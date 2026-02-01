ETV Bharat / state

धनबाद सदर अस्पताल बाउंड्री वॉल विवाद: आंदोलन के बीच ओपीडी ठप, मरीज परेशान

धनबाद सदर अस्पताल में बाउंड्री वॉल विवाद के कारण मरीजों को परेशानी हो रही है. OPD पूरी तरह से बंद है.

DHANBAD SADAR HOSPITAL STAFF STRIKE
सदर अस्पताल, धनबाद (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 1, 2026 at 1:26 PM IST

2 Min Read
धनबादः सदर अस्पताल में बाउंड्री वॉल विवाद का प्रभाव अब आम मरीजों पर भारी पड़ने लगा है. बाउंड्री वॉल को बचाने के समर्थन में जहां एक ओर डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी सड़कों पर उतर आए एवं अस्पताल परिसर से लेकर सड़कों तक विरोध-प्रदर्शन किया तो दूसरी ओर अस्पताल की ओपीडी पूरी तरह बंद पड़ी है. हालात ऐसे रहे कि इलाज के लिए पहुंचे मरीज दर-दर भटकते नजर आए.

सदर अस्पताल के मुख्य गेट पर अंदर से ताला जड़ा रहा. ओपीडी सेवा पूरी तरह से बाधित रही, जिससे इलाज के लिए पहुंचे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

जानकारी देते संवाददाता नरेंद्र निषाद (Etv Bharat)

ईटीवी भारत की पड़ताल में सामने आया है कि मरीज अस्पताल तो पहुंचे, लेकिन उन्हें यह तक जानकारी नहीं थी कि इलाज कहां और कैसे मिलेगा. मुख्य गेट बंद होने के कारण न तो कोई स्वास्थ्यकर्मी मौजूद था और न ही कोई स्पष्ट सूचना दी जा रही थी.

आजाद नगर से आई मरीज अफसाना खातून ने कहा कि यहां आने पर बताया गया कि आज बंद है. हमें कुछ समझ में नहीं आया कि इलाज कहां कराएं, हम बहुत परेशान हैं. एक दूसरे मरीज रिजवान ने कहा कि अस्पताल पहुंचे तो हमसे कहा गया कि आज अस्पताल बंद है.

कुछ मरीज ऐसे भी थे, जिन्हें इमरजेंसी में इलाज मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी. पंकज कुमार (मरीज) ने कहा कि छाती में दर्द है, इलाज के लिए आए थे, गार्ड ने कहा इमरजेंसी में इलाज होगा, लेकिन वहां पहुंचने पर बताया गया कि आज इलाज नहीं हो सकेगा. उन्होंने कहा कि डॉक्टर अपनी मांग रखें, लेकिन मरीजों का भी ध्यान रखना चाहिए.

हालांकि अस्पताल प्रबंधन की ओर से इमरजेंसी सेवा चालू रखने का दावा किया गया है. हेल्थ मैनेजर साजिद्दीन अंसारी ने कहा कि 'कोर्ट रोड के रास्ते के विवाद को लेकर सभी कर्मचारी आंदोलन पर हैं. इसी कारण आज ओपीडी बंद रखी गई है. केवल इमरजेंसी सेवा चालू है.'

बाउंड्री वॉल विवाद में प्रशासन, डॉक्टर और वकीलों के बीच खींचतान जारी है, लेकिन इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा खामियाजा आम मरीजों को भुगतना पड़ रहा है.

सदर अस्पताल में मरीज बेहाल
DHANBAD SADAR HOSPITAL
HOSPITAL STAFF STRIKE
अस्पताल कर्मचारियों की हड़ताल
DHANBAD SADAR HOSPITAL STAFF STRIKE

