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हजारीबाग SBMCH में कुव्यवस्था से गर्मी में मरीज हलकान, सोलर सिस्टम और अधिकतर सीलिंग फैन खराब, हाथ पंखा बना सहारा

हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में कुव्यवस्था का आलम है. इस कारण मरीजों को काफी परेशानी हो रही है.

Mismanagement at SBMCH Hazaribag
गर्मी में हाथ पंखा से काम चलाते शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती मरीज. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 28, 2026 at 4:10 PM IST

3 Min Read
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हजारीबागः झारखंड के उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का सबसे बड़ा अस्पताल शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एक बार फिर अपनी बदहाल व्यवस्था के लिए चर्चा में आया है. करोड़ों के बजट और बड़े-बड़े जेनरेटर सोलर सिस्टम होने के बावजूद अस्पताल में भर्ती मरीज बिजली नहीं रहने से भीषण गर्मी में तड़प रहे हैं. अस्पताल के वार्ड में न तो पंखे चल रहे हैं और न ही एसी. इस कारण अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानी हो रही है.

शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती मरीज और उनके परिजन इन दिनों बिजली संकट से जूझ रहे हैं.अस्पताल के कई वार्डों में घंटों बिजली गुल रहने से मरीज पसीने में तरबतर हो रहे हैं. आलम यह है कि मरीजों को राहत देने के लिए परिजन घर से टेबल फैन और हाथ वाले पंखे लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं.

परेशानी साझा करते मरीजों के परिजन और एसबीएमसीएच के डीएस का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मरीजों और परिजनों की व्यथा

अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों का कहना है कि गर्मी के कारण मरीजों की हालत और बिगड़ रही है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन इस ओर गंभीर नजर नहीं आ रहा है. मरीजों के परिजनों का आरोप है कि एक वार्ड में 14 से 15 बेड हैं, लेकिन वहां केवल 2 या 3 सीलिंग फैन लगे हैं, जिनमें से कई खराब पड़े हैं. हैरानी की बात यह है कि अस्पताल परिसर में करोड़ों की लागत से बड़े-बड़े जेनरेटर और सोलर सिस्टम लगाए गए हैं, बावजूद इसके बिजली कटते ही पूरा अस्पताल अंधेरे में डूब जाता है.

Mismanagement at SBMCH Hazaribag
गर्मी में हाथ पंखा से काम चलाते शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती मरीज. (फोटो-ईटीवी भारत)

अस्पताल में 263 KVA, 163 KVA और 63 KVA क्षमता के तीन बड़े जेनरेटर मौजूद हैं. साथ ही सोलर सिस्टम भी लगाए गए हैं. इसके बावजूद अगर मरीज गर्मी से बिलबिलाने को मजबूर हों, तो यह सीधे तौर पर लचर प्रबंधन और स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलता है. परिजनों ने बताया कि कई बार शिकायत करने के बाद भी व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है.

Mismanagement at SBMCH Hazaribag
गर्मी में हाथ पंखा से काम चलाते शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती मरीज. (फोटो-ईटीवी भारत)

क्या कहते हैं SBMCH के डीएस

इस पूरे मामले पर जब शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डीएस डॉ. राजकिशोर से बात की गई, तो उन्होंने बिजली कटौती और डीजल की कमी का हवाला दिया. उन्होंने कहा कि अस्पताल के कई वार्डों में पंखे खराब हैं, जिनकी मरम्मत की प्रक्रिया चल रही है. साथ ही यह भी स्वीकार किया कि अस्पताल में लगे सोलर सिस्टम फिलहाल खराब पड़े हैं, जिसे लेकर वरीय अधिकारियों को पत्राचार किया गया है.

Mismanagement at SBMCH Hazaribag
हजारीबाग एसबीएमसीएच के वार्ड में खराब पड़े सीलिंग फैन. (फोटो-ईटीवी भारत)

तमाम सुविधा होने के बावजूद अस्पताल के मरीज लापरवाही के कारण गर्मी में इलाज करवाने को मजबूर हैं. जहां एक ओर जिला के वरीय पदाधिकारी अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं, तो दूसरी ओर यह रिपोर्ट पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रख दिया है. जरूरत है सरकार और स्थानीय जिला प्रशासन अविलंब संज्ञान लें, ताकि मरीजों को समुचित सुविधा मिल सके.

Mismanagement at SBMCH Hazaribag
हजारीबाग का शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल. (फोटो-ईटीवी भारत)

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