वाराणसी मंडलीय अस्पताल में AI का प्रयोग; गंभीर रोगों की पहचान और इलाज में मिलेगी मदद

मंडलीय अस्पताल के सीएमएस डॉ. बृजेश कुमार ने बताया कि चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में AI का प्रयोग किया जा रहा है.

वाराणसी मंडलीय अस्पताल में AI का प्रयोग.
वाराणसी मंडलीय अस्पताल में AI का प्रयोग. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 15, 2026 at 12:08 PM IST

वाराणसी: मंडलीय अस्पताल में जल्द ही AI तकनीक से गंभीर बीमारियों की जांच और इलाज शुरू किया जाएगा. इतना ही नहीं अस्पताल में टोकन सुविधा, बेड उपलब्धता, डॉक्टर्स और स्टॉफ की ड्यूटी लगाने में भी AI तकनीक का उपयोग किया जाएगा. इससे न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि एक्यूरेसी भी बढ़ेगी.

वाराणसी मंडलीय अस्पताल के सीएमएस डॉ. बृजेश कुमार ने बताया कि आधुनिक तकनीक AI से स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ, सटीक और न्याय संगत तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा. मरीज की केस स्टडी का डाटा सुरक्षित करने, विश्लेषण में भी AI का प्रयोग होगा. उन्होंने बताया कि शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय में भी अब AI तकनीक का प्रयोग होने जा रहा है.

मंडलीय अस्पताल के सीएमएस डॉ. बृजेश कुमार. (Video Credit: ETV Bharat)

पैथोलॉजी विभाग से हुई शुरुआत: सीएमएस डॉ. बृजेश कुमार ने बताया कि चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में AI का प्रयोग किया जा रहा है. इसे लेकर सीएम योगी भी एआई एंड हेल्थ इनोवेशन कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित हुए थे. इसकी दो दिवसीय कार्यशाला भी हुई है.

देश के विभिन्न राज्यों से अधिकारी और डॉक्टर्स इसमें सम्मिलित हुए हैं. एआई एक्सपर्ट भी आए. हमारे यहां से भी एक फिजिशियन चिकित्सक उसमें सम्मिलित होने के लिए गए हैं. हमारे अस्पताल में पैथोलॉजी विभाग में जब हम जांच करते हैं, तो उसमें AI का प्रयोग शुरू किया गया है.

वाराणसी मंडलीय अस्पताल.
वाराणसी मंडलीय अस्पताल. (Photo Credit: ETV Bharat)

रिपोर्ट में बदलाव पर अलर्ट: उन्होंने बताया कि जब मरीजों की जांच होती है, तो हमारे पास अलर्ट आ जाता है. अगर मरीज की रिपोर्ट में लगातार बदलाव आते हैं, तो हमें अलर्ट मिल जाता है. मरीज के पास भी इसके माध्यम से रिपोर्ट जाती है. साथ ही साथ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) में भी AI का समावेश किया गया है. मरीजों के रजिस्ट्रेशन से लेकर ब्लड बैंक, ब्लड की जांच में भी AI का उपयोग हो रहा है.

रेडियोलॉजी-पैथोलॉजी में AI का प्रयोग अधिक: डॉ. बृजेश बताते हैं कि हमारे यहां सीटी स्कैन में भी AI का प्रयोग किया जा रहा है. अगर मरीज की रिपोर्ट में कोई बदलाव आ रहा है, तो उसे एआई के माध्यम से देखा जा रहा है.

आने वाले समय में टीबी, कैंसर, स्ट्रोक आदि की जल्दी और आसानी से पहचान हो सकेगी. रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी विभाग में एआई का प्रयोग अधिक होगा. इसके प्रयोग से जांच में और सही रिपोर्ट प्राप्त करने में आसानी हो जाएगी. साथ ही टोकन सिस्टम को भी सरल बनाया जा सकेगा.

वाराणसी मंडलीय अस्पताल जन औषधि केंद्र.
वाराणसी मंडलीय अस्पताल जन औषधि केंद्र. (Photo Credit: ETV Bharat)

हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टॉफ की ड्यूटी भी AI की मदद से सरलता से लगाई जा सकेगी. अस्पताल में संक्रमण या बीमारी के ट्रेंड का भी पता लगाया जा सकेगा. अभी प्रदेश में टीबी नियंत्रण के लिए AI टूल का इस्तेमाल हो रहा है. इसके माध्यम से टीबी रोगियों की पहचान की जा रही है.

