ETV Bharat / state

Explainer: राबड़ी देवी से 10 सर्कुलर रोड आवास क्यों खाली करवाना चाहती है सम्राट सरकार?

बिहार में बंगले पर बवाल मचा है. सरकार के आदेश के बावजूद राबड़ी देवी आवास खाली नहीं करने पर अड़ी हैं. पढ़ें अविनाश की रिपोर्ट..

Rabri Devi
राबड़ी देवी को आवास खाली करने का नोटिस (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 1, 2026 at 8:50 PM IST

10 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार में सरकारी बंगले को लेकर खूब सियासत होती रहा है. फिलहाल राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड बंगले को लेकर आरजेडी और सत्ता पक्ष आमने-सामने है. 2025 विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, उसके बाद ही लालू परिवार को 10 सर्कुलर रोड बंगाल से हटाने की तैयारी शुरू हो गई लेकिन फिर बात दब गई. अब सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद फिर से नोटिस थमा दिया गया है. जानकार कहते हैं कि लालू परिवार मुख्यमंत्री आवास के ठीक बगल में रहता है. ऐसे में वह सम्राट चौधरी की आंखों में किरकिरी है. यह एक तरीके से लालू फैमिली को 'डेमोरलाइज' करने की कोशिश भी है.

राबड़ी देवी को आवास खाली करने का नोटिस: मुख्यमंत्री आवास के ठीक बगल में 10 सर्कुलर रोड आवास है, जिसमें लालू परिवार पिछले दो दशक से रह रहा है अभी पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के नाम से यह बंगला आवंटित है लेकिन सम्राट चौधरी की सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड वाला बंगला आवंटित किया है लेकिन राबड़ी देवी घर खाली करने को तैयार नहीं है. मंत्री लेसी सिंह कहती हैं कि पूर्व सीएम को नियमों के तहत घर खाली करना ही होगा.

बिहार में बंगले पर विवाद (ETV Bharat)

"सरकार को क्या डर है. सरकार बनने के बाद सभी मंत्रियों को फिर से बंगला आवंटित किया जाता है. मैं भवन निर्माण मंत्री हूं, मेरा भी बंगला आवंटित हुआ है. फिर से सरकार के नियम कायदे से ही राबड़ी देवी को भी बंगला दिया गया है और खाली तो करना ही पड़ेगा."- लेसी सिंह, मंत्री, भवन निर्माण विभाग

Rabri Devi
राबड़ी देवी (ETV Bharat)

क्या बोलीं मंत्री?: बिहार सरकार की मंत्री भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह का कहती हैं, 'नंदकिशोर राम दलित मंत्री हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है. बार-बार विभाग आ रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या मुझे बंगला में रहने का अधिकार नहीं है. 39 हार्डिंग रोड में यदि किसी तरह की कोई समस्या है तो राबड़ी देवी बता सकती हैं. वह भी बड़ा बंगला है, सभी संसाधनों से युक्त है और भी कुछ चाहेंगे तो हम लोग उसको करा देंगे.'

Bihar Politics
मंत्री नंदकिशोर राम (ETV Bharat)

आरजेडी ने बताया बदले की कार्रवाई: वहीं, राष्ट्रीय जनता दल का आरोप है कि सत्ता पक्ष राजनीतिक विद्वेष के कारण जबरन घर खाली कराना चाहती है. आज प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल और राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत कई आरजेडी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर हमला बोला. नेताओं ने सीएम आवास का दायरा बढ़ाने समेत सत्ता पक्ष के कई नेताओं को सरकार की तरफ से बंगला देने पर सवाल भी उठाए.

जेडीयू का तंज: हालांकि जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि राबड़ी देवी और आरजेडी बेवजह आवास को मुद्दा बना रहे हैं. उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि उस बंगले में ऐसा क्या है कि खाली नहीं करना चाहते हैं? इसके साथ ही नीरज ने साफ कर दिया कि इस बार हर हाल में घर खाली करना होगा.

