ETV Bharat / state

सरकारी अस्पतालों में बदइंतजामी; नहीं मिल रहीं ऑनलाइन रिपोर्ट्स, मरीज-तीमारदार परेशान

बलरामपुर अस्पताल के सीएमएस डॉ. देवाशीष शुक्ला ने कहा सर्वर और नेटवर्क की समस्या के कारण कुछ लोगों को रिपोर्ट ऑनलाइन नहीं मिल पाती है.

Photo Credit: ETV Bharat
रिपोर्ट्स के लिए चक्कर लगा रहे मरीज और तीमारदार. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 5:51 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: सरकारी जिला अस्पताल में जांचों की ऑनलाइन रिपोर्ट मिलने की सुविधा साल 2025 में शुरू की गई थी. यह सुविधा प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में की गई थी, ताकि मरीज को रिपोर्ट लेने के लिए बार-बार अस्पताल आने की जरूरत न पड़े, बल्कि पर्चा में लिखे गए नंबर पर सीधे तौर पर रिपोर्ट चली जाए, लेकिन यह व्यवस्था साल भर भी नहीं टिक पाई.

योजना शुरू होने के पांच महीने तक मरीजों को जांचों की रिपोर्ट मोबाइल पर भेजी जा रही थी, लेकिन धीरे-धीरे सर्वर डाउन होने का बहाना बनाकर अब रिपोर्ट मरीजों को रिपोर्ट्स ऑनलाइन नहीं भेजी जा रही हैं.

जानकारी देते मरीज और सीएमएस डॉ. देवाशीष शुक्ला (Video Credit: ETV Bharat)

नहीं मिल रही ऑनलाइन रिपोर्ट: बलरामपुर अस्पताल में इलाज करने के लिए पहुंचे यशवंत ने कहा कि दो दिन पहले डायबिटीज की जांच करने के लिए बलरामपुर आए थे और सैंपल दिया था. पिछले कई सालों से लगातार बलरामपुर अस्पताल से ही इलाज कर रहे हैं, यहां पर अच्छे इलाज होता है. पैथोलॉजी की रिपोर्ट लेने के लिए आए हैं, क्योंकि यह ऑनलाइन उपलब्ध नहीं हुई है. अगर यह सुविधा ऑनलाइन हो जाती, तो सिर्फ रिपोर्ट लेने के लिए उनको नहीं आना पड़ता. शनिवार को वह सिर्फ रिपोर्ट लेने आए थे.

बेहतर सुविधा का दावा: बलरामपुर अस्पताल में इलाज करने के लिए पहुंचे संजय ने कहा कि वह बलरामपुर अस्पताल में आमतौर पर इलाज करने के लिए आते हैं. यहां पर एक्सपर्ट विशेषज्ञ है, जो हर बीमारी को अच्छे से पकड़ लेते हैं. उनकी दवाइयां भी बहुत असरदार होती हैं. हम अंदर से ही दवाई लेते हैं. एक दो नहीं मिल पाती है, तो उसे बस बाहर से लेते हैं. वरना बाकी सारी दवाई अंदर से मिल जाती है.

Photo Credit: ETV Bharat
रिपोर्ट मरीजों को ऑनलाइन नहीं भेजी जा रही हैं (Photo Credit: ETV Bharat)

रिपोर्ट लेने आना पड़ता है अस्पताल: संजय ने कहा कि जांच की रिपोर्ट्स लेने आना पड़ता है. बीच में ऑनलाइन सुविधा शुरू हुई थी. शायद एक दो बारी रिपोर्ट ऑनलाइन मिल पाई है. उसके बाद ऑफलाइन ही रिपोर्ट लेने आना पड़ता है. अगर अस्पताल प्रशासन यह सुविधा ऑनलाइन करता है, तो काफी अच्छा होगा. सिर्फ रिपोर्ट लेने के लिए अस्पताल नहीं आना पड़ेगा और न ही भीड़ का सामना करना पड़ेगा.

रिपोर्ट के लिए लगाने पड़ते हैं चक्कर: सिविल अस्पताल में इलाज करने के लिए पहुंचे राहुल सचदेव ने कहा कि रिपोर्ट ऑनलाइन नहीं मिल रही है. छह महीना पहले जब जांच कराई थी, तो एक बार रिपोर्ट मोबाइल पर आयी थी लेकिन चार दिन बाद आयी थी. तब तक हम रिपोर्ट ऑफलाइन ले चुके थे. अगर सही समय पर ऑनलाइन रिपोर्ट मिल जाएगी, तो बड़ी संख्या में लोगों को सिर्फ रिपोर्ट लेने के लिए अस्पताल नहीं आना पड़ेगा. रिपोर्ट अगले दिन मिलती है, इसलिए न चाहते हुए भी रिपोर्ट लेने आना पड़ता है.

Photo Credit: ETV Bharat
रिपोर्ट्स लेने के लिए लगाने पड़ रहे अस्पताल के चक्कर. (Photo Credit: ETV Bharat)

वायरल बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ी: वहीं एक और महिला मरीज कुसुम लता ने कहा कि दो दिन पहले एलएफटी, केएफटी, थायराइड और शुगर की जांच कराई थी. उसकी जांच रिपोर्ट लेने के लिए शनिवार को अस्पताल आए हैं. उन्होंने कहा कि लड़की का नंबर हमने पर्चा में डलवाया था, लेकिन रिपोर्ट ऑनलाइन नहीं मिली. इसलिए रिपोर्ट लेने आना पड़ा. बलरामपुर अस्पताल के सीएमएस डॉ. देवाशीष शुक्ला ने कहा कि इस समय मौसम में काफी ज्यादा बदलाव हो रहा है तो इस वायरल बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या काफी बढ़ गयी है. जनरल फिजिशियन की ओपीडी में अधिक भीड़ हो रही है.

सर्वर और नेटवर्क की समस्या: इसलिए पैथोलॉजी में जांच के लिए मरीजों की संख्या अधिक है. बहुत से लोगों को ऑनलाइन जांच रिपोर्ट्स उपलब्ध हो जाती हैं. कभी-कभी सर्वर और नेटवर्क की समस्या के कारण कुछ लोगों को रिपोर्ट ऑनलाइन नहीं मिल पाती है. इसकी वजह से उन्हें अस्पताल आना पड़ता है. यह मामला अब हमारे संज्ञान में आया है. संबंधित एजेंसी को अब हम सूचित करेंगे, ताकि जल्द यह समस्या दूर हो सके.

जल्द दूर होगी समस्या: अस्पताल की निदेशक डॉ. कविता आर्या ने कहा कि कई बार लोग सही नंबर नहीं डालते हैं या उनके पास मोबाइल नहीं होता है. इस स्थिति में भी ऑनलाइन रिपोर्ट उन तक नहीं पहुंच पाती है. इसके साथ ही थोड़ी नेटवर्किंग की दिक्कत है, लेकिन पूरी कोशिश होती है कि नेटवर्किंग की दिक्कत न हो और सभी को ऑनलाइन रिपोर्ट उपलब्ध हो जाए. बहुत से लोगों को ऑनलाइन उपलब्ध हो जाती है. समस्या को जल्द दूर किया जाएगा.

यह भी पढ़ें- कांग्रेस को बड़ा झटका; पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने दिया इस्तीफा, जानिए कारण

TAGGED:

LUCKNOW GOVERNMENT HOSPITALS
PATIENTS ONLINE REPORT OF TESTS
CMS DR DEVASHISH SHUKLA
LUCKNOW BALRAMPUR HOSPITAL
PATIENTS ONLINE REPORT ISSUES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.