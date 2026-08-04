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पिथौरागढ़ जिला अस्पताल के ऑर्थोपेडिक सर्जन छुट्टी पर गए, दूसरे की कैंप में लगी ड्यूटी, मरीज परेशान

पिथौरागढ़: सीमांत जिला पिथौरागढ़ में स्वास्थ्य सेवायें आये दिन बदहाल हो रही हैं. पिथौरागढ़ में जिला अस्पताल में हड्डी रोगों का इलाज ठप हो गया है और ऑपरेशन भी अटक गए हैं. इससे मरीजों की दिक्कत बढ़ गई है. इन दिनों बड़ी संख्या में हड्डी रोगी इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें बैरंग लौटना पड़ रहा है.

हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के छुट्टी पर जाने से मरीज परेशान: पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में दो हड्डी रोग विशेषज्ञ तैनात हैं. एक विशेषज्ञ डॉक्टर 1 अगस्त से तीन सप्ताह के लिए अवकाश पर हैं. दूसरे हड्डी रोग विशेषज्ञ की ड्यूटी तीन दिवसीय स्वास्थ्य शिविर में लगा दी गई है. ऐसे में जिला अस्पताल में मरीजों को इलाज मिलना बंद हो गया है. जिला अस्पताल में रोजाना 100 से 150 मरीज हड्डी रोग से जूझते हुए इलाज के लिए पहुंचते हैं. मरीज दर्द से राहत मिलने की उम्मीद में जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं. दोनों विशेषज्ञों के न होने से उन्हें इलाज नहीं मिला और वे निराश होकर घर लौटे. कई मरीजों को निजी अस्पतालों में जाकर अधिक फीस देकर इलाज करना पड़ा. भर्ती मरीजों के इलाज की जिम्मेदारी भी अन्य चिकित्सकों को संभालनी पड़ रही है जबकि ऑपरेशन भी अटक गए हैं.

पीएमएस ने बताया ये कारण: जब इस बारे में पीएमएस से बात की गई तो उन्होंने बताया कि-