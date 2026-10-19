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रांची सदर अस्पताल में मरीज बाहर से प्लेटलेट्स की व्यवस्था करने को मजबूर, उपाधीक्षक ने कहा- कराएंगे जांच

रांची सदर अस्पताल ( ETV Bharat )

रांची: देश के 10 टॉप जिला अस्पतालों में जगह बना चुका रांची के सदर अस्पताल कई गंभीर बीमारियों के गुणवत्तापूर्ण इलाज की वजह से अक्सर वाहवाही बटोरता रहा है. यहां ब्लड डिसऑर्डर की गंभीर बीमारियों से लेकर कई तरह का कैंसर, किडनी, लिवर, दिल की बीमारियों तक के इलाज की व्यवस्था है. अब आगे कैथलैब और बोन मैरो ट्रांसप्लांट तक की योजना पर आगे बढ़ रहा है.

इस असप्ताल में आयुष्मान मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अप्लास्टिक एनीमिया के मरीजों को 15 लाख तक का इलाज भी मुफ्त होता है. लेकिन इतनी व्यवस्था वाले इस टॉप रैंक सदर अस्पताल में ब्लड डिसऑर्डर के मरीजों को कीमो और अन्य दवाओं के बाद बेहद जरूरी प्लेटलेट्स की व्यवस्था बाहर से करना पड़ता है. जबकि नियम यह कहता है कि आयुष्मान के तहत मरीजों को अगर बाहर से दवा या ब्लड-प्लेटलेट्स मंगाना पड़े तो उसकी व्यवस्था भी अस्पताल को करना होगा.