मानसून सीजन में मरीजों को हेली का सहारा! जानिये क्या हैं स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां
आपदा के चलते कुमाऊं और गढ़वाल में एक- एक हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया है.परिस्थितियों के हिसाब से इनका इस्तेमाल किया जाएगा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 28, 2026 at 6:19 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में मानसून चरम पर है. प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है. जिसे देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है. उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग भी एक्शन में नजर आ रहा है. प्रदेश भर में लगातार हो रही भारी बारिश और सड़कें बाधित होने के बीच स्वास्थ्य विभाग के लिए हेली एम्बुलेंस या फिर आपदा के लिए रिज़र्व रखे गए हेलीकॉप्टर ही सहारा बनने की उम्मीद है. यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग हेलीकॉप्टर या फिर हेली एंबुलेंस पर विशेष जोर दे रहा है.
उत्तराखंड में हर साल मानसून सीजन के दौरान प्राकृतिक आपदा अपना कहर बरपाती है. भारी बारिश के चलते होने वाले भूस्खलन की वजह से जहां एक ओर सड़कें बाधित हो जाती है तो वहीं, दूसरी जान- माल को भी काफी अधिक नुकसान पहुंचता है. प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में रह रहे लोग जब बीमार पड़ जाते हैं तो उन लोगों को इलाज के लिए बेहतर सुविधा नहीं मिल पाती. जिसकी मुख्य वजह यही है कि रास्ते बाधित होने के चलते वो अस्पतालों तक नहीं पहुंच पाते. ऐसे में उनके पास एक मात्र विकल्प हेलीकॉप्टर की सुविधाएं की होती हैं, लेकिन बारिश के दौरान ये विकल्प भी किसी काम का नहीं रह जाता.
ऐसे में प्रदेश में बन रही आपदा जैसी स्थिति को देखते हुए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में मौजूद सभी अस्पतालों की जानकारी एकत्रित करने के साथ ही सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है. इसके अलावा सभी सीएमओ के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है. आपदा के दौरान घायल या गंभीर बीमारियों का इलाज के लिए क्या कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी है. इसके अलावा, हेली एम्बुलेंस को अलर्ट मोड पर रखने के साथ ही राजकीय एंबुलेंस एवं 108 एम्बुलेंस को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है. जिससे मौसम खराब होने के दौरान अगर किसी मरीज को एयरलिफ्ट नहीं किया जा सकता है तो उसे तत्काल एंबुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके. इसके अलावा, गंभीर मरीज के एयरलिफ्ट को लेकर यूकाडा से भी समन्वय बनाया गया है.
उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो प्रदेश भर में कुल 274 विशेषज्ञ चिकित्सक हैं. जिसमें 39 हड्डी रोग विशेषज्ञ, 62 फिजीशियन, 53 सर्जन, 61 एनस्थेटिस्ट और 59 स्त्री रोग विशेषज्ञ शामिल हैं. इसके अलावा, प्रदेश में कुल 1629 सामान्य चिकित्सक हैं. इसी तरह, 891 फार्मेसी अधिकारी और 2349 नसिंग अधिकारी हैं. प्रदेश में 219 बड़े राजकीय अस्पताल (मेडिकल कॉलेज/ जिला चिकित्सालय / उप जिला चिकित्सालय) हैं. जिनमें सामान्य और आईसीयू बेड कुल 6,384 हैं. इसके अलावा, प्रदेश में कुल सीएससी 81 और पीएचसी की संख्या 579 हैं. प्रदेश में बड़े निजी अस्पतालों की संख्या 59 है. जिसमें सामान्य एवं आईसीयू बेडो की संख्या 32,110 है.
इसके अलावा, प्रदेश में 246 विभागीय एम्बुलेंस हैं. जिसमें से 230 बीएलएस और 16 एएलएस शामिल हैं. इसी तरह 108 एम्बुलेंस सेवा की 262 एम्बुलेंस हैं. जिसमें 213 बीएलएस और 49 एएलएस शामिल हैं. यही नहीं, प्रदेश में 45 ब्लड बैंक, 19 ट्रामा यूनिट और 12 बर्न यूनिट मौजूद हैं. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग में मानसून सीजन को देखते हुए, इन सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा, खासकर प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में रह रहे लोगों को बेहतर और समय पर स्वास्थ्य उपलब्ध रह जाने को लेकर एंबुलेंस और हेली एंबुलेंस के साथ ही आपदा के लिए रिजर्व रखें हेलिकॉप्टर पर विशेष फोकस कर रहा है.
स्वास्थ्य निदेशक डॉ शिखा जगपांगी ने कहा मानसून के दौरान जब सड़कें बाधित हो जाती हैं तो मरीजों को अस्पतालों तक पहुंचना कष्टदायी हो जाता है. जिसके चलते वाहनों को तैयार रखने के साथ ही हेली सेवाओं की भी तैयारी रखी जाती है. चारधाम यात्रा के दौरान भी तमाम श्रद्धालुओं का एयर लिफ्ट किया गया. जिसके चलते तमाम मरीजों की जान बचाई गई है. हेली एम्बुलेंस के जरिए मरीजों के लिए जो गोल्डन टाइम पीरियड होता है उसको कवर कर लेते हैं. इस समय मानसून अपने चरम पर है. ऐसे में इस दौरान बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने को लेकर कई दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं.
साथ ही निदेशक ने कहा मानसून के दृष्टिगत एक गाइडलाइन भी बनाई गई है. इसके लिए हर जिले में एक नोडल अधिकारी भी बनाया गया है. यह अधिकारी आपदा, मानसून समेत अन्य प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैनात रहते हैं. स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर रहे इसके लिए अस्पतालों को अलर्ट रखने के साथ ही मॉक ड्रिल भी की जाती है. आपदा के समय कई बार ऐसा माहौल हो जाता है जब अन्य विभागों की भी मदद लेनी पड़ती है. जिसमें रेडक्रॉस, एनसीसी, आईटीबीपी और सेना शामिल है. जिनके साथ समन्वय बनाकर रखा जाता है.
यूकाडा के एसीईओ एसएस टोलिया ने कहा यूकाडा के पास जब आपदा के लिए एक हेलीकॉप्टर तैनात था उस दौरान करीब 270 इमरजेंसी हेली सेवाएं की हैं. जिसमें अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया हो या फिर किसी को गंभीर चोट लग गई हो, ऐसे समय में प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों से मरीजों को एयर लिफ्ट कर अस्पतालों में पहुंचाया है. गंभीर मरीजों से संबंधित मामलों में तत्काल एक्शन लिया जाता है. अगर मौसम खराब है तो फिर समस्याएं होती है, जिस दौरान एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जाता है.
हेली एम्बुलेंस की अभी उतनी जरूरत नहीं है. आपदा के चलते कुमाऊं और गढ़वाल में एक- एक हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया है. गढ़वाल में एक एम्बुलेंस, यूकाडा के अधीन रखा गया है. एक हेलीकॉप्टर कुमाऊं में पिथौरागढ़ जिला अधिकारी के अधीन रखा गया है.
पढे़ं- उत्तराखंड के केदारनाथ में AIIMS हेली एंबुलेंस की क्रैश लैंडिंग, पायलट सहित हॉस्पिटल स्टाफ सुरक्षित
पढे़ं- गर्भवती महिला को हेली एंबुलेंस से लाए एम्स ऋषिकेश, उत्तरकाशी से आपातकालीन परिस्थिति में किया एयर लिफ्ट