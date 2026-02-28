ETV Bharat / state

रुद्रपुर जिला अस्पताल में कैंसर स्क्रीनिंग की सुविधा होगी शुरू, तैयारियां तेज

रुद्रपुर जिला अस्पताल के एनसीडी (नॉन कम्युनिकेबल डिजीज) क्लिनिक में अब ओरल, ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग की सुविधा शुरू की जाएगी.

Rudrapur District Hospital Cancer Screening
रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 28, 2026 at 9:06 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रुद्रपुर: जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने की दिशा में अहम कदम उठाया जा रहा है. अस्पताल के एनसीडी क्लिनिक में अब कैंसर स्क्रीनिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी. इसके तहत ओरल (मुंह), ब्रेस्ट (स्तन) और सर्वाइकल (गर्भाशय ग्रीवा) कैंसर की जांच नियमित रूप से की जाएगी. इस पहल का उद्देश्य कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का प्रारंभिक चरण में ही पता लगाना और समय रहते उपचार सुनिश्चित करना है.

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, एनसीडी क्लिनिक में पहले से डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों की जांच और उपचार की सुविधा उपलब्ध है. अब कैंसर स्क्रीनिंग को भी इसमें शामिल किया जा रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर जांच से कैंसर के मामलों में मृत्यु दर को काफी हद तक कम किया जा सकता है. खासतौर पर महिलाओं में तेजी से बढ़ रहे सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर को ध्यान में रखते हुए यह कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

अधिकारियों ने बताया कि स्क्रीनिंग प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए निजी अस्पतालों के चिकित्सकों के साथ भी समन्वय स्थापित किया जाएगा. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को नियमित जांच के लिए प्रेरित किया जाएगा. स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोग प्रारंभिक स्तर पर जांच कराएं, ताकि बीमारी की गंभीरता बढ़ने से पहले ही उपचार शुरू किया जा सके.

इसके साथ ही सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) टीकाकरण अभियान भी शुरू किया जा रहा है. 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाया जाएगा. जिले में हजारों डोज उपलब्ध कराई गई हैं और टीकाकरण के लिए माइक्रो प्लानिंग, कोल्ड चेन प्रबंधन तथा स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण भी पूरा किया जा रहा है. स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से जागरूकता गतिविधियां संचालित की जाएंगी.

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. केके अग्रवाल ने बताया कि इस पहल से जिले में कैंसर के मामलों की समय रहते पहचान संभव हो सकेगी. उन्होंने यह भी बताया कि इस वैक्सीन से 70 से 90% कमी आएगी. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन इस टीकाकरण का शुभारंभ करेंगे. उनका कहना है कि आवश्यक उपकरणों और प्रशिक्षित स्टाफ की व्यवस्था की जा रही है, ताकि जांच प्रक्रिया सुचारु रूप से संचालित हो सके.

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि नियमित स्क्रीनिंग और टीकाकरण के संयोजन से कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है. जिला अस्पताल की यह पहल आमजन के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है और भविष्य में गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

पढ़ें:

TAGGED:

रुद्रपुर जिला अस्पताल
जिला अस्पताल कैंसर स्क्रीनिंग
UDHAM SINGH NAGAR LATEST NEWS
DISTRICT HOSPITAL CANCER SCREENING
RUDRAPUR DISTRICT HOSPITAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.