"आखिर बंगला से मोह क्यों है, क्या कोई खजाना गड़ा हुआ है? जो दूसरी जगह सुरक्षित नहीं रह सकता है या फिर जमीन का कागजात गाड़ा हुआ है. सीबीआई जब छापेमारी कर रही थी, तब तो आपने चुनौती नहीं दी. सरकार को अब सरेंडर कराना चाहते हैं, जो संभव नहीं है."- नीरज कुमार, मुख्य प्रवक्ता, जेडीयू

Rabri Devi
राबड़ी देवी को मिला फाइनल नोटिस (ETV Bharat)

कांग्रेस क्या बोली?: महागठबंधन में सहयोगी कांग्रेस ने भी आरजेडी को घर खाली करने की सलाह दी है. हालांकि वह भी मानते हैं कि ये बदले की कार्रवाई है. वे कहते हैं कि जब बंगला आवंटित कर दिया गया है, तब तो जाना ही पड़ेगा. सरकार को ही बंगला आवंटित करने का अधिकार है लेकिन सरकार मनमाने ढंग से फैसला ले रही है.

"जब नेता प्रतिपक्ष के नाम से 10 सर्कुलर रोड का बंगला करना था तो फिर से बदलने की जरूरत क्या थी. यह तो साफ दिख रहा है राजनीतिक प्रतिशोध के तहत बंगला खाली कराया जा रहा है लेकिन जब सरकार ने बंगाल खाली करने का फैसला नहीं लिया है तो राबड़ी देवी को बंगला खाली कर देना चाहिए. उन्हें राजनीतिक करने का मौका नहीं देना चाहिए."- असित नाथ तिवारी, प्रवक्ता, बिहार कांग्रेस

क्या कहते हैं जानकार?: राजनीतिक विशेषज्ञ अरुण पांडे का कहना है कि यह पूरी तरह से राजनीतिक फैसला है. विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद लुटियंस जोन से लालू परिवार को हटाने की तैयारी है. लालू परिवार को एक तरह से डेमोरलाइज किया जा रहा है.

"सम्राट चौधरी की आंख में खटकता लालू परिवार खटखटा रहा होगा, जब 10 सर्कुलर रोड आवास पर आरजेडी का कोई कार्यक्रम होता होगा. इस बार बीजेपी बहुत ही एग्रेसिव है. बंगाल में जीत के बाद उत्साहित है. जब सरकार का फैसला हो गया है तो मानना ही पड़ेगा. सरकार ने जो बंगला दिया है, उसमें जाना होगा."- अरुण पांडे, राजनीतिक विशेषज्ञ

Bihar Politics
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

वहीं, राजनीतिक विशेषज्ञ प्रिय रंजन भारती का कहना है कि बिहार में अब जो भी बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, उसमें दिल्ली से भी इशारा होता है. राजनीति में विपक्ष को कमजोर करने की सत्ता पक्ष की तरफ से कोशिश होती रही है, यह कोई नई बात नहीं है.

"जब लालू प्रसाद सत्ता में थे तो विपक्ष को कमजोर करते रहे. नीतीश ने भी विपक्ष को कमजोर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी. अब सम्राट के पास पावर है और जो दिल्ली से इशारा मिलता है, उसके हिसाब से रिजल्ट देंगे. ऐसी कोई भी स्थिति पैदा नहीं होने देंगे, जिससे विपक्ष को मजबूत होने का मौका मिले."- प्रिय रंजन भारती, राजनीतिक विशेषज्ञ

2005 में राबड़ी को मिला था ये आवास: पूर्व मुख्यमंत्री को बिहार में बंगला आवंटित करने का फैसला नीतीश सरकार के समय लिया गया था. लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और जगन्नाथ मिश्रा समेत अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला आवंटित किया गया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सबसे बंगला ले लिया गया था. हालांकि उस समय 10 सर्कुलर रोड आवास का बंगला लालू और राबड़ी को पूर्व मुख्यमंत्री के नाते ही मिला था लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनको नेता प्रतिपक्ष के नाते वह बंगला आवंटित कर दिया.

