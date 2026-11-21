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108 एंबुलेंस सेवा ठप होने से मरीज बेहाल, इमरजेंसी में टोटो और निजी वाहनों का लेना पड़ रहा सहारा

देवघर: झारखंड में पिछले दो दिनों से 108 एंबुलेंस कर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं. राज्य भर के 108 एंबुलेंस कर्मी और टेक्नीशियन राजधानी रांची स्थित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय के समक्ष धरना-प्रदर्शन कर अपनी मांगों के समर्थन में विरोध जता रहे हैं.

राज्य सरकार की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल 108 एंबुलेंस सेवा के कर्मचारियों की हड़ताल का सीधा असर अब मरीजों पर पड़ने लगा है. खासकर गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. देवघर जिले की बात करें तो शहरी क्षेत्र के मरीज किसी तरह निजी एंबुलेंस या दूसरे वाहनों की मदद से अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीब मरीजों के लिए यह परेशानी और भी बढ़ गई है.

देवघर के देवीपुर इलाके से अस्पताल पहुंचे एक घायल बुजुर्ग मरीज ने बताया कि पैर में चोट लगने के कारण उन्हें इलाज के लिए अस्पताल आना पड़ा. लेकिन समय पर सरकारी एंबुलेंस नहीं मिलने के कारण उन्हें मजबूरी में टेंपो से अस्पताल पहुंचना पड़ा.

मरीज, टोटो चालक और यूनियन नेता के बयान (Etv Bharat)

कोई भी कर्मचारी ड्यूटी पर उपलब्ध नहीं

सिर्फ स्थानीय मरीज ही नहीं, बल्कि पर्यटन नगरी देवघर पहुंचने वाले सैलानियों को भी इस हड़ताल का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है. कमर दर्द से परेशान गुजरात के पर्यटक बाबू भाई ने जब सरकारी एंबुलेंस से संपर्क किया तो उन्हें बताया गया कि सभी एंबुलेंस कर्मी हड़ताल पर हैं और फिलहाल कोई भी कर्मचारी ड्यूटी पर उपलब्ध नहीं है. ऐसे में उन्हें भी इमरजेंसी में टोटो का सहारा लेकर अस्पताल पहुंचना पड़ा.

108 एंबुलेंस हड़ताल (Etv Bharat)

इधर, 108 एंबुलेंस सेवा प्रभावित होने के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग वैकल्पिक व्यवस्था करने में जुटा है. इसके लिए निजी एंबुलेंस चालकों की मदद ली जा रही है और उन्हें सेवा के बदले आर्थिक भुगतान भी किया जा रहा है.

सिविल सर्जन की निजी एंबुलेंस चालकों के साथ बैठक

एंबुलेंस की किल्लत को देखते हुए शुक्रवार देर शाम जिले के सिविल सर्जन एसपी मिश्रा ने निजी एंबुलेंस चालकों के साथ बैठक की. इस दौरान देवघर से एम्स तक मरीजों को पहुंचाने के लिए 600 रुपये भुगतान करने की बात कही गई. हालांकि निजी एंबुलेंस चालकों का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में उन्हें दिया जा रहा भुगतान पर्याप्त नहीं है. इसके बावजूद मानवीय संवेदनशीलता को देखते हुए निजी एंबुलेंस चालक एक सप्ताह तक सरकार की मदद करने के लिए तैयार हैं.