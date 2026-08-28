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मौसम बदला तो बढ़ी परेशानी! हरिद्वार में बुखार, खांसी-जुकाम के मरीज बढ़े, OPD में लगी भीड़

उत्तराखंड के सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटलों में इन दिनों बुखार, खांसी और जुकाम जैसी बीमारियों के मरीज देखे जा रहे है.

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हरिद्वार में मौसमी संक्रमण के मरीज बढ़े. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 28, 2026 at 5:26 PM IST

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हरिद्वार: कांवड़ मेला समाप्त होने के बाद धर्मनगरी हरिद्वार में वायरल बुखार, खांसी, जुकाम, आंखों में परेशानी और डायरिया जैसी बीमारियों के मरीज बढ़ने लगे हैं. शहर के सरकारी अस्पतालों के साथ ही निजी अस्पतालों और क्लीनिकों में भी मरीजों की भीड़ दिखाई दे रही है. मेला अस्पताल में इन दिनों रोजाना करीब 500 से 600 मरीज ओपीडी में पहुंच रहे हैं. इनमें बड़ी संख्या बुखार, खांसी, जुकाम और मौसम से संबंधित संक्रमण के लक्षण वाले मरीजों की है.

दरअसल कांवड़ मेले के दौरान हरिद्वार में करीब पांच करोड़ के आसपास श्रद्धालु पहुंचे थे. भीड़ के चलते शहर में गंगा घाटों, पार्किंग और खुले मैदानों में कूड़ा कचरा, गंदा पानी और अस्वच्छता की स्थिति बनी थी. स्थानीय लोगों का कहना है कि मेले के बाद हर साल इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है. हालांकि सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों के मुताबिक वर्तमान में बढ़ रहे वायरल संक्रमण के पीछे मानसून में लगातार हो रही बारिश और मौसम में बदलाव भी प्रमुख कारण हैं.

हर साल मेले के बाद बाद बढ़ती हैं शिकायतें: मेला समाप्त होने के बाद नगर निगम प्रशासन ने गंगा घाटों और अन्य क्षेत्रों से करीब नौ हजार टन कूड़े की सफाई की थी. शांतिकुंज जैसी बड़ी संस्थाओं ने भी आगे आकर स्वच्छता अभियान चलाया था. इसके बावजूद भी कई लोगों का मानना है कि हर वर्ष कावड़ मेले के बाद संक्रमण फैलता है.

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मौसम बदला तो बढ़ी परेशानी! (ETV Bharat)

स्थानीय निवासी प्रवेश गुप्ता ने बताया हरिद्वार में सालभर देश के अलग-अलग हिस्सों से श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं. कांवड़ मेले जैसे बड़े आयोजनों में करोड़ों लोगों की आवाजाही होती है. मेले में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने के बाद कूड़ा करकट और खुले में शौच से गंदगी होती है और इसी से तरह-तरह की बीमारियों का प्रकोप फैलता है.

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हॉस्पिटल में बढ़ी मरीजों की संख्या. (ETV Bharat)

स्थानीय निवासी सुनील प्रजापति ने बताया कि कांवड़ मेले में बड़ी संख्या लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके बाद संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है. ऊपर से बरसाती मौसम में बुखार, खांसी जुकाम जैसी बीमारी लोगों में देखने को मिलती है. इसलिए हम सबको इनसे बचने के उपायों पर ध्यान देकर सावधानी बरतनी चाहिए.

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OPD के लिए लगी भीड़ (ETV Bharat)

सरकारी हॉस्पिटलों में बढ़ी मरीजों की संख्या: हरिद्वार के बिल्केश्वर रोड स्थित सरकारी मेला अस्पताल में मरीजों की संख्या में इन दिनों इजाफा हुआ है. अस्पताल में रोजाना करीब 500 से 600 मरीज ओपीडी में पहुंच रहे हैं. हॉस्पिटल प्रबंधन के मुताबिक अधिकांश मरीज वायरल बुखार, डायरिया, सर्दी-जुकाम, खांसी और पेट संबंधी शिकायत वाले हैं. सरकारी डॉक्टर इन बीमारियों का कांवड़ मेला नहीं, बल्कि मानसून की बारिश में होने वाले संक्रमण को बता रहे हैं.

कांवड़ मेले के दौरान तो मरीजों की संख्या बढ़ती है, लेकिन मेले के बाद स्थिति सामान्य हो जाती है. लेकिन मानसून में बारिश और मौसम में लगातार बदलाव के कारण वायरल संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं. वर्तमान में अस्पताल आने वाले मरीजों में वायरल बुखार, डायरिया और टाइफाइड के लक्षण देखने को मिल रहे हैं.
-डॉ. शशिकांत, सीएमएस, मेला अस्पताल-

मेला अस्पताल के फिजिशियन डॉक्टर मनीष बताते हैं कि वर्तमान में उनके पास रोजाना 25 से 30 ऐसे मरीज पहुंच रहे हैं, जिन्हें वायरल बुखार, खांसी और जुकाम के लक्षण हैं.

प्राइवेट अस्पतालों में भी बढ़ रही मरीजों की संख्या: वहीं प्राइवेट अस्पतालों में भी इसी तरह के संक्रमण के चलते मरीजों की भीड़ लग रही है. नेत्र जांच विशेषज्ञ डॉ विशाल गर्ग ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ साढ़े चार करोड़ से अधिक शिवभक्त हरिद्वार आए थे. ऐसी स्थिति में संक्रमित बीमारियां ही आती हैं. रोकथाम के बावजूद भी ये सब बीमारियां स्वाभाविक हैं. ऊपर से बारिश का सीजन भी बीमारियों का प्रमुख कारण है.

डॉक्टरों के अनुसार वर्तमान सामान्य में आमजन को कई सावधानियां बरतनी चाहिएं. साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए. रात को सोते समय हल्के गर्म पानी से आंखों को धोना चाहिए. इसके साथ ही मोबाइल और लैपटॉप चलाने वाले लोगों को अच्छी कम्पनियों की आईड्रॉप का इस्तेमाल भी करना चाहिए.

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