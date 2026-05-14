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हजारीबाग में चिकित्सकों की घोर कमी! प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सबसे ज्यादा प्रभावित

हजारीबाग: प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ सेवा की रीढ़ होती है और चिकित्सक स्वास्थ्य सेवा की आत्मा. लेकिन जब चिकित्सक की कमी के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवा भी चरमरा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं. कुछ यही स्थिति हजारीबाग में देखने को मिल रही है. दरअसल, हजारीबाग में 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं. 18 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 56 उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं. इन केंद्रों में चिकित्सकों की घोर कमी है. बड़े ही मुश्किल से अस्पताल का संचालन हो रहा है.

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को चलाने के लिए कड़ी मशक्कत

सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य सेवा टिकी हुई है. ग्रामीण क्षेत्रों में यह सेवा रामबाण से कम नहीं है. चिकित्सकों की घोर कमी के कारण स्वास्थ्य सेवा मरीजों को उपलब्ध नहीं हो पाती है. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को चलाने के लिए बड़ी ही मशक्कत करनी पड़ रही है. हजारीबाग में कुल 10 सीएससी, 18 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बरही में एक सब डिविजनल हॉस्पिटल है. जिले में कुल 56 उप स्वास्थ्य केंद्र है. सभी जगह चिकित्सकों की घोर कमी है.

52 चिकित्सकों के भरोसे पूरे जिले की स्वास्थ्य सेवा संचालित

हजारीबाग में कुल 150 पद चिकित्सकों की स्वीकृत है. जिसमें महज 70 चिकित्सा की सेवा दे रहे हैं. 70 में 10 चिकित्सक स्टडी लीव पर है. तीन चिकित्सक बिना जानकारी के ही अनुपस्थित हैं. चार चिकित्सक प्रोग्राम पदाधिकारी के रूप में सेवा दे रहे हैं और खुद सिविल सर्जन प्रभारी के रूप में सेवा दे रहे हैं. महज 52 चिकित्सकों के भरोसे पूरे जिले की स्वास्थ्य सेवा संचालित हो रही है.

चिकित्सकों की भारी कमी: डॉ. अशोक कुमार

इस मामले में हजारीबाग के सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार कहते हैं कि चिकित्सकों की भारी कमी है. जितने चिकित्सक हमारे पास है, उनसे सेवा ली जा रही है. कोशिश यही की है कि सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में समय पर चिकित्सक पहुंच जाए ताकि मरीज को परेशानी ना हो.

इचाक प्रखंड में प्रभारी चिकित्सक नहीं

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात की जाए तो हाल के दिनों में इसे अपग्रेड भी किया गया है. हजारीबाग के इचाक प्रखंड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आधारभूत संरचना से लैस है. यहां प्रभारी चिकित्सक नहीं है. खुद सिविल सर्जन ने अतिरिक्त प्रभार ले रखा है. यहां 10 चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं लेकिन दो चिकित्सक ही सेवा दे रहे हैं. लैब, दवा, ऑपरेशन थिएटर, नर्स सभी की उपलब्धता है. डॉक्टर नहीं होने की वजह से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सही से सेवा नहीं दे पा रहे हैं.

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