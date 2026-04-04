मेडिकल क्षेत्र में पटना AIIMS ने रचा इतिहास, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुई उपलब्धि
मेडिकल क्षेत्र में बिहार कई नई अध्याय जोड़ रहा है. इसी कड़ी में पटना एम्स को बड़ी उपलब्धि मिली है. पढ़ें खबर
Published : April 4, 2026 at 4:52 PM IST
पटना : एम्स पटना ने चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए एक बेहद जटिल न्यूरोसर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है. संस्थान की विशेषज्ञ टीम ने 42 वर्षीय मरीज की सर्वाइकल स्पाइन में गहराई तक फंसे 35 मिमी लंबे मछली के कांटे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.
पटना एम्स की बड़ी उपलब्धि : इस दुर्लभ सर्जरी को अब लिमका बुक ऑफ रिकार्ड्स 2026 में भी जगह मिली है, जिससे इस उपलब्धि की राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है. एम्स पटना के प्रबंधन का मानना है कि यह सफलता न केवल एम्स पटना की उन्नत चिकित्सा तकनीक को दर्शाती है, बल्कि बिहार में सुपर स्पेशियलिटी स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूत होती क्षमता का भी प्रमाण है.
क्या है पूरा मामला? : यह जटिल सर्जरी 9 मार्च 2025 को की गई थी. मरीज की गर्दन की रीढ़ के बेहद संवेदनशील हिस्से में मछली का कांटा इस तरह फंसा था कि थोड़ी सी भी चूक उसे स्थायी रूप से अपंग बना सकती थी. ऐसे हाई-रिस्क केस में न्यूरोसर्जरी टीम ने अत्यंत सावधानी और सटीकता के साथ ऑपरेशन की योजना बनाई.
4 घंटे से ज्यादा तक हुई थी सर्जरी : इस पूरी प्रक्रिया का नेतृत्व डॉ. सरज कुमार सिंह ने किया, जबकि डॉ. क्रांति भावना ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. ऑपरेशन सुबह 9 बजे शुरू हुआ और 4 घंटे 5 मिनट तक लगातार चला.
'टीमवर्क सर्जरी की सबसे बड़ी ताकत' : सर्जरी टीम का नेतृत्व करने वाले डॉ. सरज कुमार सिंह ने कहा कि सर्वाइकल स्पाइन के इतने करीब काम करना किसी भी सर्जन के लिए बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि यहां हर कदम सीधे मरीज की गतिशीलता और जीवन गुणवत्ता से जुड़ा होता है. पूरी टीम का फोकस सिर्फ ऑपरेशन की तकनीकी सफलता पर नहीं, बल्कि मरीज और उसके परिजनों के भरोसे को कायम रखने पर भी था. यही विश्वास और टीमवर्क इस कठिन सर्जरी की सबसे बड़ी ताकत बना.
'सामान्य जिंदगी को बचाने की निर्णायक लड़ाई थी' : सर्जरी टीम में शामिल डॉ क्रांति भावना ने बताया कि यह केवल एक सर्जिकल प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि मरीज की सामान्य जिंदगी को बचाने की निर्णायक लड़ाई थी. थोड़ी भी गलती होती तो मरीज को लाइफटाइम पैरालाइज होने का खतरा था.
''इस ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती रीढ़ की नाजुक नसों को सुरक्षित रखना था. फिश बोन इतनी गहराई में धंसी थी कि उसे निकालने के दौरान मिलीमीटर स्तर की सटीकता जरूरी थी. टीम ने अत्याधुनिक तकनीक और बेहतरीन समन्वय के साथ बिना किसी न्यूरोलॉजिकल नुकसान के कांटे को बाहर निकाल लिया.''- डॉ क्रांति भावना, सर्जरी टीम में शामिल चिकित्सक
'बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए गर्व का क्षण' : एम्स पटना के कार्यकारी निदेशक प्रो. (ब्रिगे.) डॉ. राजू अग्रवाल ने इस उपलब्धि को संस्थान की उत्कृष्ट चिकित्सा सेवा, रिसर्च आधारित उपचार और समर्पित टीम भावना का परिणाम बताया. उन्होंने कहा कि लिम्का बुक में दर्ज यह उपलब्धि बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए गर्व का क्षण है.
''इससे यह संदेश गया है कि राज्य में भी अब दुर्लभ और जटिल बीमारियों का इलाज विश्वस्तरीय मानकों पर संभव है. एम्स पटना की यह उपलब्धि बताती है कि जब विशेषज्ञता, आधुनिक तकनीक और सेवा भावना साथ आती है, तो चिकित्सा विज्ञान असंभव दिखने वाली चुनौतियों को भी संभव बना देता है.''- डॉ. राजू अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक, एम्स पटना
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