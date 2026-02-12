अब दून अस्पताल में पर्चा बनवाने के लिए नहीं करना पड़ेगा लंबा इंतजार, प्रत्येक फ्लोर में शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन काउंटर
दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों को लंबी कतार से आए दिन परेशानियों का सामना करना था, लेकिन अब इससे निजात मिल गई है.
देहरादून: उत्तराखंड के सबसे बड़े सरकारी दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बुधवार से मरीजों को लंबी कतारों में लगकर रजिस्ट्रेशन का पर्चा बनवाने से राहत मिली है. अस्पताल प्रशासन ने इस दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाते हुए ओपीडी के प्रत्येक फ्लोर पर रजिस्ट्रेशन काउंटर खोल दिए हैं.अस्पताल की ओपीडी में यानी 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक आयुष्मान काउंटर भी संचालित होना शुरू हो गया है, यह नई व्यवस्था मरीजों को अनावश्यक भाग दौड़ से निजात दिलाएगी. इससे पूर्व कई मरीजों को भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए आपातकालीन विभाग जाना पड़ता था. जबकि इमरजेंसी और ओपीडी भवन अलग-अलग और काफी दूरी पर स्थित है. इससे न सिर्फ मरीजों और उनके तीमारदारों को असुविधा का सामना करना पड़ता था बल्कि आपातकालीन विभाग पर भी अनावश्यक दबाव पड़ता था.
अब दून अस्पताल के हर फ्लोर पर मरीजों की सुविधा के लिए अस्पताल प्रशासन ने रजिस्ट्रेशन काउंटर खोल दिए हैं, मरीज को अब ओपीडी का पर्चा बनाने के लिए लंबी कतार नहीं लगानी पड़ेगी. पहले या सुविधा सिर्फ ओपीडी ब्लॉक के ग्राउंड फ्लोर पर हुआ करती थी जहां लंबी लाइन लगाकर लोग अपनी बारी की प्रतीक्षा करते थे, मरीजों का अधिकतर समय पर्चा बनवाने में खप जाता था, इससे मरीज और उनके तीमारदारों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. अस्पताल में 11 फरवरी से ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटरों की संख्या बढ़ा दी गई है. अलग-अलग फ्लोर पर काउंटर शुरू कर दिए गए हैं, अस्पताल प्रशासन का यह कदम मरीजों को बेहतर सुविधा दिए जाने का प्रयास है.
दून अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर एनएस बिष्ट ने बताया कि मरीजों की सुविधा के लिए दो जगह गेट नंबर 2 और गेट नंबर 5 पर आयुष्मान काउंटर संचालित किये जा रहे हैं, इसके अलावा अस्पताल प्रशासन ने नया आयुष्मान काउंटर मेन रजिस्ट्रेशन काउंटरों के पास खोल दिया है. ताकि ओपीडी से भर्ती मरीजों को ट्रैफिक की समस्या से जूझते और रोड क्रॉस करके गेट नंबर 2 और 5 पर स्थित आयुष्मान काउंटरों पर नहीं जाना पड़े. कई बार इन समस्याओं के चलते मरीज भर्ती नहीं हो पाते थे. जनसंवाद के बाद मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य ने इस समस्या को गंभीरता से लिया और इसका समाधान किया. जिसके बाद ओपीडी से ही अब मरीजों को भर्ती किया जा सकेगा. इसके अलावा ओपीडी के पर्चे बनवाने के काउंटर पहले इमारत के ग्राउंड फ्लोर में हुआ करते थे, वहां मरीजों की लंबी कतारें लग जाया करती थी. इस समस्या का भी त्वरित समाधान करते हुए प्राचार्य ने प्रत्येक तल पर रजिस्ट्रेशन काउंटर खुलवा दिए हैं, इससे मरीजों और उनके तीमारदारों को पर्चा बनवाने के लिए सहूलियत मिल रही है.
इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद अब गंभीर आपात स्थितियों वाले मरीजों को इमरजेंसी में अधिक और त्वरित गति से उपचार मिल सकेगा. दून अस्पताल के डिप्टी मेडिकल सुपरीटेंडेंट डॉक्टर एन एस बिष्ट ने बताया कि अस्पताल प्रशासन के इस निर्णय से मरीजों के समय की बचत भी होगी , और उन्हें समय पर उपचार मिल सकेगा. अस्पताल प्रशासन के मुताबिक यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक व्यवस्थित बनाने की दिशा में व्यापक रणनीति का हिस्सा है.
