SNMMCH में एंटी रेबीज वैक्सीन का स्टॉक खत्म, मरीजों की बढ़ी परेशानी
धनबाद के SNMMCH में एंटी रेबीज वैक्सीन न होने से मरीज परेशान हैं. डाक्टर उन्हें सदर अस्पताल जाने की सलाह दे रहे हैं.
Published : November 7, 2025 at 2:42 PM IST
धनबादः जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एंटी रेबीज वैक्सीन (ARV) का स्टॉक पूरी तरह से खत्म हो गया है. जिससे जानवरों के काटने के बाद इलाज के लिए आए मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. अस्पताल से मरीजों को बिना इंजेक्शन लिए ही वापस लौटना पड़ रहा है और उन्हें सदर अस्पताल भेजा जा रहा है. जहां फिलहाल वैक्सीन उपलब्ध है.
SNMMCH में एंटी रेबीज वैक्सीन का स्टॉक खत्म
वहीं अस्पताल के ARV केंद्र के इंचार्ज रवि राज ने बताया कि वैक्सीन का स्टॉक पूरी तरह से समाप्त हो गया है. जो थोड़ी बहुत वैक्सीन बची थी वह कुछ मरीजों को ही दी जा सकी. बाकी बचे मरीजों को जिनमें वयस्क और बच्चे दोनों शामिल हैं, उन्हें तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है.
वैक्सीन की जल्द उपलब्धता के लिए परमिशन मिली
रवि राज ने बताया कि प्रतिदिन औसतन 50 मरीज एंटी रेबीज वैक्सीन लेने के लिए आते हैं, लेकिन आज मरीजों की संख्या कुछ कम है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अधीक्षक ने वैक्सीन की जल्द उपलब्धता के लिए परमिशन दे दी है और उम्मीद है कि स्टॉक जल्द ही आ जाएगा. हालांकि कहा जा रहा है कि टेंडर नहीं होने के कारण वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है.
एंटी रेबीज वैक्सीन न होने से मरीज परेशान
वहीं वैक्सीन लगवाने आए मरीजों ने अस्पताल प्रबंधन के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की है. एक मरीज ने बताया कि वह अपनी पत्नी को एंटी रेबीज वैक्सीन का दूसरा डोज दिलाने के लिए आया था लेकिन यहां पता चला कि वैक्सीन खत्म हो गई है. डाक्टर ने यहां से सदर अस्पताल जाने के लिए कहा है. उन्होंने कहा पहले से ही कुत्ते के काटे जाने से परेशान हैं और अब बेवजह धक्के खाने पड़ रहे हैं.
एंटी रेबीज वैक्सीन सदर अस्पताल में उपलब्ध है
फिलहाल SNMMCH से रेफर किए गए मरीजों के लिए धनबाद के सदर अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध है. मरीजों को सलाह दी गई है कि वे बिना समय गंवाए सदर अस्पताल जाकर अपना इलाज कराएं क्योंकि रेबीज एक जानलेवा बीमारी है और जानवर के काटने के बाद एंटी रेबीज वैक्सीन समय पर लेना अत्यंत आवश्यक होता है.
यह भी पढ़ें:
तमाड़ में एक पागल कुत्ते का आतंक, 6 घंटे में स्कूली बच्चों समेत 17 लोगों को काटा, दहशत में ग्रामीण
देवघर में आवारा कुत्तों के आतंक से खौफ में लोग, रोज आ रहे डॉग बाइट के 30 से 35 केस, नगर निगम हुआ एक्टिव
रांची में कुत्तों का आतंक, 18 महीने में 31 हजार से अधिक लोग डॉग बाइट के हुए शिकार