धनबाद सदर अस्पताल बाउंड्री वॉल विवाद: आंदोलन के बीच ओपीडी ठप, मरीज परेशान

धनबादः सदर अस्पताल में बाउंड्री वॉल विवाद का प्रभाव अब आम मरीजों पर भारी पड़ने लगा है. बाउंड्री वॉल को बचाने के समर्थन में जहां एक ओर डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी सड़कों पर उतर आए एवं अस्पताल परिसर से लेकर सड़कों तक विरोध-प्रदर्शन किया तो दूसरी ओर अस्पताल की ओपीडी पूरी तरह बंद पड़ी है. हालात ऐसे रहे कि इलाज के लिए पहुंचे मरीज दर-दर भटकते नजर आए.

सदर अस्पताल के मुख्य गेट पर अंदर से ताला जड़ा रहा. ओपीडी सेवा पूरी तरह से बाधित रही, जिससे इलाज के लिए पहुंचे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

जानकारी देते संवाददाता नरेंद्र निषाद (Etv Bharat)

ईटीवी भारत की पड़ताल में सामने आया है कि मरीज अस्पताल तो पहुंचे, लेकिन उन्हें यह तक जानकारी नहीं थी कि इलाज कहां और कैसे मिलेगा. मुख्य गेट बंद होने के कारण न तो कोई स्वास्थ्यकर्मी मौजूद था और न ही कोई स्पष्ट सूचना दी जा रही थी.

आजाद नगर से आई मरीज अफसाना खातून ने कहा कि यहां आने पर बताया गया कि आज बंद है. हमें कुछ समझ में नहीं आया कि इलाज कहां कराएं, हम बहुत परेशान हैं. एक दूसरे मरीज रिजवान ने कहा कि अस्पताल पहुंचे तो हमसे कहा गया कि आज अस्पताल बंद है.

कुछ मरीज ऐसे भी थे, जिन्हें इमरजेंसी में इलाज मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी. पंकज कुमार (मरीज) ने कहा कि छाती में दर्द है, इलाज के लिए आए थे, गार्ड ने कहा इमरजेंसी में इलाज होगा, लेकिन वहां पहुंचने पर बताया गया कि आज इलाज नहीं हो सकेगा. उन्होंने कहा कि डॉक्टर अपनी मांग रखें, लेकिन मरीजों का भी ध्यान रखना चाहिए.