हिमाचल के इस मेडिकल कॉलेज में 'जिंदगी बचाने वाली मशीन' नहीं, प्लेटलेट्स के लिए मरीजों की जिंदगी दांव पर!

परेशानी का आलम ये है कि एक यूनिट प्लेटलेट्स या प्लाज्मा के लिए मरीजों को शिमला, चंडीगढ़, पंचकूला या देहरादून जाना पड़ रहा है.

Blood component separator
मेडिकल कॉलेज में ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर सुविधा नहीं (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 7:18 AM IST

4 Min Read
सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में आज भी मरीजों की जिंदगी एक जरूरी मशीन के अभाव में दांव पर लगी हुई है. डॉ. वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन, जिसे जिले का सबसे बड़ा और उच्च स्तरीय स्वास्थ्य संस्थान माना जाता है, यहां आज तक ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर जैसी जीवन रक्षक मशीन उपलब्ध नहीं है. यह स्थिति न सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर कमी को उजागर कर रही है, बल्कि इसकी कमी मरीजों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है.

मेडिकल कॉलेज नाहन में स्थित ब्लड सेंटर पूरे सिरमौर जिले का एकमात्र ब्लड सेंटर है, जहां जिले के हर कोने से गंभीर मरीज इलाज की आखिरी उम्मीद लेकर पहुंचते हैं. बावजूद इसके ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर न होने के कारण यदि किसी मरीज को प्लेटलेट्स, प्लाज्मा या पैक्ड रेड ब्लड सेल्स की आवश्यकता पड़ जाए, तो उसे इलाज छोड़कर बाहर के शहरों का रुख करना पड़ रहा है.

एक यूनिट प्लेटलेट्स के लिए बाहर जाना मजबूरी

मरीजों एवं तीमारदारों के अनुसार, आज हालात यह हैं कि केवल एक यूनिट प्लेटलेट्स या प्लाज्मा के लिए मरीजों को शिमला, चंडीगढ़, पंचकूला या देहरादून जैसे शहरों में जाना पड़ रहा है. यह देरी कई बार इलाज नहीं, बल्कि मरीज की जान के लिए खतरा बन सकती है. खासतौर पर ट्रॉमा केस, डिलीवरी के जटिल मामले, कैंसर मरीज और नियमित ट्रांसफ्यूजन पर निर्भर रोगियों के लिए.

blood component separator in Nahan Medical College
नाहन ब्लड सेंटर में ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर सुविधा नहीं (ETV Bharat)

90 KM तक नहीं ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर की सुविधा

तीमारदारों का कहना है कि, शिलाई, पच्छाद, संगड़ाह, राजगढ़ जैसे दूरस्थ इलाकों से आने वाले अधिकतर मरीज आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं. ऐसे में लंबी दूरी की यात्रा, महंगा इलाज, रहने और आने-जाने का खर्च उनके लिए असहनीय हो जाता है. कई परिवार तो इलाज के खर्च के आगे बेबस भी नजर आते हैं. नाहन से चंडीगढ़ की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है, जहां यह सुविधा उपलब्ध है. वहीं, हिमाचल प्रदेश में यह सुविधा केवल शिमला स्थित आईजीएमसी में है, जिसके लिए मरीजों को करीब 135 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है. गंभीर मरीजों के लिए यह दूरी समय पर इलाज में सबसे बड़ी बाधा बन रही है.

इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद, फिर भी मशीन नहीं

नाहन ब्लड सेंटर में आवश्यक आधारभूत ढांचा और मूलभूत सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं, जिससे यहां ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर की स्थापना बिना किसी बड़ी तकनीकी कठिनाई के संभव है. इसके बावजूद वर्षों से यह मांग फाइलों में ही अटकी हुई है. ड्रॉप्स ऑफ होप सोसाइटी सिरमौर लंबे समय से इस मांग को उठा रही है. सोसाइटी के प्रयासों से रक्तदान और रक्त की उपलब्धता तो सुनिश्चित हो रही है, लेकिन ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर न होने के कारण सिस्टम हर आपात स्थिति में बेबस नजर आता है.

क्या होता है ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर और क्यों जरूरी?

विशेषज्ञों के अनुसार, ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर एक आधुनिक मशीन है, जिसकी मदद से दान किए गए रक्त को प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं और सफेद रक्त कोशिकाओं में अलग किया जाता है. इससे एक यूनिट रक्त से 3 से 4 मरीजों की जान बचाई जा सकती है. डेंगू, कैंसर, थैलेसीमिया, सर्जरी, एक्सीडेंट और गंभीर बीमारियों में यह मशीन जीवन और मृत्यु का अंतर तय करती है.

ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर के बिना अधूरा इलाज

सरकार एक ओर मेडिकल कॉलेजों को अत्याधुनिक बनाने के दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर सिरमौर जैसे सीमावर्ती जिले में यह बुनियादी जीवन रक्षक सुविधा तक उपलब्ध नहीं है. यह केवल मशीन की कमी नहीं, बल्कि नीति और प्राथमिकता की कमी को भी उजागर कर रही है. ड्रॉप्स ऑफ होप सोसाइटी के संस्थापक ईशान राव ने बताया कि, "यह मांग लंबे समय से उठाई जा रही है. सरकार से आग्रह है कि ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर की स्थापना को प्राथमिकता दी जाए, ताकि मरीजों को बाहर न जाना पड़े, समय पर इलाज मिले, आर्थिक बोझ कम हो और अनमोल जिंदगियां बचाई जा सकें."

क्या कहती हैं मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल?

यह सही है कि मेडिकल कॉलेज में ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर की वास्तव में अत्यधिक आवश्यकता है. नेशनल हेल्थ मिशन के तहत इसके लिए राशि मिलने का आश्वासन मिला है. उम्मीद है कि 31 मार्च से पहले यह राशि जारी हो जाएगी. राशि जारी होते ही मेडिकल कॉलेज नाहन में यह सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी. - डॉ. संगीत ढिल्लों, प्रिंसिपल, मेडिकल कॉलेज नाहन

