ETV Bharat / state

पिथौरागढ़ जिला अस्पताल के ऑर्थोपेडिक सर्जन छुट्टी पर गए, दूसरे की कैंप में लगी ड्यूटी, मरीज परेशान

इन दिनों बड़ी संख्या में हड्डी रोगी इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें बैरंग लौटना पड़ रहा है

PITHORAGARH HOSPITAL PROBLEM
हड्डी रोग विशेषज्ञ की कमी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 4, 2026 at 4:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पिथौरागढ़: सीमांत जिला पिथौरागढ़ में स्वास्थ्य सेवायें आये दिन बदहाल हो रही हैं. पिथौरागढ़ में जिला अस्पताल में हड्डी रोगों का इलाज ठप हो गया है और ऑपरेशन भी अटक गए हैं. इससे मरीजों की दिक्कत बढ़ गई है. इन दिनों बड़ी संख्या में हड्डी रोगी इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें बैरंग लौटना पड़ रहा है.

हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के छुट्टी पर जाने से मरीज परेशान: पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में दो हड्डी रोग विशेषज्ञ तैनात हैं. एक विशेषज्ञ डॉक्टर 1 अगस्त से तीन सप्ताह के लिए अवकाश पर हैं. दूसरे हड्डी रोग विशेषज्ञ की ड्यूटी तीन दिवसीय स्वास्थ्य शिविर में लगा दी गई है. ऐसे में जिला अस्पताल में मरीजों को इलाज मिलना बंद हो गया है. जिला अस्पताल में रोजाना 100 से 150 मरीज हड्डी रोग से जूझते हुए इलाज के लिए पहुंचते हैं. मरीज दर्द से राहत मिलने की उम्मीद में जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं. दोनों विशेषज्ञों के न होने से उन्हें इलाज नहीं मिला और वे निराश होकर घर लौटे. कई मरीजों को निजी अस्पतालों में जाकर अधिक फीस देकर इलाज करना पड़ा. भर्ती मरीजों के इलाज की जिम्मेदारी भी अन्य चिकित्सकों को संभालनी पड़ रही है जबकि ऑपरेशन भी अटक गए हैं.

पीएमएस ने बताया ये कारण: जब इस बारे में पीएमएस से बात की गई तो उन्होंने बताया कि-

जिला अस्पताल के एक हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अवकाश पर हैं. दूसरे की शिविर में ड्यूटी लगाई गई है. अन्य चिकित्सक मरीजों की जांच और इलाज कर रहे हैं. दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं.
-डॉ. डीपी सिंह, पीएमएस, जिला अस्पताल, पिथौरागढ़-

मुनस्यारी के रालम में वायरल इंफेक्शन के साथ डायरिया फैला: उधर पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी विकासखंड के दूरस्थ माइग्रेशन गांव रालम में वायरल के साथ ही डायरिया का प्रकोप बढ़ गया है. क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने बीमार ग्रामीणों के इलाज के लिए गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाने की मांग पर एसडीएम के माध्यम से डीएम को ज्ञापन भेजा है. यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष विक्रम दानू के नेतृत्व में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने एसडीएम डॉ. ललित मोहन तिवारी को ज्ञापन दिया.

गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाने की मांग: उन्होंने कहा कि रालम गांव में अधिकतर ग्रामीण लंबे समय से बुखार, जुकाम से पीड़ित हैं. अब ग्रामीण डायरिया की जकड़ में भी आ रहे हैं. बीमार ग्रामीणों के लिए इलाज के लिए 25 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचना असंभव है. कई दिनों से बीमार ग्रामीणों के इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम को गांव भेजकर शिविर लगाने की मांग की गई थी, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया गया. उन्होंने विभागीय टीम को गांव भेजने की मांग की.

मोटर पुल जल्द बनाने की मांग: वहीं विक्रम दानू ने लीलम से पातों, रालम एवं बुई गांवों को जोड़ने वाले मोटर पुल के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने की मांग उठाई. उन्होंने कहा चार साल बाद भी पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है. पुल के एक ओर का एबटमेंट बनकर तैयार है, जबकि शेष कार्य लंबे समय से बंद पड़ा हुआ है. पुल का निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. बीमार व गर्भवतियों को डोली के सहारे मुख्य सड़क तक लाना मजबूरी बना है.
ये भी पढ़ें: पिथौरागढ़ में छुट्टी पर गया रेडियोलॉजिस्ट, बैरंग लौटीं अल्ट्रासाउंड कराने आई गर्भवती महिलाएं

TAGGED:

ORTHOPEDIC SURGEON ON LEAVE
PITHORAGARH HEALTH SERVICES
पिथौरागढ़ जिला अस्पताल समस्या
ऑर्थोपेडिक सर्जन छुटी पिथौरागढ़
PITHORAGARH HOSPITAL PROBLEM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.