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गिरिडीह में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था, संसाधन बढ़ा फिर भी चिकित्सक-टेक्निशियन की कमी

गिरिडीह: स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार हमेशा सुधार का दावा करती रहती है. पिछले कुछेक वर्ष में थोड़ा बहुत सुधार भी हुआ है. नए भवन निर्माण के साथ संसाधन को भी डेवलप किया गया है. इसके बावजूद आम लोगों का समुचित इलाज नहीं हो पा रहा है. जिला मुख्यालय से लेकर जिले के अंतिम छोर तक के लोग बेहतर इलाज के लिए दूसरे जिला या दूसरे राज्य की निजी मेडिकल सर्विस पर आश्रित हैं.

गिरिडीह में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, इसका जायजा ईटीवी भारत की टीम ने दो प्रमुख प्रखंड में अवस्थित सरकारी अस्पताल में जाकर लिया. इस दौरान प्रभारी चिकित्सक से बात की तो साफ समझ में आया कि कमी क्या क्या है.

डुमरी में भवन नया, संसाधन भी बढ़ा पर समस्या एक ही

सबसे पहले ईटीवी की टीम डुमरी पहुंची. मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र जाकर यहां के चिकित्सा प्रभारी डॉ राजेश कुमार महतो से बात की. इस दौरान पता चला कि इस अस्पताल में सर्जरी तक की व्यवस्था है. नवजात के इलाज की भी सुविधा है. हर रोज प्रसव हो रहा है. छोटा-मोटा सर्जरी भी किया जा रहा है, लेकिन कमी चिकित्सक की है खासकर विशेषज्ञ चिकित्सक की. डॉ राजेश बताते हैं कि यहां जो भी सुविधा मिलनी चाहिए उसपर पूरा ध्यान है. यहां संस्थागत प्रसव पर विशेष ध्यान है. राष्ट्रीय कार्यक्रम पर भी ध्यान है.

डुमरी में ऑपरेशन थिएटर

डॉ राजेश बताते हैं कि नया मॉडल भवन है, जिसमें ऑपरेशन थिएटर भी है. हालांकि अभी इसे और भी विकसित किया जा रहा है. वैसे वर्तमान में यहां का सर्जन डॉ सजल कुमार हैं, जो हर्निया का ऑपरेशन के साथ माइनर ओटी भी करते हैं. यहां सबसे ज्यादा कमी निश्चेतना विशेषज्ञ (एनेस्थेसियोलॉजिस्ट) का है. यहां पर निश्चेतना विशेषज्ञ है ही नहीं.

उन्होंने बताया कि यहां मातृत्व शिशु इकाई भी है. ऐसे में यहां एक बाल रोग विशेषज्ञ (पेडियाट्रिशियन) का होना जरूरी है. इसकी मांग रखी गई है, जल्द ही कुछ न कुछ हल निकलेगा. उन्होंने बताया कि यहां उनके अलावा डॉ सरोज कुमारी, डॉ कामेश्वर महतो, डॉ सजल कुमार भारती, डॉ विनोदी अर्चना भारती हैं. जबकि चिकित्सक और अधिक होना चाहिए.