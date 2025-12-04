ETV Bharat / state

राजधानी में अल्ट्रासाउंड जांच में देरी के कारण मरीज परेशान; कई अस्पतालों में सोनोलॉजिस्ट नहीं, कहीं हैं तो मशीनें नहीं

सिविल अस्पताल में सोनोलॉजिस्ट की ज़रूरत: सिविल अस्पताल की निदेशक डॉ. कजली गुप्ता ने कहा कि हमारे यहां अस्पताल में रेफर मामले बहुत आते हैं. अस्पताल में दो सोनोलॉजिस्ट है, जिनमें से एक अक्सर मेडिकल पर रहते हैं. उनकी सेहत काफी खराब रहती है. इसलिए ज्यादातर वह मेडिकल पर ही रहते हैं, दूसरी एक महिला सोनोलॉजिस्ट है, लेकिन उन्हीं के भरोसे चल रहा है.

मरीजों बाहर से अल्ट्रासाउंड कराने को मजबूर: राजधानी के 20 सीएचसी में से 11 में ही अल्ट्रासाउंड मशीनें लगी हैं, लेकिन इनमें चार केंद्रों पर मशीनें महीनों से बंद हैं. जहां जांच संभव है, वहां भी हफ्ते में केवल एक बार ही सुविधा मिल रही है. बाकी दिनों में मरीजों को मजबूरी में बाहर जाना पड़ रहा है. सीएमओ डॉ. एनबी सिंह का कहना है कि सभी सीएचसी पर अल्ट्रासाउंड व्यवस्था बहाल करने के प्रयास चल रहे हैं. मरीजों को जल्द ही राहत मिलेगी.

सोनोलॉजिस्ट की तैनाती ही नहीं, कैसे होगी जांच: जिन स्वास्थ्य केंद्रों पर मशीनें लगी हैं, वहां सोनोलॉजिस्ट की तैनाती ही नहीं है. नतीजा, मशीनें बंद पड़ी हैं और गरीब मरीज निजी केंद्रों के चक्कर लगा रहे हैं. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश की राजधानी को ये हाल है, तो सोचिए दूसरे जिलों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का क्या हाल होगा. हाल ही में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी इस मामले को लेकर रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन अभी तक उच्च अधिकारियों ने इसका संज्ञान नहीं लिया.

लखनऊ: राजधानी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में अल्ट्रासाउंड जांच कराना परेशानी का सबब बन गया है. गर्भवती और सामान्य मरीजों तक को जांच के लिए एक से दूसरे केंद्र भटकना पड़ रहा है. अफसरों ने जांच में दक्ष डॉक्टरों को सीएचसी और पीएचसी प्रभारी बनाकर भेज दिया है.

मरीजों को करना पड़ता है लंबा इंतजार: ऐसे में मरीजों को इंतजार करना पड़ता है. हमारी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द सभी मरीजों का अल्ट्रासाउंड हो जाएं. इस समय नए सोनोलॉजिस्ट अभी नहीं आए हैं, हमारे यहां अस्पताल में चार सोनोलॉजिस्ट की जगह हैं. इसके लिए सीएमओ को अवगत कराया गया है कि हमें अस्पताल में सोनोलॉजिस्ट की जरूरत है. सिविल अस्पताल में इलाज करने के लिए पहुंचे मरीज ललित कुमार ने कहा कि अस्पताल में सारी व्यवस्था अच्छी है, लेकिन जांच के लिए इंतजार करना पड़ता है.

मिलती है 15 दिन बाद की तारीख: कई बार अल्ट्रासाउंड की जांच के लिए मरीज को लंबी तारीख दे दी जाती है. इससे दिक्कत होती है. सीतापुर से लखनऊ इलाज करने के लिए पहुंचे. अमित ने कहा कि इलाज करने के लिए अस्पताल आए थे सब हो गया है. आज भीड़ भी काम है, लेकिन अल्ट्रासाउंड के लिए लाइन लगी हुई है. डॉक्टर ने 15 दिन बाद की अल्ट्रासाउंड जांच के लिए लिखा है यह बड़ी दिक्कत है. वहीं निजी पैथोलॉजी में अल्ट्रासाउंड जांच के लिए 1200 रुपये देने होते हैं. आम इंसान के लिए यह फीस बहुत ज्यादा है.

सोनोलॉजिस्ट तैनात मगर अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं: सीएमओ के अधीन नौ सोनोलॉजिस्ट हैं, मगर उनमें से कई को ऐसी जगह तैनाती दी गई है, जहां अल्ट्रासाउंड मशीन ही नहीं है. जिन डॉक्टरों को जांच करनी चाहिए, वह ओपीडी में मरीज देख रहे हैं और जिन पर जांच का जिम्मेदारी है, वह प्रभारी बनने के बाद नियमित जांच नहीं कर पा रहे. मोहनलालगंज सीएचसी में तैनात एक महिला सोनोलॉजिस्ट तो दक्ष होने के बाद भी जांच नहीं कर रहीं. इस पर भी सवाल उठ रहे है.

गोसाईगंज सीएचसी में तीन सोनोलॉजिस्ट हैं: गोसाईगंज में मशीन नहीं, फिर भी तीन सोनोलॉजिस्ट तैनात गोसाईगंज सीएचसी की स्थिति और विचित्र है. यहां अल्ट्रासाउंड मशीन ही नहीं, लेकिन तीन सोनोलॉजिस्ट तैनात कर दिए गए हैं. जांच न होने से यहां आने बाले मरीजों को मोहनलालगंज भेजा जा रहा है, जहां खुद मरीजों की लंबी कतार और सीमित स्लॉट के कारण जांच मुश्किल से हो रही है.

तीन सीएचसी पर मशीन हैं, लेकिन सोनोलॉजिस्ट नहीं: मलिहाबाद, माल और सरोजनीनगर सीएचसी में मशीनें मौजूद हैं, लेकिन सोनोलॉजिस्ट नहीं. तीनों केंद्रों पर रोजाना 150 से ज्यादा गर्भवती और सामान्य मरीज खाली हाथ लौट रहे हैं. मरीजों का कहना है कि सरकारी डॉक्टर उन्हें खुलकर निजी केंद्रों का रास्ता दिखा रहे हैं.

प्रभारी बनने के बाद जांच में कमी: सोनोलॉजिस्ट डॉ. मयंक को इंदिरानगर और डॉ. केडी मिश्रा को काकोरी सीएचसी का प्रभारी बना दिया गया है. सीएचसी का पूरा संचालन उनके जिम्मे है, जिसके चलते अल्ट्रासाउंड बहुत कम हो रहा है. जांच का मूल काम पीछे छूट रहा है. सीएमओ का दावा है कि व्यवस्था बहाल की जा रही है.



