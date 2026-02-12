ETV Bharat / state

अब दून अस्पताल में पर्चा बनवाने के लिए नहीं करना पड़ेगा लंबा इंतजार, प्रत्येक फ्लोर में शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन काउंटर

दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड के सबसे बड़े सरकारी दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बुधवार से मरीजों को लंबी कतारों में लगकर रजिस्ट्रेशन का पर्चा बनवाने से राहत मिली है. अस्पताल प्रशासन ने इस दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाते हुए ओपीडी के प्रत्येक फ्लोर पर रजिस्ट्रेशन काउंटर खोल दिए हैं.अस्पताल की ओपीडी में यानी 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक आयुष्मान काउंटर भी संचालित होना शुरू हो गया है, यह नई व्यवस्था मरीजों को अनावश्यक भाग दौड़ से निजात दिलाएगी. इससे पूर्व कई मरीजों को भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए आपातकालीन विभाग जाना पड़ता था. जबकि इमरजेंसी और ओपीडी भवन अलग-अलग और काफी दूरी पर स्थित है. इससे न सिर्फ मरीजों और उनके तीमारदारों को असुविधा का सामना करना पड़ता था बल्कि आपातकालीन विभाग पर भी अनावश्यक दबाव पड़ता था. अब दून अस्पताल के हर फ्लोर पर मरीजों की सुविधा के लिए अस्पताल प्रशासन ने रजिस्ट्रेशन काउंटर खोल दिए हैं, मरीज को अब ओपीडी का पर्चा बनाने के लिए लंबी कतार नहीं लगानी पड़ेगी. पहले या सुविधा सिर्फ ओपीडी ब्लॉक के ग्राउंड फ्लोर पर हुआ करती थी जहां लंबी लाइन लगाकर लोग अपनी बारी की प्रतीक्षा करते थे, मरीजों का अधिकतर समय पर्चा बनवाने में खप जाता था, इससे मरीज और उनके तीमारदारों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. अस्पताल में 11 फरवरी से ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटरों की संख्या बढ़ा दी गई है. अलग-अलग फ्लोर पर काउंटर शुरू कर दिए गए हैं, अस्पताल प्रशासन का यह कदम मरीजों को बेहतर सुविधा दिए जाने का प्रयास है. दून अस्पताल में पर्चा बनवाने में होगी सहूलियत (Video-ETV Bharat)