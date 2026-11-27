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अचानक हंसने-रोने और बेहोशी के मामले में डॉक्टरों ने SNMMCH में शुरू किया इलाज, बीमारी की वजह जानने के लिए हो रही जांच

मनोचिकित्सा विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. मोहम्मद शहनवाज जफर ( ETV BHARAT )

धनबाद: गिरिडीह जिले के डुमरी में एक ही जगह रहने वाले कई लोगों के अचानक अजीबोगरीब बर्ताव और फिर बेहोश होने की घटना ने सभी को हैरान कर दिया है. परिवार के बच्चे और बड़े अचानक हंसने और रोने लगे. इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और एक-एक कर बेहोश होने लगे. घटना के बाद सभी को इलाज के लिए धनबाद के SNMMCH में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों की निगरानी में मरीजों का इलाज चल रहा है, लेकिन अब तक बीमारी की वास्तविक वजह सामने नहीं आ पाई है.

अजीबोगरीब स्थिति से 8 लोग प्रभावित