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लोहरदगा में संदेह के घेरे में 74 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, लाखों खर्च फिर भी इलाज के लिए भटक रहे ग्रामीण

लोहरदगा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिर बंद रहने की वजह से ग्रामीण मुफ्त इलाज का लाभ नहीं ले पा रहे हैं.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 18, 2026 at 2:25 PM IST

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लोहरदगा: ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को गांव स्तर पर बेहतर और मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में 74 आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित हैं. जिले की 66 पंचायतों के 353 गांवों की आबादी को इन स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से प्राथमिक चिकित्सा सुविधा देने का दावा किया जाता है. इन केंद्रों के संचालन, मरम्मत और सामग्री क्रय के नाम पर हर साल लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कई जगहों पर ग्रामीणों को इन स्वास्थ्य केंद्रों का नियमित लाभ नहीं मिल पा रहा है.

कागज पर स्वास्थ्य सुविधा, जमीन पर बंद मिलते हैं केंद्र

लोहरदगा जिले में कुल 74 आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित हैं यानी 66 पंचायतों की तुलना में इनकी संख्या भी अधिक है. सरकार का मकसद साफ है कि ग्रामीणों को छोटी-छोटी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए प्रखंड या जिला मुख्यालय तक ना जाना पड़े और गांव में ही प्राथमिक उपचार उपलब्ध हो सके, लेकिन कई ग्रामीण क्षेत्रों से आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नियमित रूप से नहीं खुलने की शिकायत सामने आती रहती है. मरीज सर्दी, खांसी, बुखार और सामान्य बीमारियों की दवा लेने के लिए स्वास्थ्य केंद्र पहुंचते हैं, लेकिन केंद्र बंद मिलने पर उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ता है. कई बार मरीजों को दोबारा और कई बार स्वास्थ्य केंद्र का चक्कर लगाना पड़ता है.

आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर लाखों खर्च फिर भी ताला (Etv Bharat)

मरम्मत और सामग्री के नाम पर हर साल खर्च, फिर भी सुविधा अधूरी

आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर हर साल लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं. कभी भवन की मरम्मत के नाम पर राशि खर्च होती है तो कभी सामग्री क्रय के नाम पर. कई बार एक ही साल में अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से भी स्वास्थ्य केंद्रों पर राशि खर्च किए जाने की बात सामने आती है. बावजूद इसके यदि ग्रामीणों को निर्धारित समय पर स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलती है तो इन खर्चों की उपयोगिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है. ग्रामीणों के लिए बनाए गए स्वास्थ्य केंद्र यदि नियमित रूप से संचालित नहीं होंगे तो करोड़ों रुपये की स्वास्थ्य योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना मुश्किल होगा.

Ayushman Arogya Mandir
आयुष्मान आरोग्य मंदिर का साइन बोर्ड (Etv Bharat)

दो कर्मचारी, दोनों मुख्यालय में तो गांव में कौन देगा इलाज

आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सामान्यतः एक सीएचओ और एक एएनएम की तैनाती होती है. स्वास्थ्य केंद्र बंद मिलने पर कई बार यह बताया जाता है कि दोनों कर्मचारियों को प्रशिक्षण या बैठक के लिए मुख्यालय बुलाया गया है. सवाल यह है कि यदि किसी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में तैनात सीएचओ और एएनएम दोनों को एक साथ बैठक या प्रशिक्षण के लिए मुख्यालय बुला लिया जाए और इसके कारण पूरा स्वास्थ्य केंद्र बंद हो जाए, तो उस दौरान गांव में आने वाले मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा कौन उपलब्ध कराएगा.

Ayushman Arogya Mandir
आयुष्मान आरोग्य मंदिर के मेन गेट पर ताला (Etv Bharat)

ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य केंद्रों का मूल उद्देश्य ही यही है कि लोगों को उनके घर के नजदीक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो. ऐसे में दोनों स्वास्थ्यकर्मियों की अनुपस्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने से मरीजों को सीधे इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है.

Ayushman Arogya Mandir
बंद मिला आयुष्मान आरोग्य मंदिर (Etv Bharat)

प्रसव से लेकर जांच और योग तक की सुविधा का प्रावधान

आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से ग्रामीणों को विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है. इनमें प्रसव से संबंधित सेवाएं, विभिन्न प्रकार की जांच, प्राथमिक उपचार, दवा, स्वास्थ्य संबंधी परामर्श, योग समेत कई सुविधाएं शामिल हैं. इन सेवाओं का उद्देश्य ग्रामीणों को निशुल्क और सुलभ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है. यदि किसी मरीज की स्थिति ऐसी होती है कि उसे उच्च स्तरीय इलाज की जरूरत है तो सीएचओ के स्तर से उसे जिला अस्पताल या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए रेफर किया जाता है यानी आयुष्मान आरोग्य मंदिर ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की पहली कड़ी के रूप में काम करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन जब यही केंद्र नियमित रूप से बंद मिलते हैं तो मरीजों को प्राथमिक उपचार तक नहीं मिल पाता. इसके बाद उन्हें प्रखंड, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला मुख्यालय का रुख करना पड़ता है.

इन केंद्रों पर राशि खर्च

लोहरदगा के 66 पंचायतों और 353 गांवों की आबादी को गांव के स्तर पर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 74 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का संचालन किया जा रहा है. इन केंद्रों पर सरकारी स्तर से लगातार राशि खर्च भी की जा रही है. बावजूद इसके यदि ग्रामीणों को सामान्य बीमारी की दवा तक के लिए स्वास्थ्य केंद्र के खुलने का इंतजार करना पड़े, तो व्यवस्था की निगरानी और जवाबदेही पर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है.

संचालन की नियमित निगरानी

जरूरत इस बात की है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के संचालन की नियमित निगरानी हो, कर्मचारियों के प्रशिक्षण और बैठकों के दौरान वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और यह देखा जाए कि जिस उद्देश्य से इन केंद्रों पर सरकारी राशि खर्च की जा रही है, उसका वास्तविक लाभ ग्रामीणों तक पहुंच भी रहा है या नहीं.

आखिरकार स्वास्थ्य केंद्र का भवन और उस पर खर्च होने वाली राशि तभी सार्थक है, जब जरूरत के समय गांव के मरीज को वहां इलाज और दवा मिल सके.

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