी राहत नहीं मिले तो तुरंत चिकित्सकीय सहायता लेनी चाहिए.
पटाखों के धुएं से कौन-कौन सी बीमारियां हो सकती हैं?
- अस्थमा: सांस की नलियों में सूजन और सिकुड़न के कारण अस्थमा का दौरा पड़ सकता है.
- ब्रोंकाइटिस: सांस की नलियों में जलन और सूजन के कारण लगातार खांसी और बलगम की समस्या हो सकती है.
- सीओपीडी: पहले से बीमारी से पीड़ित लोगों में सांस लेने की परेशानी बढ़ सकती है.
- एलर्जी और आंखों की समस्या: आंखों में जलन, लालिमा, खुजली, नाक बहना और गले में खराश हो सकती है.
- हृदय संबंधी समस्याएं: प्रदूषण के सूक्ष्म कण हृदय और रक्त वाहिकाओं को प्रभावित कर सकते हैं. पहले से हृदय रोग से पीड़ित लोगों का जोखिम बढ़ सकता है.
- फेफड़ों की कार्यक्षमता पर असर: लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से फेफड़ों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है.
AQI 148 का क्या मतलब है, कितना खतरनाक है पटना का प्रदूषण?
एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI हवा में मौजूद प्रदूषकों के स्तर को समझने का एक पैमाना है. इसके जरिए पता चलता है कि हवा सांस लेने के लिहाज से कितनी साफ या प्रदूषित है. पटना में सुबह साढ़े आठ बजे AQI 148 दर्ज किया गया. भारतीय राष्ट्रीय AQI मानकों के अनुसार 101 से 200 के बीच का स्तर मॉडरेट यानी मध्यम प्रदूषण की श्रेणी में आता है.
घर के अंदर हवा को साफ रखने के लिए क्या करें?
- HEPA फिल्टर वाला एयर प्यूरीफायर: घर के जिस कमरे में बच्चे, बुजुर्ग या सांस के मरीज रहते हैं, वहां सही क्षमता वाला HEPA फिल्टर युक्त एयर प्यूरीफायर चलाएं.
- दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें: पटाखों का धुआं अधिक होने पर घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें. हवा साफ होने पर वेंटिलेशन करें.
- इनहेलर और दवाएं पास रखें: सांस के मरीज अपनी नियमित दवाएं समय पर लें और डॉक्टर द्वारा निर्धारित इमरजेंसी इनहेलर हमेशा अपने पास रखें.
- धूम्रपान से बचें: घर के अंदर अगरबत्ती, धूप, मच्छर भगाने वाली कॉइल और अन्य धुआं पैदा करने वाली चीजों का इस्तेमाल कम करें.
- बाहर निकलने पर मास्क लगाएं: प्रदूषण अधिक होने पर बाहर जाना जरूरी हो तो अच्छी फिटिंग वाला N95 या समकक्ष मास्क पहनें. बच्चों के लिए मास्क का सही फिट होना जरूरी है.
ज्यादा से ज्यादा पिएं पानी
प्रदूषण के दौरान शरीर को हाइड्रेटेड रखना जरूरी है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. फल, हरी सब्जियां और पौष्टिक भोजन को अपनी डाइट में शामिल करें. विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थ सामान्य स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं. हालांकि, यह समझना भी जरूरी है कि पानी पीने या किसी विशेष डाइट से फेफड़ों में पहुंच चुके प्रदूषण के कण बाहर नहीं निकल जाते, इसलिए सबसे प्रभावी उपाय प्रदूषित हवा के संपर्क को कम करना है.
दिवाली में किन बातों का रखें विशेष ध्यान?
- अस्पतालों, स्कूलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों के आसपास आतिशबाजी से बचें.
- अस्थमा और हृदय रोगियों को पटाखे जलाने वाली जगह से दूर रखें.
- प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर सुबह और शाम की आउटडोर एक्सरसाइज कम करें.
- स्थानीय प्रशासन के पटाखों और ग्रीन पटाखों से संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन करें.
- सांस लेने में परेशानी, सीने में दर्द या लगातार खांसी होने पर डॉक्टर से संपर्क करें.
ये भी पढ़ें