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बांदा मेडिकल कॉलेज में एमपी से भी आते हैं मरीज; जानिए गंभीर पेशंट को अक्सर क्यों किया जाता है यहां से रेफर

बांदा मेडिकल कॉलेज में यूपी ही नहीं एमपी से भी आते हैं मरीज. ( ETV Bharat )

बांदा: रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा, चित्रकूट मंडल के और सीमावर्ती मध्य प्रदेश के कुछ जनपदों के मरीजों के लिए बड़ा सहारा है. लेकिन हैरानी की बात है कि यहां से गंभीर मरीजों को कानपुर, लखनऊ और प्रयागराज को रेफर कर दिया जाता है.

रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज 2009 में स्वीकृत हुआ और फिर 2016 में इसका लोकार्पण हुआ और नवंबर 2021 में इसका नाम राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज से बदल कर रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज किया गया. यहां पर एमबीबीएस की 400 सीटें हैं.

बांदा मेडिकल कॉलेज में यूपी ही नहीं एमपी से भी आते हैं मरीज. (ETV Bharat) सितंबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल कॉलेज में कुल 151 वेंटीलेटर हैं, जिनमें 51 वेंटीलेटर चालू हैं तो, वहीं कोविड के समय पीएम केयर फंड से आए 100 वेंटीलेटर आरक्षित रखे हुए हैं. बाल रोग वॉर्ड में वेंटीलेटर नहीं, बड़ी संख्या में रेफर होते हैं मरीज इसके अलावा जिला अस्पताल में भी 4 वेंटीलेटर हैं जो, क्रियाशील हैं. वहीं जिला अस्पताल में बाल रोग वॉर्ड में एक भी वेंटिलेटर नहीं है. मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद भी बड़ी संख्या में यहां से मरीजों को कानपुर, लखनऊ व प्रयागराज जैसे बड़े शहरों को रेफर किया जाता हैं. ो (ो) इसकी हकीकत जानने के लिए ईटीवी भारत की टीम जिला अस्पताल व मेडिकल कॉलेज पहुंची. जहां पर रेफर किए जाने वाले वह कौन से मरीज हैं और आखिर रेफर करने की वजह क्या है इसकी पड़ताल की. जहां मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुनील कौशल ने वजह बताई. वहीं यहां पर मरीजों के तीमारदारों से भी बात की गई तो उन्होंने भी मेडिकल कॉलेज की स्थिति और यहां की व्यवस्थाओं के बारे में बातचीत की. बांदा मेडिकल कॉलेज में यूपी ही नहीं एमपी से भी आते हैं मरीज. (ETV Bharat) आरक्षित 100 वेंटीलेटर का हर साल होता है सीएससी रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में पीएम केयर फंड से आए 100 वेंटीलेटर जो आरक्षित रखे हैं. उनके बारे में डॉ. सुनील कुमार कौशल ने बताया कि हमारे यहां 151 वेंटीलेटर हैं. जिनमें 51 क्रियाशील है तो, वहीं 100 रिजर्व रखे हुए हैं. उन्होंने बताया कि ये वेंटीलेटर क्रियाशील रहे इसको लेकर हर साल इनकी सीएससी कराई जाती है. उन्होंने बताया कि वर्तमान में 51 वेंटीलेटर जो क्रियाशील हैं, वह आईसीयू, एसएनसीयू, पीआईसीयू व इमरजेंसी में है और वर्तमान में हमारे मेडिकल कॉलेज में रोजाना लगभग 1200 मरीज ओपीडी में आते हैं. बांदा मेडिकल कॉलेज में यूपी ही नहीं एमपी से भी आते हैं मरीज. (ETV Bharat) कॉमन इमरजेंसी को तीन भागों में बांटा गया प्रधानाचार्य डॉक्टर सुनील कुमार कौशल ने बताया कि हमारे यहां इमरजेंसी पहले कामन थी और अब इसे तीन भागों में बांटा गया है. जिसमें 30 बेड की कामना इमरजेंसी पुरुषों के लिए है, वहीं 10 बेड की इमरजेंसी महिला रोग के लिए है, तो वहीं 6 बेड की इमरजेंसी बाल रोग के लिए है और तीनों इमरजेंसी में सभी प्रकार के उपकरण उपलब्ध हैं. जिससे मरीजों का बेहतर इलाज किया जाता है और इनके संचालन के लिए पर्याप्त मात्रा में हमारे यहां स्टॉफ है. उन्होंने बताया कि हमारे यहां चित्रकूट मंडल के चारों जनपदों व मध्य प्रदेश के सीमावर्ती पन्ना, सतना और छतरपुर के मरीज भी बड़ी तादाद में आते हैं. बांदा मेडिकल कॉलेज में यूपी ही नहीं एमपी से भी आते हैं मरीज. (ETV Bharat) डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया दिसंबर तक होगी पूरी; रेडियोलॉजिस्ट की कमी