खंडवा में नहीं मिली एंबुलेंस तो मरीज को बैलगाड़ी से स्वास्थ्य केंद्र ले गए परिजन, रास्ते में मौत
खंडवा जिले के खालवा ब्लॉक के रोशनी गांव का मामला. वीडियो वायरल होन पर स्वास्थ्य विभाग ने कहा- नहीं मिली एंबुलेंस की कोई कॉल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 29, 2025 at 3:58 PM IST
खंडवा: मध्य प्रदेश के खंडवा में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली एक बार फिर सामने आई है. यहां एंबुलेंस न मिलने पर गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को मजबूरन बैलगाड़ी से स्वास्थ्य केंद्र ले जाना पड़ा, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया. स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि उसे एंबुलेंस की कोई कॉल नहीं मिली थी.
खंडवा जिले के खालवा ब्लॉक के रोशनी गांव का मामला
खंडवा जिले के खालवा विकास खंड का आदिवासी बहुल क्षेत्र लंबे समय से बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी जूझ रहा है. ताजा मामला खालवा ब्लॉक के रोशनी गांव का है. यहां के रहने वाले सुरेंद्र ओझा की तबीयत अचानक बिगड़ गई. परिजनों ने बताया कि उन्होंने 108 एंबुलेंस को फोन किया था, लेकिन काफी इंतजार के बाद भी गाड़ी नहीं पहुंची. मजबूरी में परिवार और ग्रामीणों ने बैलगाड़ी से उन्हें लगभग आधा किलोमीटर दूर स्थित रोशनी स्वास्थ्य केंद्र ले जाने का फैसला किया.
बैलगाड़ी से धीरे-धीरे करीब आधे किलोमीटर के सफर के बाद रोशनी गांव स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे. इस बीच मरीज ने दम तोड़ दिया. जैसे ही बैलगाड़ी से मरीज को ले जाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, खंडवा जिले का स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया.
स्वास्थ्य विभाग ने कहा- एंबुलेंस के लिए कॉल आने का नहीं मिला है रिकॉर्ड
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. ओपी जुगतावत ने घटना पर संज्ञान लेते हुए कहा "मामले की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से मिली है. मैंने तत्काल 108 एंबुलेंस सेवा प्रभारी से संपर्क कर रिपोर्ट मांगी है. जांच के दौरान 108 सेवा प्रभारी ने बताया कि रोशनी गांव या आसपास के किसी भी क्षेत्र से एंबुलेंस के लिए कॉल आने का रिकॉर्ड नहीं मिला है."
हालांकि परिजन इस दावे को गलत बता रहे हैं. उनका कहना है कि उन्होंने बार–बार फोन किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई और वाहन नहीं मिल सका. ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहद सीमित हैं और एंबुलेंस की उपलब्धता अनिश्चित रहती है. कई बार कॉल करने पर भी वाहन देर से पहुंचता है या नहीं पहुंचता.