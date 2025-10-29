ETV Bharat / state

यूपी के लोगों को बड़ी राहत! अब KGUM के ट्रामा सेंटर में इलाज के साथ टेस्ट भी होगा फ्री, कमेटी गठित

लखनऊ: किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने मरीजों को बड़ी राहत दी है. केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में मरीजों को शुरुआत के 24 घंटे मुफ्त इलाज के साथ जांच की सुविधा भी जल्द मिलने लगेगी. इसमें रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी की जांचें भी शामिल होंगी. इससे पहले ट्रामा सेंटर में मुफ्त इलाज की सुविधा तो थी, लेकिन मुफ्त में 24 घंटे जांच की सुविधा नहीं थी.



कमेटी की रिपोर्ट पर होगा फैसलाः बता दें कि केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर की इमरजेंसी में प्रतिदिन प्रदेश भर से 400 से अधिक मरीज लाए जाते हैं. ट्रॉमा सेंटर में भर्ती मरीजों को शुरुआत के 24 घंटे मुफ्त इलाज मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन जांच के लिए शुल्क चुकाना पड़ता है. ऐसे में मुफ्त जांच सुविधा शुरू करने के लिए केजीएमयू प्रशासन ने चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सुरेश कुमार, ट्रॉमा सेंटर के सीएमएस डॉ. प्रेमराज सिंह, ट्रॉमा सेंटर के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अमिय अग्रवाल, वित्त व आईटी विशेषज्ञों की कमेटी बनाई है. ये कमेटी मरीजों की संख्या, जांच पर आने वाला शुल्क व दूसरे संसाधनों का आंकलन करेगी. सभी पहलुओं को परखने के लिए कमेटी अपनी रिपोर्ट केजीएमयू प्रशासन को सौंपेगी. इसके बाद मुफ्त जांच पर फैसला होगा.

केजीएमयू में नहीं है फ्री इलाजः केजीएमयू ट्रामा प्रभारी डॉक्टर प्रेम राज सिंह ने बताया कि कि प्रदेश भर से मरीज यहां इलाज करने के लिए आते हैं. केजीएमयू प्रशासन की ओर से यहां हर जांच और इलाज के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है, जो बाहर की तुलना में बेहद कम है. बहुत से लोगों को ऐसी गलतफहमी है कि केजीएमयू में बिल्कुल निशुल्क इलाज होता है. जबकि केजीएम में 50 रुपये का पर्चा बनता है. ओपीडी में दिखाने का कोई भी शुल्क नहीं है, लेकिन अगर कोई जांच कराई जा रही है तो उसका शुल्क निर्धारित है.