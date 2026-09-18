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लोहरदगा में संदेह के घेरे में 74 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, लाखों खर्च फिर भी इलाज के लिए भटक रहे ग्रामीण

लोहरदगा: ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को गांव स्तर पर बेहतर और मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में 74 आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित हैं. जिले की 66 पंचायतों के 353 गांवों की आबादी को इन स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से प्राथमिक चिकित्सा सुविधा देने का दावा किया जाता है. इन केंद्रों के संचालन, मरम्मत और सामग्री क्रय के नाम पर हर साल लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कई जगहों पर ग्रामीणों को इन स्वास्थ्य केंद्रों का नियमित लाभ नहीं मिल पा रहा है.

कागज पर स्वास्थ्य सुविधा, जमीन पर बंद मिलते हैं केंद्र

लोहरदगा जिले में कुल 74 आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित हैं यानी 66 पंचायतों की तुलना में इनकी संख्या भी अधिक है. सरकार का मकसद साफ है कि ग्रामीणों को छोटी-छोटी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए प्रखंड या जिला मुख्यालय तक ना जाना पड़े और गांव में ही प्राथमिक उपचार उपलब्ध हो सके, लेकिन कई ग्रामीण क्षेत्रों से आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नियमित रूप से नहीं खुलने की शिकायत सामने आती रहती है. मरीज सर्दी, खांसी, बुखार और सामान्य बीमारियों की दवा लेने के लिए स्वास्थ्य केंद्र पहुंचते हैं, लेकिन केंद्र बंद मिलने पर उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ता है. कई बार मरीजों को दोबारा और कई बार स्वास्थ्य केंद्र का चक्कर लगाना पड़ता है.

आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर लाखों खर्च फिर भी ताला (Etv Bharat)

मरम्मत और सामग्री के नाम पर हर साल खर्च, फिर भी सुविधा अधूरी

आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर हर साल लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं. कभी भवन की मरम्मत के नाम पर राशि खर्च होती है तो कभी सामग्री क्रय के नाम पर. कई बार एक ही साल में अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से भी स्वास्थ्य केंद्रों पर राशि खर्च किए जाने की बात सामने आती है. बावजूद इसके यदि ग्रामीणों को निर्धारित समय पर स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलती है तो इन खर्चों की उपयोगिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है. ग्रामीणों के लिए बनाए गए स्वास्थ्य केंद्र यदि नियमित रूप से संचालित नहीं होंगे तो करोड़ों रुपये की स्वास्थ्य योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना मुश्किल होगा.

आयुष्मान आरोग्य मंदिर का साइन बोर्ड (Etv Bharat)

दो कर्मचारी, दोनों मुख्यालय में तो गांव में कौन देगा इलाज

आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सामान्यतः एक सीएचओ और एक एएनएम की तैनाती होती है. स्वास्थ्य केंद्र बंद मिलने पर कई बार यह बताया जाता है कि दोनों कर्मचारियों को प्रशिक्षण या बैठक के लिए मुख्यालय बुलाया गया है. सवाल यह है कि यदि किसी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में तैनात सीएचओ और एएनएम दोनों को एक साथ बैठक या प्रशिक्षण के लिए मुख्यालय बुला लिया जाए और इसके कारण पूरा स्वास्थ्य केंद्र बंद हो जाए, तो उस दौरान गांव में आने वाले मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा कौन उपलब्ध कराएगा.