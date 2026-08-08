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रांची सदर अस्पताल में सिर्फ एक यूएसजी मशीन क्रियाशील, अल्ट्रासाउंड कराने के लिए मरीजों को करना पड़ रहा लंबा इंतजार

रांची सदर अस्पताल में मरीजों और परिजनों की कतार ( ETV Bharat )