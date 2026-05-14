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हजारीबाग में चिकित्सकों की घोर कमी! प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सबसे ज्यादा प्रभावित

हजारीबाग के सामुदायिक स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की कमी देखी जा रही है.

Community Health Centre, Hazaribag
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, हजारीबाग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 14, 2026 at 7:10 AM IST

5 Min Read
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हजारीबाग: प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ सेवा की रीढ़ होती है और चिकित्सक स्वास्थ्य सेवा की आत्मा. लेकिन जब चिकित्सक की कमी के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवा भी चरमरा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं. कुछ यही स्थिति हजारीबाग में देखने को मिल रही है. दरअसल, हजारीबाग में 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं. 18 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 56 उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं. इन केंद्रों में चिकित्सकों की घोर कमी है. बड़े ही मुश्किल से अस्पताल का संचालन हो रहा है.

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को चलाने के लिए कड़ी मशक्कत

सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य सेवा टिकी हुई है. ग्रामीण क्षेत्रों में यह सेवा रामबाण से कम नहीं है. चिकित्सकों की घोर कमी के कारण स्वास्थ्य सेवा मरीजों को उपलब्ध नहीं हो पाती है. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को चलाने के लिए बड़ी ही मशक्कत करनी पड़ रही है. हजारीबाग में कुल 10 सीएससी, 18 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बरही में एक सब डिविजनल हॉस्पिटल है. जिले में कुल 56 उप स्वास्थ्य केंद्र है. सभी जगह चिकित्सकों की घोर कमी है.

52 चिकित्सकों के भरोसे पूरे जिले की स्वास्थ्य सेवा संचालित

हजारीबाग में कुल 150 पद चिकित्सकों की स्वीकृत है. जिसमें महज 70 चिकित्सा की सेवा दे रहे हैं. 70 में 10 चिकित्सक स्टडी लीव पर है. तीन चिकित्सक बिना जानकारी के ही अनुपस्थित हैं. चार चिकित्सक प्रोग्राम पदाधिकारी के रूप में सेवा दे रहे हैं और खुद सिविल सर्जन प्रभारी के रूप में सेवा दे रहे हैं. महज 52 चिकित्सकों के भरोसे पूरे जिले की स्वास्थ्य सेवा संचालित हो रही है.

चिकित्सकों की भारी कमी: डॉ. अशोक कुमार

इस मामले में हजारीबाग के सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार कहते हैं कि चिकित्सकों की भारी कमी है. जितने चिकित्सक हमारे पास है, उनसे सेवा ली जा रही है. कोशिश यही की है कि सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में समय पर चिकित्सक पहुंच जाए ताकि मरीज को परेशानी ना हो.

इचाक प्रखंड में प्रभारी चिकित्सक नहीं

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात की जाए तो हाल के दिनों में इसे अपग्रेड भी किया गया है. हजारीबाग के इचाक प्रखंड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आधारभूत संरचना से लैस है. यहां प्रभारी चिकित्सक नहीं है. खुद सिविल सर्जन ने अतिरिक्त प्रभार ले रखा है. यहां 10 चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं लेकिन दो चिकित्सक ही सेवा दे रहे हैं. लैब, दवा, ऑपरेशन थिएटर, नर्स सभी की उपलब्धता है. डॉक्टर नहीं होने की वजह से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सही से सेवा नहीं दे पा रहे हैं.

'अस्पताल में एंबुलेंस तक नहीं'

हजारीबाग से महज 15 किलोमीटर की दूरी होने पर डॉक्टर को यहां आउटडोर के लिए भेजा जाता है. इस अस्पताल में अपनी एंबुलेंस नहीं है. 108 के जरिए सेवा मरीज प्राप्त करते हैं. आउटसोर्सिंग, डीएमएफटी और एनएचएम के जरिए कर्मियों की बहाली की गई है. प्रसव के लिए यह सारी सुविधा है. आपातकालीन सेवा के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज ही जाना पड़ता है. यहां ऑपरेशन की सुविधा तक नहीं है.

चिकित्सकों की उपलब्धता नहीं होने से मरीज परेशान

बरकट्ठा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 8 एमबीबीएस डॉक्टर का पद स्वीकृत है. 4 सेवा दे रहे हैं, एक डेंटल और एक आरबीएसआर के रूप में यहां सेवा दे रहे हैं. NH-2 होने के कारण आए दिन दुर्घटना होती रहती है. इस कारण जो सुविधा होनी चाहिए वह नहीं है. यहां दवा, एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध है. चिकित्सकों की उपलब्धता की नहीं होने के कारण मरीज को काफी अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है. स्वास्थ्य कर्मियों के भरोसे ही स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है.

अत्याधुनिक भवन और इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद मरीज परेशान

चौपारण जहां आठ चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं, लेकिन चार चिकित्सक सेवा दे रहे हैं. महिलाओं के प्रसव के लिए बेहतर व्यवस्था है. इसके अलावा दवा समेत सहित अन्य तरह के वैक्सीन उपलब्ध हैं. लेकिन चिकित्सकों की उपलब्धता नहीं होने के कारण यहां भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. हमेशा यहां से मरीज को हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया जाता है.

हजारीबाग में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा संसाधन और सुविधा से लैस है. चिकित्सकों की कमी के कारण मरीज को भारी फजीहत का सामना करना पड़ता है. उन्हें मजबूरी में शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल इलाज के लिए आना पड़ता है. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मैं डॉक्टर की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइवेट अस्पताल के एजेंट भी सक्रिय रहते हैं.

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