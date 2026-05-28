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हजारीबाग SBMCH में कुव्यवस्था से गर्मी में मरीज हलकान, सोलर सिस्टम और अधिकतर सीलिंग फैन खराब, हाथ पंखा बना सहारा

गर्मी में हाथ पंखा से काम चलाते शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती मरीज. ( फोटो-ईटीवी भारत )