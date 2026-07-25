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SMS अस्पताल में जन औषधि केंद्र की शुरुआत, केंद्रीय मंत्री बोले- मरीजों को अब सस्ती दरों पर मिलेंगी गुणवत्तापूर्ण दवाएं

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र ( ETV Bharat Jaipur )