ये है बनारस का आयुर्वेदिक अस्पताल, 210 दवाओं में 170 है नहीं, बाहर से दवा खरीदने को मजबूर मरीज

चौकाघाट स्थित आयुर्वेद अस्पताल में दवाओं का टोटा, मरीजों को हो रही दिक्कतें.

आयुर्वेदिक अस्पताल
आयुर्वेदिक अस्पताल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 7, 2026 at 2:08 PM IST

4 Min Read
वाराणसी: वाराणसी के चौकाघाट स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल राम भरोसे है. मरीजों का इलाज कराना जेब पर भारी पड़ रहा है. एक रुपए के पर्चे पर डॉक्टर मरीज को जरूर देखते हैं, लेकिन पर्याप्त दवाओं की उपलब्धता न होने से मरीजों को बाहर की ओर रुख करना पड़ता है और उन्हें महंगी दवाइयां लेनी पड़ती है.


210 दवाओं में 170 हैं नहीं: चौकाघाट स्थित आयुर्वेद अस्पताल में 210 प्रकार की दवाओं को स्टॉक में रखने का नियम है, लेकिन दवा औषधि वितरण केंद्र में महज 40 दवाओं की लिस्ट ही चस्पा की गई है. यानि 210 में 170 दवाएं ही उपलब्ध है, जिससे मरीजों को दवा नहीं मिल पा रही और वह परेशान हो रहे है. मरीज को निराशा के साथ बाहर जाकर दवा लेनी पड़ रही है. मरीजों का कहना हैं कि यह स्थिति आए दिन बनी रहती है. यहां कुछ दवाई मिलती हैं. कुछ दवाई बाहर से लेनी पड़ती है. बाहर दवा महंगी मिलती है. इस वजह से हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

राम भरोसे बनारस का आयुर्वेदिक अस्पताल (ETV Bharat)
मरीजों को हो रही है दिक्कत:
अपनी बेटी के लिए दवा लेने आए एक परिजन ने बताया कि आज भी वह दिखाने आए, जिसमें से कुछ दवाएं ही मिली है. बाकी दवाएं बाहर से लेनी पड़ रही है, जिस वजह से उन्हें दिक्कत होती है. वह कहते हैं कि अगर डॉक्टर दवा लिख रहे है तो निश्चित रूप से दो से तीन दवा बाहर की लेने ही पड़ रही है.

यहां दवाओं के स्टॉक को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि लोग उम्मीद से अस्पताल में आते हैं, उन्हें प्रचुर मात्रा में दवा मिल सके. वहीं, अपना इलाज कराने आई बुजुर्ग महिला कहती हैं कि कुछ दवा मिल जाती है, लेकिन कुछ दवा के लिए बाहर जाना पड़ता है. क्या करें? अगर तबीयत ठीक रखना है तो दवा तो लेनी ही पड़ेगी ना महंगी हो या सस्ती.


50 से दवाए हैं वर्तमान समय में उपलब्ध: वहीं, इस बारे में एसएमओ धनंजय कुमार की माने तो उनका कहना है कि, लगातार स्टॉक को बढ़ाया जा रहा है, जो कुछ कमियां है, उसे भी दूर कर लिया जाएगा. वर्तमान में 50 से ज्यादा दवाएं मौजूद है. चूंकि मार्च का समय पर चल रहा है. इस वजह से वर्तमान में स्टॉक में थोड़ी कमी है, लेकिन जल्द ही यह सभी स्टॉक भर लिया जाएगा.

उन्होंने बताया कि हमारे यहां 210 दवाओं की लिस्ट से ज्यादा जरूरी उन दवाओं की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है, जिसके मरीज बड़ी संख्या में अस्पताल में आते हैं. ऐसे में हम दवाओं के नंबर से ज्यादा उनकी क्वांटिटी पर जोर देते हैं और वर्तमान समय में अस्पताल में 50 दवाएं यहां आने वाले मरीजों के लिए प्रचुर मात्रा में है.अन्य कमी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है. शासन को पत्र भी लिखा गया है, जल्द ही इस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा. हमारी पूरी कोशिश है कि मरीज को निराश ना होना पड़े.


लगभग 600 मरीज हर रोज आते हैं अस्पताल: वहीं, अस्पताल की प्रधानाचार्य डॉ. नीलम गुप्ता ने बताया कि हमारी प्राथमिकता मरीजों की सुविधा है. हम लगातार उसे बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं. कभी-कभी दवा की कमी हो जाती है, लेकिन हम तत्काल प्रभाव से उसे पूरा करने के प्रयास में लगे रहते हैं. वर्तमान में शासन स्तर पर भी पत्र लिख दिया गया है. जल्दी अन्य दवाओ की उपलब्धता को सुनिश्चित कर लिया जाएगा.

डॉ. नीलम गुप्ता ने बताया कि अस्पताल में मरीजों को दिक्कत ना हो इस वजह से यहां पर जन औषधि केंद्र खोले जाने के भी कवायद की जा रही है, ताकि बेहद कम दाम में मरीजों को अन्य दवाएं भी यहां उपलब्ध हो सके जिस वजह से उन्हें यहां वहां भटकना न पड़े.

बताते चले कि, आयुर्वेद अस्पताल में हर दिन 600 से ज्यादा मरीज अपना इलाज करने के लिए आते हैं. यहां बनारस से नहीं, बल्कि पूर्वांचल के साथ बिहार, मध्य प्रदेश ,छत्तीसगढ़ के मरीज अपने इलाज के लिए आते हैं लेकिन दवाओं का स्टॉक ना होना मरीजों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है.

