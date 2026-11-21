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108 एंबुलेंस कर्मियों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी, निजी एंबुलेंस और ऑटो से मरीज पहुंच रहे अस्पताल, वसूला जा रहा मनमाना किराया

ऑटो से मरीज को अस्पताल लेकर आए परिजन. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: झारखंड प्रदेश एंबुलेंस कर्मचारी संघ (संबद्ध भारतीय मजदूर संघ) के आह्वान पर 108 एंबुलेंस कर्मचारियों की अनिश्चिकालीन हड़ताल आज शनिवार को चौथे दिन भी जारी है. लंबित वेतन भुगतान सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर 18 नवंबर 2026 की रात्रि 08:00 बजे से 108 एंबुलेंस कर्मी हड़ताल पर हैं. 108 एंबुलेंस कर्मियों की हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है. मरीजों को अस्पतालों तक पहुंचाने में काफी परेशानी हो रही है.

स्वास्थ्य विभाग और विभागीय मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की सख्त चेतावनी के बावजूद हड़ताली 108 एंबुलेंस कर्मियों ने हड़ताल जारी रखने की घोषणा की है. आज भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मुख्यालय पर आंदोलनरत एंबुलेंस कर्मी धरना-प्रदर्शन करेंगे. निशुल्क 108 कर्मियों की हड़ताल की वजह से दूर-दराज के जिलों से रांची के रिम्स रेफर हुए मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. निजी एंबुलेंस चालक पलामू से रांची आने के लिए एक तरफ का किराया 9 हजार रुपये तक वसूल रहे हैं.