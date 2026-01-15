ETV Bharat / state

वाराणसी मंडलीय अस्पताल में AI का प्रयोग; गंभीर रोगों की पहचान और इलाज में मिलेगी मदद

वाराणसी मंडलीय अस्पताल में AI का प्रयोग. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: मंडलीय अस्पताल में जल्द ही AI तकनीक से गंभीर बीमारियों की जांच और इलाज शुरू किया जाएगा. इतना ही नहीं अस्पताल में टोकन सुविधा, बेड उपलब्धता, डॉक्टर्स और स्टॉफ की ड्यूटी लगाने में भी AI तकनीक का उपयोग किया जाएगा. इससे न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि एक्यूरेसी भी बढ़ेगी. वाराणसी मंडलीय अस्पताल के सीएमएस डॉ. बृजेश कुमार ने बताया कि आधुनिक तकनीक AI से स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ, सटीक और न्याय संगत तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा. मरीज की केस स्टडी का डाटा सुरक्षित करने, विश्लेषण में भी AI का प्रयोग होगा. उन्होंने बताया कि शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय में भी अब AI तकनीक का प्रयोग होने जा रहा है. मंडलीय अस्पताल के सीएमएस डॉ. बृजेश कुमार. (Video Credit: ETV Bharat) पैथोलॉजी विभाग से हुई शुरुआत: सीएमएस डॉ. बृजेश कुमार ने बताया कि चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में AI का प्रयोग किया जा रहा है. इसे लेकर सीएम योगी भी एआई एंड हेल्थ इनोवेशन कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित हुए थे. इसकी दो दिवसीय कार्यशाला भी हुई है. देश के विभिन्न राज्यों से अधिकारी और डॉक्टर्स इसमें सम्मिलित हुए हैं. एआई एक्सपर्ट भी आए. हमारे यहां से भी एक फिजिशियन चिकित्सक उसमें सम्मिलित होने के लिए गए हैं. हमारे अस्पताल में पैथोलॉजी विभाग में जब हम जांच करते हैं, तो उसमें AI का प्रयोग शुरू किया गया है.