Rabri Devi
राबड़ी देवी और लालू यादव (ETV Bharat)

राबड़ी को फाइनल अल्टीमेटम: अब राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने का फाइनल नोटिस मिला है. वैसे पहली बार 25 नंवबर 2025 को उनको घर खाली करने को कहा गया था. उनको नया आवास 39 हार्डिंग रोड आवंटित हुआ. अभी हाल में 29 मई को 2026 को उनको दूसरा नोटिस थमाया गया और 10 सर्कुलर रोड आवास डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के मंत्री नंदकिशोर राम के नाम आवंटित कर दिया गया लेकिन राबड़ी ने खाली करने से इंकार कर दिया. 31 मई को प्रशासन की टीम उनके घर भी गई. हालांकि बातचीत के बाद 15 दिनों की मोहलत दी गई.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

39 हार्डिंग रोड क्यों नहीं पसंद?: विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को जो बंगला 39 हार्डिंग रोड में मिला है, उसको लेकर तरह-तरह की चर्चा है. राजनीति गलियारों में इसे 'भूतिया बंगला' कहा जाता है. एक धारणा है कि जो भी इस बंगले में रहने गया, वह दोबारा कभी मंत्री नहीं बना. आरजेडी-कांग्रेस और बीजेपी के कई मंत्री पिछले कुछ सालों में उस आवास में रह चुके हैं, इत्तेफाक से सभी लोग फिर मंत्री नहीं बन पाए.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

राष्ट्रीय जनता दल से शमीम अहमद और भूपेंद्र प्रसाद यादव बतौर मंत्री 39 हार्डिंग रोड आवास में रहे थे. कांग्रेस से मदन मोहन झा भी इस आवास में रह थे. वहीं, भारतीय जनता पार्टी से चंद्र मोहन राय, विनोद नारायण झा और रामसूरत राय इसके उदाहरण है. इस बंगले में पुराना मजार है. पीछे की ओर मस्जिद और दूसरी और हज भवन भी है. बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल तंज कसते हुए कहते हैं, 'इन्हीं खूबियों के कारण यह आवास राबड़ी देवी के लिए पूरी तरह से अनुकूल है.'

15 दिनों के बाद क्या होगा?: राबड़ी देवी को 15 दिनों की मोहलत मिली है लेकिन आरजेडी के रुख को देखकर लगता नहीं है कि आसानी से घर खाली होगा. ऐसे में सवाल है कि 15 दिनों के अल्टीमेटम के बाद क्या होगा? क्या प्रशासन जबरन आवास खाली कराएगा या मामला अदालत में जाएगा?

बिहार में बंगले पर सियासत पुरानी: वैसे पहली बार बंगले पर सियासत नहीं हो रही है. महागठबंधन की जब सरकार थी, उस समय तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम के नाते 5 देशरत्न मार्ग बंगला आवंटित किया गया था. नीतीश कुमार जब फिर से पाला बदलकर एनडीए में आ गए और एनडीए की सरकार बन गई, तब तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष के रूप में पोलो रोड स्थित बंगला आवंटित किया गया था लेकिन तेजस्वी यादव पांच देशरथ मार्ग छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए. कोर्ट में चले गए. हालांकि कोर्ट से फटकार मिली और 50000 का जुर्माना भी लगा, तब जाकर उन्होंने उस बंगले को छोड़ा था. खाली करने के बाद भी बंगला के साज-सज्जा को लेकर उन पर सरकारी धन के दुरुपयोग के खूब आरोप लगे.

Rabri Devi
लालू-तेजस्वी के साथ राबड़ी देवी (ETV Bharat)

उपेंद्र कुशवाहा की भी चर्चा कर लेते हैं. नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच जब टकराव हुआ और दूरियां बढ़ी, तब नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा का बंगला जबरदस्ती खाली करवाया था और उपेंद्र कुशवाहा का सामान भी बाहर फेंकवा दिया था.

ये भी पढ़ें:

राबड़ी देवी को राहत, घर खाली करने के लिए मिली 15 दिनों की मोहलत

'फोर्स बुलाकर खाली कराओ' बयान के बाद राबड़ी देवी के बंगले में घुसी पटना पुलिस, चढ़ा सियासी पारा

'मैं दलित हूं.. इसलिए मेरे..', बंगला खाली नहीं करने पर मंत्री ने पूर्व CM राबड़ी देवी को बताया दलित विरोधी

'PM मोदी से बड़े घर में रहते हैं सम्राट चौधरी', RJD का आरोप- राबड़ी आवास को एक अणे में मिलाने की प्लानिंग

राबड़ी देवी को मिला आवास राजनेता के लिए 'Unlucky', जानें इसके पीछे का राज

TAGGED:

10 CIRCULAR ROAD
राबड़ी देवी को नोटिस
पटना में 39 हार्डिंग रोड
BIHAR POLITICS
RABRI DEVI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.