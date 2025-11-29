ETV Bharat / state

खंडवा में नहीं मिली एंबुलेंस तो मरीज को बैलगाड़ी से स्वास्थ्य केंद्र ले गए परिजन, रास्ते में मौत

मरीज को बैलगाड़ी से परिजन ले गए अस्पताल ( ETV Bharat )