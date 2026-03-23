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बिहार इंटर रिजल्ट: पिता चलाते हैं मोबाइल स्पेयर्स की दुकान, बेटी बनी कॉमर्स में स्टेट टॉपर, नाम सुनते ही मां के गले लिपट गई

इसके बाद उन्होंने सबसे पहले अपने पिता को फोन कर यह खुशखबरी दी, इसके बाद उनके कुछ दोस्त जो फोन कर रहे थे उन्हें बताया और उसके बाद बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है. दोस्त और शुभचिंतक लगातार फोन कर रहे हैं और बधाई दे रहे हैं.

नाम सुनते ही मां के गले से लिपटी : अदिति ने बताया कि वह इस दौरान बिहार बोर्ड का लाइव प्रसारण भी देख रही थीं, जिसमें बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने जैसे ही उनका नाम स्टेट टॉपर के रूप में घोषित किया, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. वह अपनी मां के साथ यह खबर देख रही थीं और रिजल्ट सुनते ही मां के गले लग गईं.

''रिजल्ट को लेकर आज सुबह से ही फोन कॉल्स आने लगे थे. जैसे-जैसे समय नजदीक आता गया, बेचैनी भी बढ़ती गई. दोपहर करीब 1:40 बजे जब वेबसाइट खोली तो सभी विषयों में अच्छे अंक देखकर खुशी से मैं झूम उठीं. सभी विषय में अच्छे अंक थे और 480 अंक आ रहे थे.'' - अदिति कुमारी, कॉमर्स संकाय में टॉपर

उम्मीद था रिजल्ट अच्छा रहेगा : ईटीवी भारत से खास बातचीत में अदिति ने बताया कि टॉपर्स वेरिफिकेशन के लिए उन्हें कॉल आया था, जहां उनका इंटरव्यू भी अच्छा गया. इसके बाद उन्हें अच्छे अंक आने की उम्मीद तो थी, लेकिन स्टेट टॉपर बनने की कल्पना नहीं की थी.

पिता चलाते हैं मोबाइल स्पेयर्स की दुकान : अदिति के पिता अश्विनी कुमार मोबाइल स्पेयर्स की दुकान चलाते हैं, जबकि मां दीपा कुमारी गृहणी हैं. परिवार में एक भाई और एक बहन हैं, जिनमें बड़े भाई बीबीए की पढ़ाई कर रहे हैं. उन्होंने अदिति की पढ़ाई में अहम भूमिका निभाई.

कॉमर्स में अदिति स्टेट टॉपर : इस वर्ष वाणिज्य संकाय से अदिति कुमारी ने 480 अंक यानी 96 प्रतिशत हासिल कर पूरे राज्य में टॉप किया है. वह पटना के गांधी मैदान स्थित सेंट जेवियर स्कूल की छात्रा हैं और बाकरगंज इलाके के श्याम बहादुर लेन, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में रहती हैं.

पटना : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 के नतीजों में इस बार बेटियों ने शानदार प्रदर्शन किया है. टॉप 26 छात्रों की सूची में 19 लड़कियां शामिल हैं, जो लड़कियों के पढ़ाई के क्षेत्र में बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है. खास बात यह रही कि वाणिज्य संकाय के टॉप तीनों स्थान पर लड़कियों ने कब्जा जमाया और तीनों ही छात्राएं पटना की रहने वाली हैं.

कॉमर्स संकाय में टॉपर अदिति कुमारी (ETV Bharat)

शिक्षकों को भी थी उम्मीदें : अदिति की सफलता के पीछे उनकी निरंतर मेहनत और अनुशासन रहा है. उन्होंने बताया कि स्कूल में भी शिक्षकों को उनसे काफी उम्मीदें थीं, क्योंकि क्लास 8 के बाद से हर परीक्षा में उनका प्रदर्शन बेहतर होता गया. 11वीं में उन्होंने 92 प्रतिशत अंक हासिल किए थे, जबकि 12वीं के सेमेस्टर एग्जाम में 97 प्रतिशत अंक लाए थे.

''शिक्षक अक्सर कहते थे कि अगर स्कूल से कोई टॉपर बनेगा तो अदिति ही बनेगी. शिक्षक कहते थे कि तुम किसी और के लिए जगह ही नहीं छोड़ती हो. जब इतने लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है और जब एक्सपेक्टेशन पर खरे उतरते हैं तो काफी अच्छा लगता है.''- अदिति कुमारी, कॉमर्स संकाय में टॉपर

चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का है लक्ष्य : आगे की पढ़ाई को लेकर अदिति का लक्ष्य स्पष्ट है. उन्होंने बताया कि वह चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हैं और इसके लिए उन्होंने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी. 2025 मई में ही उन्होंने सीए के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया था और दिसंबर तक किताबें भी मंगा ली थीं. हालांकि इंटरमीडिएट परीक्षा से एक महीने पहले उन्होंने पूरी तरह से बोर्ड परीक्षा पर फोकस किया.

अदिति पढ़ाई के लिए पहले खुद से चैप्टर पढ़ती थीं और फिर क्लास में उसे बेहतर तरीके से समझती थीं. किसी भी समस्या पर वह शिक्षकों, यूट्यूब और एआई की मदद लेती थीं. इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद उन्होंने समय बर्बाद नहीं किया और परीक्षा समाप्त होने की एक दिन बाद से ही सीए की तैयारी में लग गईं.

अदिति की मां दीपा कुमारी (ETV Bharat)

मां हुईं भावुक : अदिति की मां दीपा कुमारी ने बताया कि उनकी बेटी ने पढ़ाई में काफी मेहनत की थी, इसलिए उन्हें अच्छे रिजल्ट की उम्मीद थी. हालांकि स्टेट टॉपर बनने की खबर ने उन्हें भावुक कर दिया. उन्होंने कहा कि बेटी ने परिवार का नाम रोशन किया है और आगे भी उसके सपनों को पूरा करने के लिए वह हर संभव सहयोग करेंगी. आज खुशी के मारे स्थिति ऐसी है कि कुछ भी बोलना चाहे तो आंखों में आंसू छलक जा रहे हैं क्योंकि आज की खुशी उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी है. बेटी का सपना है सीए बनने का, तो उसके सपने को पूरा करने के लिए पूरा सपोर्ट करेंगी.

अदिति के भाई अदम्य (ETV Bharat)

भाई ने बहन को हमेशा किया प्रेरित : वहीं अदिति के भाई अदम्य ने बताया कि उन्होंने हमेशा अपनी बहन को प्रेरित किया. दसवीं में 92 प्रतिशत अंक लाने के बाद भी उन्होंने अदिति को आगे बेहतर करने के लिए मोटिवेट किया. अदिति ने अपना लक्ष्य तय किया और उसी के अनुसार पढ़ाई की योजना बनाकर उसे हासिल कर दिखाया. पढ़ाई को लेकर अदिति हमेशा डेडीकेटेड रही और दिनभर अलग-अलग सब्जेक्ट की पढ़ाई के लिए उसका अपना अलग रूटिन था. परीक्षा समाप्त होने के बाद भी वह बैठी नहीं है. सीए की तैयारी में लग गई है.

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