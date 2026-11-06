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दिवाली से पहले ही बिहार की हवा जहरीली, राजधानी पटना में AQI 148 के पार

बिहार में दिवाली की खुशियों के बीच हवा में घुल रहा जहर ( PTI )

पटना: बिहार की राजधानी में दिवाली को लेकर बच्चों और बुजुर्गों में भारी उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन रोशनी के पर्व पर होने वाली आतिशबाजी से वायु प्रदूषण होता है. दरअसल, दिवाली आने से दो-तीन दिन पहले ही पटाखे फोड़ने का सिलसिला शुरू हो जाता है. खासकर बच्चे फुलझड़ी, अनार, चकरी और दूसरे पटाखे जलाने लगते हैं. दिवाली की रात रॉकेट, बम और तेज आवाज वाले पटाखों का इस्तेमाल भी बड़े पैमाने पर होता है. जिससे आंखों में जलन और अस्थमा जैसी बीमारियां होने का खतरा रहता है.

आज पटना का AQI 148

वहीं, अगर बात राजधानी पटना की करें तो आज सुबह साढ़े आठ बजे यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 148 दर्ज किया गया. यह हवा की गुणवत्ता को लेकर सावधानी बरतने का संकेत है. दिवाली की रात बड़े पैमाने पर आतिशबाजी होने के बाद प्रदूषण का स्तर और बढ़ सकता है. ऐसे में सबसे बड़ा खतरा उन लोगों को है, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है या जो पहले से सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे हैं. पटाखों से निकलने वाला धुआं कितना खतरनाक? पटाखे जलने के दौरान हवा में PM2.5 और PM10 जैसे सूक्ष्म प्रदूषक कणों की मात्रा बढ़ सकती है. PM2.5 इतने छोटे कण होते हैं कि सांस के साथ फेफड़ों के भीतर गहराई तक पहुंच सकते हैं. कुछ कण रक्त प्रवाह तक भी पहुंच सकते हैं. इसके अलावा पटाखों के धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अन्य हानिकारक रसायन भी निकल सकते हैं. जिससे गले में खराश, खांसी, सांस लेने में परेशानी और सीने में जकड़न जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं. कौन-कौन से पटाखे कितने नुकसानदेह देखने में छोटे और कम खतरनाक लगने वाले फूलझड़ी जैसे पटाखे भी जलने के दौरान धुआं और धातु के सूक्ष्म कण छोड़ते हैं. इनके इस्तेमाल से आंखों में जलन, त्वचा के जलने और सांस के जरिए प्रदूषक कण शरीर में पहुंचने का खतरा रहता है. बच्चों को इन्हें जलाते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. अनारदाना जलने पर बड़ी मात्रा में चिंगारियां और धुआं निकलता है. बंद या कम हवादार जगह में इसे जलाने से धुएं का असर ज्यादा हो सकता है. इससे आंखों और गले में जलन के साथ-साथ सांस संबंधी परेशानी हो सकती है. बम और तेज आवाज वाले पटाखों से निकलने वाले धुएं और बारूद के कण हवा को प्रदूषित करते हैं. इसके अलावा तेज धमाके से ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता है. इससे बच्चों, बुजुर्गों और हृदय रोगियों को परेशानी हो सकती है. तेज आवाज से छोटे बच्चों में डर और तनाव भी पैदा हो सकता है. रॉकेट और चकरी जलने के दौरान धुआं और रासायनिक कण छोड़ते हैं. इनके इस्तेमाल से आसपास की हवा प्रदूषित होती है. रॉकेट के गलत दिशा में जाने से आग लगने और जलने की घटनाओं का भी खतरा रहता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी पटाखा पूरी तरह प्रदूषण मुक्त नहीं होता. ग्रीन पटाखों से प्रदूषण अपेक्षाकृत कम हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे पूरी तरह सुरक्षित हैं. बच्चों को पटाखों के धुएं से विशेष रूप से बचाना चाहिए. बच्चों के फेफड़े पूरी तरह विकसित नहीं होते हैं, इसलिए प्रदूषित हवा का उन पर ज्यादा असर पड़ सकता है. अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों को धुएं वाली जगहों से दूर रखें और पटाखे जलाते समय उनके साथ रहें. डॉ. संजय कुमार, पूर्व कमांडेंट बुजुर्गों और हृदय रोगियों के लिए भी खतरा प्रदूषण का खतरा सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है. बुजुर्गों के लिए भी पटाखों से निकलने वाला धुआं परेशानी का कारण बन सकता है. उम्र बढ़ने के साथ-साथ फेफड़ों की क्षमता और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में बदलाव आता है. ऐसे में प्रदूषित हवा के संपर्क में आने से उन्हें सांस फूलने, खांसी, सीने में जकड़न और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं.