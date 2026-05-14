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देवघर के सदर अस्पताल परिसर में पसरे गंदगी से मरीज परेशान, कई दिनों से नहीं उठा कचरा

देवघर सदर अस्पताल परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे मरीजों को परेशानी होती है.

SADAR HOSPITAL DEOGHAR
देवघर के सदर अस्पताल में फैली गंदगी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 14, 2026 at 3:28 PM IST

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देवघर: जिले के सदर अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को इन दिनों भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. अस्पताल परिसर में फैली गंदगी और कूड़े के अंबार से उठ रही दुर्गंध ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. मरीजों का कहना है कि अस्पताल पहुंचते ही उन्हें गंदगी के बीच से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा भी बना हुआ है.

नगर निगम पर लापरवाही का आरोप

अस्पताल परिसर के बाहर बने पार्किंग स्टैंड के पास नगर निगम के कचरा डब्बों में और उसके आसपास पिछले कई दिनों से कूड़ा जमा है. समय पर कचरा उठाव नहीं होने के कारण वहां से तेज दुर्गंध फैल रही है. अस्पताल आने वाले लोगों का कहना है कि इस बदहाल व्यवस्था से स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार पड़ सकता है. मरीजों और उनके परिजनों ने जिला प्रशासन और नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया. उनका कहना है कि यदि नियमित रूप से कचरा उठाव होता तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती.

गंदगी के कारण मरीजों और अस्पताल प्रबंधन दोनों को परेशानीः डॉ. सुषमा वर्मा

लोगों ने बताया कि अस्पताल के मुख्य गेट के पास फैली गंदगी से अस्पताल की छवि भी खराब हो रही है. परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि अस्पताल के अंदर की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है. खासकर मेटरनिटी वार्ड में पर्याप्त बेड की व्यवस्था नहीं है और आसपास साफ-सफाई की भी कमी है. वहीं, मामले को लेकर सदर अस्पताल की उपाधीक्षक डॉ. सुषमा वर्मा ने माना कि गंदगी के कारण मरीजों और अस्पताल प्रबंधन दोनों को परेशानी हो रही है. उन्होंने इसके लिए नगर निगम की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि प्रतिदिन कचरा उठाव नहीं होने से स्थिति खराब हुई है.

गंदगी और दुर्गंध स्वास्थ्य के लिए खतरा

डॉ. सुषमा वर्मा ने बताया कि इस संबंध में नगर निगम से संपर्क किया गया है और जल्द कचरा हटाने का आश्वासन मिला है. उम्मीद है कि शाम तक अस्पताल परिसर से कचरा उठा लिया जाएगा.

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