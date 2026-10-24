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अब आंखों के बेहतर इलाज के लिए मरीजों को नहीं जाना पड़ेगा दूसरे बड़े शहर, देहरादून में ही मिलेगी सुविधा

कैबिनेट मंत्री ने सम्मेलन में की शिरकत ( Photo-ETV Bharat )

मसूरी: आंखों के बेहतर इलाज के लिए अब उत्तराखंड के मरीजों को दूसरे बड़े शहरों का रुख कम करना पड़ेगा. देहरादून में भी आंखों के विशेषज्ञ डॉक्टर आधुनिक उपचार उपलब्ध करा रहे हैं. यह बात कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शुक्रवार को मसूरी के पिक्चर पैलेस स्थित एक होटल में उत्तराखंड आईकॉन-2026 के तीन दिवसीय सम्मेलन का विधिवत शुभारंभ करते हुए कही. सम्मेलन में देश-विदेश के करीब 550 नेत्र सर्जन हिस्सा ले रहे हैं. इसमें आंखों की बीमारियों के आधुनिक उपचार, नई सर्जिकल तकनीकों और मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर चर्चा की जा रही है.

उद्घाटन अवसर पर सम्मेलन के अध्यक्ष डॉ. बीके ओली ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का पुष्पगुच्छ और शॉल भेंट कर स्वागत किया. मंत्री ने कहा कि मानव शरीर के सभी अंगों में आंखों का विशेष महत्व है. आंखें व्यक्ति को दुनिया देखने और जीवन की गतिविधियों को सहज रूप से करने में मदद करती हैं. इसलिए आंखों की देखभाल करना और समय पर उपचार कराना सभी के लिए जरूरी है. गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी में देश-विदेश के नेत्र विशेषज्ञों का एक मंच पर जुटना उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण है. सम्मेलन में आंखों की बीमारियों और उनके आधुनिक उपचार पर चर्चा के साथ सर्जरी की नई तकनीकों की जानकारी साझा की जा रही है.