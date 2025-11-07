ETV Bharat / state

SNMMCH में एंटी रेबीज वैक्सीन का स्टॉक खत्म, मरीजों की बढ़ी परेशानी

धनबादः जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एंटी रेबीज वैक्सीन (ARV) का स्टॉक पूरी तरह से खत्म हो गया है. जिससे जानवरों के काटने के बाद इलाज के लिए आए मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. अस्पताल से मरीजों को बिना इंजेक्शन लिए ही वापस लौटना पड़ रहा है और उन्हें सदर अस्पताल भेजा जा रहा है. जहां फिलहाल वैक्सीन उपलब्ध है.

वहीं ​अस्पताल के ARV केंद्र के इंचार्ज रवि राज ने बताया कि वैक्सीन का स्टॉक पूरी तरह से समाप्त हो गया है. जो थोड़ी बहुत वैक्सीन बची थी वह कुछ मरीजों को ही दी जा सकी. बाकी बचे मरीजों को जिनमें वयस्क और बच्चे दोनों शामिल हैं, उन्हें तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है.

जानकारी देते SNMMCH में ARV केंद्र के इंचार्ज और मरीज (Etv Bharat)

वैक्सीन की जल्द उपलब्धता के लिए परमिशन मिली

​रवि राज ने बताया कि प्रतिदिन औसतन 50 मरीज एंटी रेबीज वैक्सीन लेने के लिए आते हैं, लेकिन आज मरीजों की संख्या कुछ कम है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अधीक्षक ने वैक्सीन की जल्द उपलब्धता के लिए परमिशन दे दी है और उम्मीद है कि स्टॉक जल्द ही आ जाएगा. हालांकि कहा जा रहा है कि टेंडर नहीं होने के कारण वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है.

