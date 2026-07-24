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प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने पर होगा एक्शन, 'बिहार बंद' से पहले प्रशासन अलर्ट

पटना डीएम और एसएसपी की प्रेस वार्ता ( ETV Bharat )

पटना: 25 जुलाई को प्रस्तावित 'बिहार बंद' को लेकर राजधानी पटना में जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सतर्क है. शुक्रवार को पटना के जिलाधिकारी कुंदन कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कार्तिकेय शर्मा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कानून-व्यवस्था को लेकर प्रशासन की तैयारियों की जानकारी दी. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार सुरक्षित है लेकिन किसी भी प्रकार की हिंसा, तोड़फोड़ अथवा सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएम कुंदन कुमार ने बताया कि 'बिहार बंद' से पहले छात्र नेताओं के साथ बैठक की गई है। बैठक में प्रदर्शन को लेकर विस्तार से चर्चा हुई और छात्रों को अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखने की अपील की गई. डीएम ने कहा, 'प्रदर्शन के लिए गर्दनीबाग धरना स्थल की अनुमति दी गई है. इसके अलावा राजधानी के किसी अन्य स्थान पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं होगी.' जिलाधिकारी ने छात्रों से अपील की है कि वे निर्धारित स्थल पर ही शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध दर्ज कराएं और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें. "आम लोगों की सुरक्षा और शहर में सामान्य जनजीवन बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं."- कुंदन कुमार, जिलाधिकारी, पटना