दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में चिकित्सकों और कर्मियों की भारी कमी, मरीज पश्चिम बंगाल जाकर इलाज कराने को विवश

दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में डॉक्टरों और स्टाफ की कमी के कारण मरीजों को इलाज कराने में दिक्कत हो रही है.

HEALTH SYSTEM IN DUMKA
फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 23, 2026 at 10:07 AM IST

दुमका: झारखंड सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था में बेहतरी के लाख दावे कर ले पर जमीनी हकीकत कुछ और ही है. कहने को तो दुमका में फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (PJMCH) है पर मैनपावर की कमी की वजह से यहां के व्यवस्था पर सवाल खडे होते रहे हैं. हालात ये है कि मरीज की स्थिति अगर थोड़ी सी भी गंभीर होती है तो उसे इलाज के लिए पश्चिम बंगाल की ओर रुख करना पडता है. कुछ ऐसी ही स्थिति दुमका जिला के प्रखंड और ग्रामीण स्तर पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य उपकेंद्रों की भी है.

स्थानीय महिला और पीजेएमसीएच के सुपरिटेंडेंट का बयान (Etv Bharat)

चिकित्सकों की है काफ़ी कमी

दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के साथ प्रखंड और जिला स्तर के अस्पतालों में चिकित्सकों और कर्मियों की काफी कमी है. अगर हम जिला से लेकर प्रखंड और ग्रामीण अस्पतालों की बात करें तो यहां, सभी लेवल के अस्पतालों में कुल 196 डॉक्टर हैं, मगर विडंबना ये है की इन अस्पतालों में सिर्फ 50 परमानेंट और लगभग 35 कॉन्ट्रैक्ट वाले डॉक्टर काम कर रहे हैं. वही स्थिति चिकित्सा कर्मियों की है, स्वीकृत पद के आधे से कम में काम चल रहा है. जाहिर है इसका सीधा असर स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि मरीज की स्थिति अगर थोड़ी सी भी गंभीर होती है तो बाहर रेफर कर दिया जाता है, जो गरीबों के लिए काफी कष्टदायक होता है .वे सरकार से इस पर अविलंब ध्यान देने की मांग कर रहे हैं.

मैनपावर की कमी से परेशानी

फूलो झानो मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग में चार असिस्टेंट प्रोफेसर और तीन सीनियर रेजिडेंट के पद खाली हैं. इसका असर ओपीडी, वार्ड और आपातकालीन सेवाओं पर पड़ रहा है. इसी तरह एनेस्थीसिया विभाग में चार असिस्टेंट प्रोफेसर और तीन सीनियर रेजिडेंट की कमी के चलते ऑपरेशन थिएटर की क्षमता प्रभावित हो रही है. सर्जरी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के तीन पद खाली हैं. इससे मरीजों को परेशानी तो होती ही है साथ ही यहां के स्टूडेंट्स को भी पर्याप्त सर्जिकल प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा. पीडियाट्रिक, ऑर्थोपेडिक, ईएनटी, स्त्री और प्रसूति रोग, रेडियो डायग्नोसिस और मनोरोग जैसे विभागों में भी फैकल्टी की कमी बनी हुई है. अस्पताल में ओपीडी और वार्ड में मरीजों की संख्या अधिक है, लेकिन डॉक्टर सीमित हैं, जिससे इलाज की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं. अगर कुल आंकड़ों की बात करें तो यहां प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 60 प्रतिशत से अधिक पद खाली हैं.

वर्षों से बंद है अल्ट्रासाउंड मशीन

कुछ वर्ष पहले फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में लाखों की लागत से अल्ट्रासाउंड मशीन लगाया गया था पर रेडियोलॉजिस्ट के नहीं रहने की वजह से यह बंद पड़ा है. अगर किसी मरीज को अल्ट्रासाउंड कराना हो तो वह अस्पताल के बाहर ऊंची दर पर प्राइवेट क्लिनिक में इसकी सुविधा लेने को मजबूर हैं.

क्या कहते हैं सुपरिटेंडेंट

फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉ. रुबेन हेंब्रम का कहना है कि यहां 60% मैनपावर से काम चल रहा है. वह कहते हैं कि व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए डॉक्टर और स्टाफ की जरूरत है. इसके लिए सरकार को पत्र लिखा गया है. इधर कुछ दिनों में यह अस्पताल भी मेडिकल कॉलेज कैम्पस में शिफ्ट होगा तो और भी स्टाफ की जरुरत पडेगी . भवन का बहुत हद तक काम पूरा हो चुका है. कुछ उपकरणों की आवश्यकता है. सभी का आकलन कर उसके लिए भी मांग विभाग से की गयी है.

