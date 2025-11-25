ETV Bharat / state

हल्द्वानी सोबन सिंह जीना हॉस्पिटल में लंबे समय से ICU ठप, आखिर कब होगी डॉक्टरों की तैनाती?

हल्द्वानी बेस अस्पताल ( Photo-ETV Bharat )

हल्द्वानी: उत्तराखंड में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के बड़े-बड़े दावे करने वाली सरकार की हकीकत एक बार फिर उजागर हो रही है. पहाड़ी जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं पहले ही दम तोड़ती नजर आ रही थी, लेकिन अब मुख्य शहरों के अस्पताल भी बीमार होते दिखाई दे रहे हैं. स्थिति यह है कि गंभीर मरीजों को इलाज के लिए दर–दर भटकना पड़ रहा है. हल्द्वानी के सोबन सिंह जीना बेस अस्पताल में बनी अत्याधुनिक ICU यूनिट सरकारी लापरवाही का ताजा उदाहरण है, चार साल पहले अस्पताल में करोड़ों की लागत से 10 बेड का हाई-टेक ICU तैयार किया गया था, लेकिन यह ICU आज भी बंद पड़ा है. महंगी मशीनें धूल खा रही हैं और मरीज इलाज के लिए दूसरे हायर सेंटर रेफर किए जा रहे हैं. स्वास्थ्य महानिदेशक ने भी इस बंद ICU पर चिंता जताई है. उनका कहना है कि जब तक ICU के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर और तकनीकी स्टाफ की नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक इसे चलाना मुश्किल है. हैरानी की बात यह है कि चार साल में भी व्यवस्था अपनी जगह नहीं बन पाई. ICU बंद होने के कारण, विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती नहीं, टेक्निकल स्टाफ की भारी कमी, प्रशासनिक उदासीनता का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है. बेस हॉस्पिटल में लंबे समय से ICU ठप (Video-ETV Bharat)