ETV Bharat / state

पाकुड़ सदर अस्पताल की बदहाली! मरीजों तक नहीं पहुंच रहा ऑक्सीजन प्लांट का लाभ, बाहर से खरीदना पड़ रहा है सिलेंडर

पाकुड़: झारखंड राज्य के अंतिम छोर पर बसे पाकुड़ जिले के लोगों को स्वस्थ और सुखी झारखंड का बेहतर अनुभव कराने में सरकार नाकाम साबित हो रही है. सिस्टम से जुड़े लोगों की लापरवाही और ठेकेदार की मनमानी का आलम यह है कि सदर अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले लोगों को न तो बहाल ऑक्सीजन प्लांट सेवा का लाभ मिल पा रहा है और न ही लिक्विड ऑक्सीजन का. मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए डॉक्टरों को ऑक्सीजन सिलेंडर का सहारा लेना पड़ रहा है.

कोरोना संक्रमण के दौरान करोड़ों रुपये खर्च कर सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया और चालू किया गया, लेकिन वह मरीजों को अपनी सेवा नहीं दे पा रहा है, क्योंकि कई कलपुर्जे खराब हो गए हैं. ऑक्सीजन प्लांट की बदहाली के कारण जिला स्वास्थ समिति को बाजार से ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने पड़ रहे हैं, ताकि ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी मरीज की जान खतरे में न पड़े.

मरीज के परिजन, भाजपा नेता और सदर अस्पताल के उपाधीक्षक का बयान (ETV BHARAT)

झारखंड सरकार के स्वास्थ विभाग ने राज्य के सभी सदर अस्पतालों में 'लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट' लगाने का फैसला किया था. सरकार के इस फैसले के तहत, पाकुड़ सदर अस्पताल में भी एक लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाना था. लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाली कंपनी के ठेकेदार गैस टैंक समेत कई पार्ट्स तो ले आया, लेकिन उन्हें अभी तक इंस्टॉल और चालू नहीं किया गया. जिसके चलते प्लांट के पार्ट्स और टैंकर अस्पताल में सिर्फ शोपीस बनकर रहा गया है.