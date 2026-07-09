IIT कानपुर और CSJMU में संचालित होगा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल; मरीजों को मिलेगी राहत
इसी साल के अंत तक IIT कानपुर में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के तहत गंभीर बीमारियों का होगा इलाज.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 6:59 AM IST
कानपुर: शहर और आसपास के अन्य शहरों से रोजाना हजारों की संख्या में मरीज अपना इलाज कराने कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं. इससे संबद्ध सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल जीटी रोड पर संचालित है. जहां बहुत सस्ती दरों पर आधुनिक मशीनों से मरीजों का इलाज कराया जाता है.
अब सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के साथ ही कानपुर की 50 लाख की आबादी को पहली बार दो नए अस्पतालों की सौगात मिलने जा रही है. एक ओर जहां पहली बार छत्रपति शाहू जी महाराज विवि में पहले फेज में करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से 100 बेड का मल्टी स्पेशिलिटी अस्पताल का संचालन शुरू होगा.
वहीं, इसी साल के अंत तक IIT कानपुर में 500 बेड वाले सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल को संचालित कर दिया जाएगा. इन अस्पतालों के बन जाने से अब मरीजों को इलाज की बेहतर सुविधाएं मुहैया हो सकेंगी.
छत्रपति शाहू जी महाराज विवि के कुलपति प्रो. विनय पाठक ने बताया कि सीएसजेएमयू राज्य का पहला ऐसा विवि है, जहां परिसर में ही अस्पताल संचालित होगा. इसमें डॉक्टर्स के साथ विवि के पैरामेडिकल छात्र भी अपनी ड्यूटी करते दिखेंगे. 9 जुलाई को विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह पर इसका लोकार्पण राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी.
शहर में छत्रपति शाहू जी महाराज विवि जहां जीटी रोड पर स्थापित है. वहीं, विवि से आगे कन्नौज की ओर बढ़ने पर महज तीन किलोमीटर बाद ही बायीं ओर IIT कानपुर का कैंपस है.
जैसे ही सीएसजेएमयू और IIT में अस्पताल का संचालन शुरू होगा, तब कानपुर के साथ ही कानपुर देहात, कन्नौज, फतेहपुर, उन्नाव, फर्रुखाबाद, कासगंज, एटा, अलीगढ़ तक के मरीजों को यहां इलाज के लिए सुविधाएं आसानी से मुहैया हो जाएंगी.
यह भी पढ़ें: राम मंदिर चढ़ावा चोरी: चंपत राय का मंदिर छोड़ने से इनकार, कारसेवकपुरम तक पहुंची SIT जांच की आंच