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रांची सदर अस्पताल में सिर्फ एक यूएसजी मशीन क्रियाशील, अल्ट्रासाउंड कराने के लिए मरीजों को करना पड़ रहा लंबा इंतजार

रांची में सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराने के लिए मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

Patients facing difficulties in getting ultrasound at Sadar Hospital in Ranchi
रांची सदर अस्पताल में मरीजों और परिजनों की कतार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 8, 2026 at 7:17 PM IST

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Updated : August 8, 2026 at 10:49 PM IST

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रांची: झारखंड की राजधानी रांची का जिला अस्पताल देश के दस टॉप सुविधा वाले सदर अस्पतालों में से एक है. राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण इलाज और मरीजों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अस्पताल को कई अवार्ड भी मिल चुका है.

इन सब के बीच यह एक हकीकत है कि अगर चिकित्सक अल्ट्रासोनोग्राफी (USG) जांच कराने की सलाह दे दें तो फिर उन्हें जांच के लिए एक-एक महीने तक इंतजार करना पड़ सकता है. अगर कोई पैरवी या हाई लेवल रेफरेंस हो तो संभव है कि एक दो दिन में मरीज का अल्ट्रासोनोग्राफी हो जाए.

मरीजों ने ईटीवी भारत को बताई अपनी परेशानी

लोहरदगा सदर अस्पताल में गले का अल्ट्रासाउंड नहीं होता है. लिहाजा आरती लोहरदगा रांची पैसेंजर पकड़ कर रांची आयीं. यहां जब वह अपना अल्ट्रासाउंड कराने गयी तो उसे 24 अगस्त का डेट दिया गया. उसे बिना जांच कराए वापस लोहरदगा जाना पड़ गया.

जानकारी देते मरीज और सदर अस्पताल उपाधीक्षक (ETV Bharat)

इसी तरह सोनाहातू प्रखंड से आये अनिल को पहले अल्ट्रासाउंड के लिए लंबा वक्त दिया गया था. संयोग से सदर अस्पताल का एक कर्मचारी उसके पहचान का निकल गया, तो उसे अब 12 अगस्त को बुलाया गया है. आज वह बिना जांच कराए वापस लौट रहा है, इसकी चिंता की जगह वह खुद को लक्की मानता है कि चार दिन बाद का ही नम्बर उसे मिल गया है.

क्या कहते हैं उपाधीक्षक

रांची सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराने वाले मरीजों की परेशानी को लेकर ईटीवी भारत ने उपाधीक्षक डॉ बिमलेश कुमार सिंह से बात की. उन्होंने भी माना कि रेडियोलॉजिस्ट की कमी की वजह से यह दिक्कत हो रही है,जिसे दूर करने की कोशिश की जा रही है.

Patients facing difficulties in getting ultrasound at Sadar Hospital in Ranchi
रांची सदर अस्पताल में UCG मशीन (ETV Bharat)

सिर्फ एक USG मशीन ही क्रियाशील

सदर अस्पताल में तमाम सुविधाएं बढ़ाई गई हैं. इसके बावजूद यह एक सच्चाई है कि आज के दिन में सामान्य चिकित्सीय जांच में शुमार अल्ट्रासाउंड की पर्याप्त अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन नहीं है. एक मशीन से मरीजों की जांच हो रही है, चैरिटी में एक संस्था से मिला मशीन खराब है. एक मशीन चालू हालात में तो है लेकिन वह बहुत पुराना मशीन हो चुका है. सदर अस्पताल उपाधीक्षक कहते हैं कि शाम छह बजे तक अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है ताकि मरीजों को कम से कम दिन का समय दिया जाए.

रिम्स में भी स्थिति अलग नहीं

अल्ट्रासाउंड को लेकर सिर्फ सदर अस्पताल के मरीजों को ही लंबा इंतजार नहीं करना पड़ बल्कि राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की भी स्थिति यही है. यहां भी डॉक्टरों के सलाह पर अल्ट्रासाउंड कराने के लिए मरीजों को लंबी तारीख दे दी जाती है.

Patients facing difficulties in getting ultrasound at Sadar Hospital in Ranchi
रांची सदर अस्पताल में कतरा में मरीज और परिजन (ETV Bharat)

आज रिम्स निदेशक से कई बार इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश की गई लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका. इसके बाद रिम्स के जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिशिर कुमार से बात हुई. उन्होंने कहा कि हर दिन बड़ी संख्या में मरीज रिम्स अल्ट्रासाउंड के लिए पहुंचते हैं. इसमें से कई को बीमारी के हिसाब से USG करना अर्जेन्ट होता है जबकि कई में कुछ दिनों का देर से भी ज्यादा परेशानी नहीं होने की स्थिति रहती है. ऐसे में जरूरत के हिसाब से रेडियोलॉजी विभाग में यूएसजी के लिए मरीजों को आगे की तारीख दे दी जाती है. उन्होंने कहा कि ज्यादा जानकारी के लिए आप लिखकर प्रश्न दें तो आनेवाले दिनों में उत्तर दे दिया जाएगा.

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Last Updated : August 8, 2026 at 10:49 PM IST

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