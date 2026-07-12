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सीएम के गृह जनपद में पटरी से उतरी स्वास्थ्य व्यवस्था, जिला अस्पताल में एक बेड पर दो मरीज भर्ती

बीडी पांडे जिला अस्पताल में इन दिनों मरीजों की भारी भीड़ उमड़ रही है. मौसमी बीमारियों और अन्य दिक्कतों के चलते अस्पताल का ओपीडी और इनडोर वार्ड पूरी तरह पैक हैं.हालात यह है कि अस्पताल के वार्डों में पैर रखने की जगह नहीं है. जब बेड कम पड़ गए तो एक ही बेड पर दो-दो मरीजों को लिटाना शुरू कर दिया. वार्डों में भर्ती मरीजों के परिजनों का कहना है कि एक बेड पर दो लोगों के होने से इन्फेक्शन का खतरा दोगुना हो गया है.जिससे मरीज भी परेशान दिखाई दे रहे हैं. मरीज ठीक होने के बजाय और बीमार हो सकते हैं, लेकिन अस्पताल के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा है.

पिथौरागढ़: सीमांत जिला पिथौरागढ़ कहने को प्रदेश के युवा सीएम पुष्कर धामी का गृह जनपद भी है. लेकिन पांच साल बाद भी पिथौरागढ़ जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई सुधार नहीं हुआ है. सीमांत पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय स्वास्थ्य सेवायें लगातार पटरी से उतर रही हैं. यहां पर पिथौरागढ़ जिले के साथ पड़ोसी देश नेपाल, और बागेशवर के साथ ही चंपावत जिले के मरीज भी उपचार के लिए पहुंचते हैं. उपचार करने के लिए पहुंच रहे मरीजों को बैंड तक नहीं मिल रहा है. जिला चिकित्सालय में एक ही बेड पर दो-दो मरीजों को लिटाकर जैसे-तैसे काम चलाया जा रहा है.

उपचार के लिए पहुंचने वाले किसी भी मरीजों को वापस नहीं भेजा जा सकता. हर एक मरीज को इलाज सुविधा मिल सकें, यही कोशिश रहती है.

-डॉ. डीपी सिंह, पीएमएस, जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़-

सीमांत जिला पिथौरागढ़ का सबसे बड़ा अस्पताल होने के बावजूद यहां बेड, स्टाफ और डॉक्टरों की संख्या मरीजों के अनुपात में बेहद कम है. अस्पताल पहुंचने वाले तीमारदारों का कहना है कि यहां आने पर डॉक्टरों को दिखाना तो दूर की बात है, सबसे बड़ी जंग इस बात की है कि मरीज को लेटाया कहां जाए. बीडी पांडे जिला अस्पताल में तैनात एकमात्र चेस्ट फिजीशियन की ड्यूटी चारधाम यात्रा में लगने से मरीज परेशान हैं. छाती में दर्द व सांस लेने में परेशानी की शिकायत लेकर कई लोग इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं. लेकिन अस्पताल पहुंचने पर लोगों को चेस्ट फिजीशियन के चारधाम यात्रा में जाने की सूचना मिली. जिसके बाद मरीज इमरजेंसी में अपनी जांच कराने के बाद बैरंग अपने घरों को लौट रहे हैं. जिससे मरीजों में आक्रोश भी देखने को मिला है.

पिथौरागढ़ जिला अस्पताल (Photo-ETV Bharat)

पूरे पिथौरागढ़ जिले की स्वास्थ्य सुविधा खराब हो चुकी है समय पर उपचार और सुविधा नहीं मिलने के कारण लोगों की मौते हो रही है डबल इंजन की सरकार स्वास्थ्य सुविधायें नही दे पा रही है शीघ्र कांग्रेस स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सडकों पर उतरेगी.

-नंदा बिष्ट जिलाध्यक्ष महिला कांग्रेस डीडीहाट-

जिला मुख्यालय के अतिरिक्त बेरीनाग, गंगोलीहाट, धारचूला, मुनस्यारी, डीडीहाट, स्थित अस्पतालों में बुनियादी सुविधाएं ना होने के कारण मरीजों को सीधे जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है. पूरे जनपद का भार अकेले इसी एक अस्पताल के कंधों पर आ टिका है. क्षमता से कई गुना अधिक मरीज रोजाना यहां पहुंच रहे हैं, जिससे पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है.

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