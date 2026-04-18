ETV Bharat / state

भीषण गर्मी और लू का सेहत पर पड़ रहा है असर! अस्पताल में बढ़ी मरीजों की संख्या, डॉक्टर ने दी यह सलाह

शरीर में पानी की कमी, उल्टी, तेज बुखार, कमजोरी, सिर दर्द, चक्कर आना, डायरिया, हृदयाघात, मस्तिष्काघात, कार्डियोवास्कुलर जटिलताएं जैसे लक्षण के साथ परेशानी बढ़ सकती है. वहीं, इस मौसम में त्वचा पर रैशेज सहित अन्य समस्याएं होने का भी खतरा बढ़ जाता है.

अल्बर्ट एक्का चौक पर वर्षों से गोला चुस्की बेच रहे सचिन कहते हैं कि कुछ दिनों से गर्मी बढ़ने के साथ ही उनकी बिक्री बढ़ गयी है. उन्होंने बताया कि हर आइसक्रीम बेचने वाला चाहता है कि ऐसे ही उसकी बिक्री बनीं रहे.

रांची सदर अस्पताल के मेडिसीन विभाग के डॉक्टर लक्ष्मीकांत साय ने बताया कि ज्यादातर लोग तेज गर्मी और धूप की वजह से बीमार पड़ कर अस्पताल पहुंच रहे हैं. डॉ लक्ष्मीकांत साय ने कहा कि जो मरीज पहुंच रहे हैं, उसमें से ज्यादा लोग बुखार, शरीर में दर्द, सुस्ती, डायरिया जैसी शिकायत के साथ अस्पताल पहुंच रहे हैं. उन्होंने बताया कि गर्मी को लेकर लोगों को विशेष सावधानी बरतने और खानपान पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी है.

रांची: रांची सहित राज्य के अलग-अलग हिस्सों में तेज धूप और पछुआ हवा के प्रभाव से तापमान बढ़ा है. इस तपिश भरी गर्मी की वजह से बड़ी संख्या में लोग बीमार होने लगे हैं. रांची के सदर अस्पताल और रिम्स के ओपीडी में सामान्य दिनों की अपेक्षा डेढ़ गुणा मरीजों की संख्या बढ़ी है.

लू यानी हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए बेहद जरूरी है कि अपने शरीर को हाइड्रेट रखें यानी शरीर में पानी और मिनरल की कमी न होने दें. इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ज्यादा पानी पीना, समय-समय पर स्वस्थ रहने के बाद भी ओआरएस का घोल ले सकते हैं. दोपहर 12 बजे से शाम के 03 बजे तक घर से बाहर न निकलें. अगर बेहद जरूरी काम हो तो पूरे शरीर को ढककर ही बाहर निकले ताकि गर्म हवा से सीधे शरीर का एक्सपोजर न हो. लू लगे व्यक्ति को छांव में लिटा दें, ठंडे गीले कपड़े से शरीर को बार बार पोंछे या ठंडे पानी से लू लगे व्यक्ति को नहलाएं. अगर इसके बाद भी अगर व्यक्ति की सेहत में सुधार न दिखें तो बिना समय गंवाए अपने नजदीकी अस्पताल ले जाएं.

गोला खाता बच्चा (ETV BHARAT)

गर्मी में इन चीजों का करें नियमित सेवन

गर्मी के दिनों में शरीर को हाइड्रेट करके रखना बेहद जरूरी है. इसलिए ज्यादा से ज्यादा तरल खाद्य पदार्थो को अपने आहार में शामिल करें. नमक पानी का घोल (ओआरएस), छाछ, नींबू पानी, कच्चा आम का शर्बत, लस्सी, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी का उपयोग करें. तला-भुना, ज्यादा मसालेदार, बासी भोजन से परहेज करें. कोल्ड ड्रिंक से भी दूरी बनाएं, क्योंकि यह गर्मी के दिनों में थोड़ी और क्षणिक राहत तो देता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है.

डॉक्टर के पास पहुंचे मरीज

सावधानियां ही बचाएगा हीट स्ट्रोक से

तीखी धूप और गर्म हवाएं शरीर पर प्रतिकूल असर डालती है. ऐसे में सावधानियां ही सबसे अच्छा बचाव है. काला या गहरे रंग सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब करती है. जबकि सफेद या हल्के रंग सूर्य की किरणों को ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट कर देती है. ऐसे में गर्मी के दिनों में सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहने. घर से बाहर निकलते समय धूप चश्मे का इस्तेमाल करें. तौलिया या गमछा लेकर घर से बाहर निकलें. सबसे ज्यादा जरूरी है कि बार बार पानी या कोई भी तरल पदार्थ लेते रहें ताकि शरीर में पानी की कमी न हो.

ये भी पढ़ें: धनबाद में भीषण गर्मी से पहले एक्शन मोड में नगर निगम, जल संकट से निपटने की तेज हुई तैयारी

झारखंड में आज के मौसम का हाल, कहीं आंशिक बादल तो कहीं जबरदस्त तपिश, डाल्टनगंज में 41.8 डिग्री पर पारा

झारखंड में बढ़ी तपिश, सरायकेला में पारा 40.6 डिग्री, पांच दिनों में तापमान में 4 डिग्री से ज्यादा उछाल