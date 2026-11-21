108 एंबुलेंस कर्मियों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी, निजी एंबुलेंस और ऑटो से मरीज पहुंच रहे अस्पताल, वसूला जा रहा मनमाना किराया
झारखंड में 108 एंबुलेंस कर्मियों की हड़ताल के कारण मरीजों को अस्पतालों तक पहुंचने में काफी परेशानी हो रही है. रिपोर्ट-उपेंद्र कुमार
Published : November 21, 2026 at 2:43 PM IST
रांची: झारखंड प्रदेश एंबुलेंस कर्मचारी संघ (संबद्ध भारतीय मजदूर संघ) के आह्वान पर 108 एंबुलेंस कर्मचारियों की अनिश्चिकालीन हड़ताल आज शनिवार को चौथे दिन भी जारी है. लंबित वेतन भुगतान सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर 18 नवंबर 2026 की रात्रि 08:00 बजे से 108 एंबुलेंस कर्मी हड़ताल पर हैं. 108 एंबुलेंस कर्मियों की हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है. मरीजों को अस्पतालों तक पहुंचाने में काफी परेशानी हो रही है.
स्वास्थ्य विभाग और विभागीय मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की सख्त चेतावनी के बावजूद हड़ताली 108 एंबुलेंस कर्मियों ने हड़ताल जारी रखने की घोषणा की है. आज भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मुख्यालय पर आंदोलनरत एंबुलेंस कर्मी धरना-प्रदर्शन करेंगे. निशुल्क 108 कर्मियों की हड़ताल की वजह से दूर-दराज के जिलों से रांची के रिम्स रेफर हुए मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. निजी एंबुलेंस चालक पलामू से रांची आने के लिए एक तरफ का किराया 9 हजार रुपये तक वसूल रहे हैं.
पलामू से रांची के लिए निजी एंबुलेंस ने वसूले 09 हजार
राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स जो सुपर टर्शियरी हॉस्पिटल भी है यहां रेफर मरीजों को निजी एंबुलेंस भाड़ा पर लेकर पहुंचने की लाचारी है. पलामू से एक्सीडेंट का बाद रिम्स रेफर किए गए मरीज के परिजन रिकेश कुमार पाल ने बताया कि 09 हजार रुपये में निजी एंबुलेंस से वह घायल मरीज को लेकर रिम्स पहुंचे हैं. वहीं कैमरे पर कुछ बोलने से बचते हुए इतना ही कहा कि 09 हजार रुपये एक तरफ का किराया लिया गया है.
ऑटो से भी रिम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचे मरीज
वहीं 108 एंबुलेंस कर्मियों की हड़ताल के कारण लोग निजी एंबुलेंस के साथ-साथ ऑटो का भी सहारा ले रहे हैं. कई मरीजों को ऑटो से अस्पतालों तक पहुंचाया गया. रांची के नामकुम से कुणाल प्रसाद गुप्ता एंबुलेंस की जगह ऑटो से अपने मरीज को लेकर ट्रॉमा सेंटर पहुंचे. उन्होंने कहा कि एंबुलेंस सेवा ठप होने से काफी परेशानी हो रही है.
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