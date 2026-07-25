SMS अस्पताल में जन औषधि केंद्र की शुरुआत, केंद्रीय मंत्री बोले- मरीजों को अब सस्ती दरों पर मिलेंगी गुणवत्तापूर्ण दवाएं
आज देशभर में एक साथ 20 हजार जन औषधि केंद्रों की शुरुआत की गई है.
Published : July 25, 2026 at 3:22 PM IST
जयपुर : प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएमएस अस्पताल में अब मरीजों को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध हो सकेंगी. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (कॉन्फेड) की ओर से अस्पताल परिसर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की शुरुआत की गई. केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं सहकारिता राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल ने जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया.
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है, ताकि आर्थिक अभाव किसी मरीज के उपचार में बाधा न बने. केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि आज देशभर में एक साथ 20 हजार जन औषधि केंद्रों की शुरुआत की गई है. इन केंद्रों के माध्यम से आम नागरिकों को बाजार की तुलना में काफी कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के इलाज को खर्च कम करना है.
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जेनेरिक दवाएं उपलब्ध रहेंगी : उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है. इसी सोच के तहत आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई, जिससे करोड़ों लोगों को निशुल्क उपचार की सुविधा मिल रही है. कॉन्फेड की ओर से संचालित इस जन औषधि केंद्र पर विभिन्न प्रकार की आवश्यक जेनेरिक दवाएं उपलब्ध रहेंगी. इन दवाओं की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप होगी, जबकि कीमतें ब्रांडेड दवाओं की तुलना में काफी कम होंगी. इससे विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजों को सीधा लाभ मिलेगा. एसएमएस अस्पताल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां प्रतिदिन हजारों मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में अस्पताल परिसर में जन औषधि केंद्र शुरू होने से मरीजों और उनके परिजनों को बड़ी राहत मिलेगी.