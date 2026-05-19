ETV Bharat / state

गिरिडीह में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था, संसाधन बढ़ा फिर भी चिकित्सक-टेक्निशियन की कमी

गिरिडीह में स्वास्थ्य व्यवस्था में कुछ सुधार तो हुआ, लेकिन डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को पूरी तरह लाभ नहीं मिल पा रहा.

patients-face-difficulties-due-to-shortage-of-doctors-in-giridih-hospital
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 19, 2026 at 9:55 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

गिरिडीह: स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार हमेशा सुधार का दावा करती रहती है. पिछले कुछेक वर्ष में थोड़ा बहुत सुधार भी हुआ है. नए भवन निर्माण के साथ संसाधन को भी डेवलप किया गया है. इसके बावजूद आम लोगों का समुचित इलाज नहीं हो पा रहा है. जिला मुख्यालय से लेकर जिले के अंतिम छोर तक के लोग बेहतर इलाज के लिए दूसरे जिला या दूसरे राज्य की निजी मेडिकल सर्विस पर आश्रित हैं.

गिरिडीह में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, इसका जायजा ईटीवी भारत की टीम ने दो प्रमुख प्रखंड में अवस्थित सरकारी अस्पताल में जाकर लिया. इस दौरान प्रभारी चिकित्सक से बात की तो साफ समझ में आया कि कमी क्या क्या है.

डुमरी में भवन नया, संसाधन भी बढ़ा पर समस्या एक ही

सबसे पहले ईटीवी की टीम डुमरी पहुंची. मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र जाकर यहां के चिकित्सा प्रभारी डॉ राजेश कुमार महतो से बात की. इस दौरान पता चला कि इस अस्पताल में सर्जरी तक की व्यवस्था है. नवजात के इलाज की भी सुविधा है. हर रोज प्रसव हो रहा है. छोटा-मोटा सर्जरी भी किया जा रहा है, लेकिन कमी चिकित्सक की है खासकर विशेषज्ञ चिकित्सक की. डॉ राजेश बताते हैं कि यहां जो भी सुविधा मिलनी चाहिए उसपर पूरा ध्यान है. यहां संस्थागत प्रसव पर विशेष ध्यान है. राष्ट्रीय कार्यक्रम पर भी ध्यान है.

डुमरी में ऑपरेशन थिएटर

डॉ राजेश बताते हैं कि नया मॉडल भवन है, जिसमें ऑपरेशन थिएटर भी है. हालांकि अभी इसे और भी विकसित किया जा रहा है. वैसे वर्तमान में यहां का सर्जन डॉ सजल कुमार हैं, जो हर्निया का ऑपरेशन के साथ माइनर ओटी भी करते हैं. यहां सबसे ज्यादा कमी निश्चेतना विशेषज्ञ (एनेस्थेसियोलॉजिस्ट) का है. यहां पर निश्चेतना विशेषज्ञ है ही नहीं.

उन्होंने बताया कि यहां मातृत्व शिशु इकाई भी है. ऐसे में यहां एक बाल रोग विशेषज्ञ (पेडियाट्रिशियन) का होना जरूरी है. इसकी मांग रखी गई है, जल्द ही कुछ न कुछ हल निकलेगा. उन्होंने बताया कि यहां उनके अलावा डॉ सरोज कुमारी, डॉ कामेश्वर महतो, डॉ सजल कुमार भारती, डॉ विनोदी अर्चना भारती हैं. जबकि चिकित्सक और अधिक होना चाहिए.

patients-face-difficulties-due-to-shortage-of-doctors-in-giridih-hospital
अस्पताल में भर्ती मरीज (ETV BHARAT)

न चिकित्सक न टेक्निशियन, जैसे तैसे चल रहा है ट्रामा सेंटर

डुमरी की तरह बगोदर भी नेशनल हाइवे 19 (दिल्ली-कोलकाता) के किनारे हैं. यहां सरकार और पूर्व विधायक के प्रयास से ट्रामा सेंटर स्थापित किया गया. सेंटर में आईसीयू यूनिट भी है. कर्मी भी पर्याप्त हैं, लेकिन कमी है तो चिकित्सक के साथ तकनीकी विशेषज्ञ की. यहां के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ विनय कुमार बताते हैं कि यहां उनके अलावा एक और चिकित्सक हैं. दोनों चिकित्सक यहां प्रभार हैं. टेक्निशियन की कमी है.

ब्लड स्टोरेज यूनिट है लेकिन खराब

डुमरी में एक और बात सामने आयी है. पूर्व में यहां पर ब्लड स्टोरेज यूनिट था. लेकिन जब बगोदर का ट्रामा सेंटर बना तो इस यूनिट को बगोदर भेज दिया गया लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बगोदर ट्रामा सेंटर में अवस्थित यह यूनिट वर्तमान में खराब है. ऐसे में लोगों को खून चढ़ाने के लिए गिरिडीह शहर का या दूसरे शहर का सहारा लेना पड़ता है.

patients-face-difficulties-due-to-shortage-of-doctors-in-giridih-hospital
बेसिक ऑपरेशन थिएटर (OT (ETV BHARAT)

सिविल सर्जन ने भी माना कम है चिकित्सक

जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सिविल सर्जन डॉ बच्चा सिंह कहते हैं कि जिले में 11 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं. जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की संख्या 15 है. ब्लड चढ़ाने की व्यवस्था सिर्फ सदर अस्पताल में हैं, क्यूंकि यहीं पर ब्लड बैंक है. बाकी एंटी रैबीज का टीका सदर अस्पताल के साथ-साथ सभी सीएचसी, पीएचसी में है. उन्होंने बताया कि सांप डंसने पर देने वाली दवा भी प्रचुर मात्रा में है. एम्बुलेंस भी सभी प्रखंड में है. यहां मूल रूप से चिकित्सक की कमी है. कठिनाई में भी सीएचसी-पीएचसी चलाया जा रहा है.

ये भी पढ़ें: 45 की जगह सिर्फ 11 सीनियर नर्सिंग स्टाफ के भरोसे चल रही जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था, GNM की जगह ANM से लिया जा रहा काम

लातेहार में डॉक्टर्स की कमी से ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित, 33 डॉक्टर्स के भरोसे चल रहे हैं सभी सरकारी अस्पताल

गढ़वा का श्रवण कुमार! घायल मां को ठेले पर बैठाकर बेटा पहुंचा सदर अस्पताल

TAGGED:

गिरिडीह में स्वास्थ्य व्यवस्था लचर
GIRIDIH
गिरिडीह में डॉक्टर्स की कमी
SHORTAGE DOCTORS IN GIRIDIH
POOR HEALTH SYSTEM IN GIRIDIH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.