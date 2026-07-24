प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने पर होगा एक्शन, 'बिहार बंद' से पहले प्रशासन अलर्ट
शनिवार को बिहार बंद बुलाया गया है. इसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है. हिंसा करने पर सख्त कार्रवाई होगी. पढ़ें पूरी खबर..
Published : July 24, 2026 at 8:57 PM IST
पटना: 25 जुलाई को प्रस्तावित 'बिहार बंद' को लेकर राजधानी पटना में जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सतर्क है. शुक्रवार को पटना के जिलाधिकारी कुंदन कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कार्तिकेय शर्मा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कानून-व्यवस्था को लेकर प्रशासन की तैयारियों की जानकारी दी.
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार सुरक्षित है लेकिन किसी भी प्रकार की हिंसा, तोड़फोड़ अथवा सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएम कुंदन कुमार ने बताया कि 'बिहार बंद' से पहले छात्र नेताओं के साथ बैठक की गई है। बैठक में प्रदर्शन को लेकर विस्तार से चर्चा हुई और छात्रों को अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखने की अपील की गई.
डीएम ने कहा, 'प्रदर्शन के लिए गर्दनीबाग धरना स्थल की अनुमति दी गई है. इसके अलावा राजधानी के किसी अन्य स्थान पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं होगी.' जिलाधिकारी ने छात्रों से अपील की है कि वे निर्धारित स्थल पर ही शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध दर्ज कराएं और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें.
"आम लोगों की सुरक्षा और शहर में सामान्य जनजीवन बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं."- कुंदन कुमार, जिलाधिकारी, पटना
क्या बोले एसएसपी?: वहीं एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने कहा कि हाल के छात्र प्रदर्शनों के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया और हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस के पास वीडियो फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिनके आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है.
एसएसपी ने बताया कि हिंसक घटनाओं में शामिल कई लोगों की तस्वीरें सार्वजनिक की गई हैं. कैमरों में कैद हुए आरोपियों की पहचान लगातार की जा रही है और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है. सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, पुलिसकर्मियों और आम लोगों पर हमला करने वाले सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
प्रशासन की अपील: प्रशासन ने छात्र-छात्राओं के अभिभावकों, कोचिंग संस्थानों के संचालकों और शिक्षकों से भी अपील की है कि वे छात्रों को शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखने के लिए प्रेरित करें. अधिकारियों ने कहा कि किसी के बहकावे में आकर कानून हाथ में लेने से बचें। जिला प्रशासन और पुलिस ने स्पष्ट किया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन का पूरा सम्मान किया जाएगा लेकिन हिंसा, उपद्रव और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हर हाल में जारी रहेगी
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