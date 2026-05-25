अब सुल्तानपुर CHC में फ्लूड चढ़ाने पर बिगड़ी मरीजों की तबीयत, स्टॉक किया फ्रीज
कुछ मरीजों को ड्रिप लगाने के बाद उन्हें ठंड लगने और कंपकपी के मामले सामने आए.
Published : May 25, 2026 at 8:54 AM IST|
Updated : May 25, 2026 at 12:02 PM IST
कोटा: कोटा के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले अभी खत्म भी नहीं हुए हैं कि एक और मामला सामने आया है. इस बार जिले के सुल्तानपुर अस्पताल में ड्रिप चढ़ाने के बाद कुछ मरीजों की तबीयत बिगड़ गई. घटना के बाद चिकित्सा विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीन फ्लूड के बैच पर रोक लगा दी है.
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुल्तानपुर के प्रभारी डॉ. श्याम मालव ने बताया कि शनिवार को कुछ मरीजों को ड्रिप लगाने के बाद उन्हें ठंड लगने और कंपकपी के मामले सामने आए. उन्होंने तत्काल तीनों तरह के फ्लूड को हटा दिया. इनमें से कुछ मरीजों की हालत सामान्य होने पर उन्हें सुल्तानपुर में ही भर्ती रखा गया, जबकि एक को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. ये मरीज लू, तापघात और डिहाइड्रेशन की समस्या से पीड़ित थे.
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डॉ. मालव के अनुसार, नौताड़ा निवासी शबाना को सिरदर्द, दर्द और उल्टी की शिकायत थी. ड्रिप चढ़ने पर उसे कंपकपी लगने लगी. चंपाखेड़ी निवासी चिंटू को बुखार था, ड्रिप लगते ही उसका शरीर कांपने लगा. डोबरली निवासी दिनेश गुर्जर को उल्टी-दस्त थे, ड्रिप लगने के बाद उसकी हालत गंभीर हो गई, जिसे कोटा रेफर कर दिया गया. उसकी स्थिति अब ठीक है.
सीएमएचओ नरेंद्र नागर ने बताया कि जिन फ्लूड के बैच से समस्या आई है, उनमें कंपाउंड सोडियम लैक्टेट (RL), सोडियम क्लोराइड (NS) और सोडियम क्लोराइड एंड डेक्सट्रोज (DNS) शामिल हैं. तीनों के स्टॉक को फ्रीज कर दिया गया है और 10-10 नमूने जांच के लिए भेजे जा रहे हैं. ड्रग वेयरहाउस को भी सूचना दे दी गई है, जिसके बाद पूरे प्रदेश में एहतियातन ये फ्लूड पर रोक लगा दी गई है.