अचानक हंसने-रोने और बेहोशी के मामले में डॉक्टरों ने SNMMCH में शुरू किया इलाज, बीमारी की वजह जानने के लिए हो रही जांच
कई लोगों के अचानक अजीबोगरीब बर्ताव और बेहोशी की घटना के बाद डॉक्टरों की निगरानी में सभी का इलाज जारी है. रिपोर्ट- नरेंद्र निषाद.
Published : November 27, 2026 at 3:06 PM IST
धनबाद: गिरिडीह जिले के डुमरी में एक ही जगह रहने वाले कई लोगों के अचानक अजीबोगरीब बर्ताव और फिर बेहोश होने की घटना ने सभी को हैरान कर दिया है. परिवार के बच्चे और बड़े अचानक हंसने और रोने लगे. इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और एक-एक कर बेहोश होने लगे. घटना के बाद सभी को इलाज के लिए धनबाद के SNMMCH में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों की निगरानी में मरीजों का इलाज चल रहा है, लेकिन अब तक बीमारी की वास्तविक वजह सामने नहीं आ पाई है.
अजीबोगरीब स्थिति से 8 लोग प्रभावित
बताया जा रहा है कि गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र के पार्घो तिलैया के रहने वाले 8 लोग इस अजीब स्थिति से प्रभावित हैं, इनमें बच्चे और बड़े दोनों शामिल हैं. परिजनों के मुताबिक, शुरुआत में लोगों को चक्कर आने लगे. किसी के हाथ कांपने लगे तो किसी की आंखें बंद होने लगी. इसके बाद कुछ लोग अचानक हंसने लगे, तो कुछ रोने लगे और देखते ही देखते उनकी हालत बिगड़ने लगी और वे बेहोश हो गए. एक के बाद एक कई लोगों की तबीयत बिगड़ने से परिवार में अफरा-तफरी मच गई.
सामान्य जांच में कोई गड़बड़ी नहीं
मरीजों को अस्पताल लाने के बाद चिकित्सकों ने शुरुआती जांच की. डॉक्टरों के मुताबिक, फिलहाल मरीजों का बीपी, पल्स और ईसीजी जैसी सामान्य जांच में कोई गंभीर गड़बड़ी सामने नहीं आई है. मरीजों की स्थिति अभी स्थिर है. हालांकि, अचानक इस तरह के लक्षण सामने आने की वजह जानने के लिए विस्तृत जांच कराई जा रही है.
मरीजों में कोई गंभीर लक्षण नहीं: चिकित्सक
वहीं मनोचिकित्सा विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. मोहम्मद शहनवाज जफर ने बताया कि फिलहाल मरीजों में कोई गंभीर लक्षण नहीं दिख रहे हैं. बीमारी के कारणों का साफ पता लगाने के लिए सीटी स्कैन और ईईजी समेत दूसरी जरूरी जांच कराई जा रही है. इन जांच से यह पता लगाने की कोशिश होगी कि मस्तिष्क में किसी तरह का संक्रमण, घाव या दूसरे न्यूरोलॉजिकल समस्या तो नहीं है.
जांच रिपोर्ट आने का इंतजार
चिकित्सक के मुताबिक, मरीजों में जो लक्षण दिखाई दिए हैं, उनके आधार पर दवाइयां शुरू कर दी गई हैं. जांच रिपोर्ट आने में एक से दो दिन का समय लग सकता है. रिपोर्ट मिलने के बाद ही बीमारी की वास्तविक वजह स्पष्ट हो पाएगी और आगे का इलाज तय किया जाएगा. फिलहाल सभी मरीजों की स्थिति स्थिर है.
क्या सामूहिक बीमारी या मानसिक प्रभाव है वजह?
एक साथ कई लोगों में इस तरह के लक्षण सामने आने के बाद डॉक्टर विभिन्न संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं. शुरुआत में खानपान या किसी जहरीले पदार्थ के सेवन से जुड़ी आशंका को भी ध्यान में रखकर जांच की जा रही है. वहीं, यदि सामान्य मेडिकल जांच में कोई स्पष्ट वजह सामने नहीं आती है, तो सामूहिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव यानी शेयर्ड साइकोसिस की संभावना पर भी विचार किया जा सकता है. हालांकि, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है.
इतने लोगों को अचानक एक जैसे लक्षण क्यों?
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक ही परिवार के इतने लोगों को अचानक एक जैसे लक्षण क्यों होने लगे? क्या इसके पीछे खानपान, किसी संक्रमण, मस्तिष्क से जुड़ी समस्या या कोई सामूहिक मनोवैज्ञानिक कारण है? इन सवालों का जवाब जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मिल सकेगा. फिलहाल मरीज डॉक्टरों की निगरानी में हैं और बीमारी की वजह जानने के लिए जांच जारी है.
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