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UPSC प्रीलिम्स 2026: अलर्ट मोड में पटना प्रशासन, 79 केंद्रों पर 39 हजार अभ्यर्थी

सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 ( ETV Bharat )

पटना: पटना प्रशासन संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2026 के स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर पूरी तरह अलर्ट मोड में है. परीक्षा आज रविवार, 24 मई 2026 को हो रही है. पटना प्रमंडल आयुक्त सह समन्वयी पर्यवेक्षक मयंक वरवड़े ने कहा कि परीक्षा का कदाचारमुक्त और गरिमापूर्ण संचालन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. 79 परीक्षा केंद्रों पर 39,147 अभ्यर्थी: राजधानी पटना में कुल 79 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 39,147 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे. परीक्षा दो पालियों में हो रही है. पहली पाली सुबह और दूसरी पाली दोपहर में आयोजित की जाएगी. 30 जोन और मजबूत सुरक्षा तैनाती: 79 परीक्षा केंद्रों के लिए 30 जोन बनाए गए हैं. प्रत्येक केंद्र पर स्थानीय निरीक्षण अधिकारी और सहायक पर्यवेक्षक-सह-स्टैटिक दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है. साथ ही 30 जोनल दंडाधिकारी, 16 सुरक्षित दंडाधिकारी और पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है. यातायात और भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान: परीक्षा के दिन अभ्यर्थियों और अधिकारियों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए यातायात व्यवस्था को चाक-चौबंद रखा गया है. शहर के प्रमुख मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी प्रकार का जाम न लगे. कदाचार पर पूर्ण शून्य सहनशीलता: परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. केंद्रों के मुख्य द्वार पर लगातार उद्घोषणा की जाएगी. यदि कोई अभ्यर्थी प्रतिबंधित सामग्री के साथ पकड़ा गया तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी और भविष्य की परीक्षाओं से भी वंचित किया जा सकता है.