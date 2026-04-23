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बरेली जिला अस्पताल वेंटिलेटर जैसी जीवनरक्षक सुविधाओं से वंचित, मरीजों की जिंदगी रहती है दांव पर

बरेली: जिले के सबसे बड़े सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, यहां वेंटिलेटर जैसी जीवनरक्षक सुविधाएं केवल कागजों तक सीमित हैं, अस्पताल में मौजूद वेंटिलेटर न तो नियमित रूप से उपयोग में लाए जाते हैं और न ही, संचालन के लिए प्रशिक्षित स्टाफ रखा जाता है.



वेंटिलेटर सक्रिय हों तो मरीजों की जान बचाई जा सकती है.

अस्पताल के अधिकारी, अस्पताल में दो वेंटिलेटर मशीनें होने का दावा करते है, लेकिन हकीकत में यह अक्सर कपड़ों से ढकी मिलती हैं, एक्सपर्ट्स का कहना है कि यदि ये वेंटिलेटर सही तरीके से सक्रिय हों और प्रशिक्षित स्टाफ मौजूद हो, तो कई गंभीर मरीजों की जान बचाई जा सकती है.



मरीजों को वेंटिलेटर की सुविधा नहीं दी जाती: स्थानीय लोगों और मरीजों के परिजनों का आरोप है कि गंभीर स्थिति में भी मरीजों को वेंटिलेटर की सुविधा नहीं दी जाती, उन्हें निजी मेडिकल कॉलेजों या बड़े अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है, जिससे इलाज महंगा हो जाता है, कई मामलों में समय पर उचित इलाज न मिलने के कारण मरीजों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है.



अस्पताल की स्थिति तब और चिंताजनक हो जाती है, जब कई गंभीर बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं होते. इससे मरीजों को न केवल असुविधा होती है, बल्कि कई बार उनकी जान जोखिम में पड़ जाती है.



अस्पताल में डॉक्टरों का होना जरूरी है: स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि जिला अस्पताल जैसे प्रमुख केंद्रों पर वेंटिलेटर और विशेषज्ञ डॉक्टरों का होना बेहद जरूरी है, अगर समय रहते इन व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया गया, तो यह लापरवाही कभी भी भारी पड़ सकती है.



मंडलीय अपर निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक डॉ. रमेश चंद्र दीक्षित ने बताया कि जिला अस्पताल में सांसद निधि से लगाए गए दो वेंटिलेटर मशीनों के संचालन के लिए स्टाफ को प्रशिक्षण दिया गया था, लेकिन कुछ तकनीकी और व्यवस्थागत खामियों के कारण ये वेंटिलेटर आज तक पूरी तरह से एक्टिव नहीं हो पाए.