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पाकुड़ सदर अस्पताल की बदहाली! मरीजों तक नहीं पहुंच रहा ऑक्सीजन प्लांट का लाभ, बाहर से खरीदना पड़ रहा है सिलेंडर

पाकुड़ सदर अस्पताल में लगे ऑक्सीजन प्लांट का लाभ मरीजों तक नहीं पहुंच रहा है. लोगों को मजबूरन बाहर से सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है.

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ऑक्सीजन प्लांट (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 20, 2026 at 11:47 AM IST

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पाकुड़: झारखंड राज्य के अंतिम छोर पर बसे पाकुड़ जिले के लोगों को स्वस्थ और सुखी झारखंड का बेहतर अनुभव कराने में सरकार नाकाम साबित हो रही है. सिस्टम से जुड़े लोगों की लापरवाही और ठेकेदार की मनमानी का आलम यह है कि सदर अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले लोगों को न तो बहाल ऑक्सीजन प्लांट सेवा का लाभ मिल पा रहा है और न ही लिक्विड ऑक्सीजन का. मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए डॉक्टरों को ऑक्सीजन सिलेंडर का सहारा लेना पड़ रहा है.

कोरोना संक्रमण के दौरान करोड़ों रुपये खर्च कर सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया और चालू किया गया, लेकिन वह मरीजों को अपनी सेवा नहीं दे पा रहा है, क्योंकि कई कलपुर्जे खराब हो गए हैं. ऑक्सीजन प्लांट की बदहाली के कारण जिला स्वास्थ समिति को बाजार से ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने पड़ रहे हैं, ताकि ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी मरीज की जान खतरे में न पड़े.

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झारखंड सरकार के स्वास्थ विभाग ने राज्य के सभी सदर अस्पतालों में 'लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट' लगाने का फैसला किया था. सरकार के इस फैसले के तहत, पाकुड़ सदर अस्पताल में भी एक लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाना था. लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाली कंपनी के ठेकेदार गैस टैंक समेत कई पार्ट्स तो ले आया, लेकिन उन्हें अभी तक इंस्टॉल और चालू नहीं किया गया. जिसके चलते प्लांट के पार्ट्स और टैंकर अस्पताल में सिर्फ शोपीस बनकर रहा गया है.

Patients not getting benefit from oxygen system installed at Pakur Sadar Hospital
ऑक्सीजन पाइपलाइन (ETV BHARAT)

इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गा मरांडी ने कहा कि संथाल परगना में स्वास्थ्य विभाग चरमरा गया है. उन्होंने कहा कि दुख इस बात की है कि जिस संथाल परगना प्रमंडल से मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री आते हैं, उस प्रमंडल की स्थिति सबसे खराब है.

Patients not getting benefit from oxygen system installed at Pakur Sadar Hospital
ऑक्सीजन टैंकर (ETV BHARAT)

वहीं, सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ मनीष कुमार ने कहा कि कोरोना काल के समय लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट ठीक ठाक है, लेकिन कुछ लोग इसे सरकारी संपत्ति समझकर तोड़ देते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन पाइपलाइन सभी बेड तक नहीं पहुंच पाती है. इसके चलते ऑक्सीजन सिलेंडर रखना पड़ता है. हालांकि कई वार्डो में अभी तक पाइपलाइन नहीं भी पहुंचा है. डॉ. मनीष ने कहा कि लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट के लिए सामान ठेकेदार ने महीनों पहले रखकर चला गया है, जिस पर काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है.

Patients not getting benefit from oxygen system installed at Pakur Sadar Hospital
ऑक्सीजन सिलेंडर (ETV BHARAT)

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सदर अस्पताल में ऑक्सीजन का अभाव
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