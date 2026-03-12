ETV Bharat / state

BHU में मरीज के कूल्हे का सफल रिप्लेसमेंट, वैस्कुलराइज्ड फाइबुलर ग्राफ्टिंग तकनीक का हुआ इस्तेमाल

वाराणसी: BHU इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ ने एक बड़ी सफ़लता हासिल की है. ऑर्थोपेडिक्स विभाग के द्वारा एवैस्कुलर नेक्रोसिस (AVN) से पीड़ित एक मरीज का वेस्कुलराइज्ड फिबुलर ग्राफ्टिंग तकनीक से सफलतापूर्वक इलाज़ किया गया है. मरीज की हालत स्थिर है, लेकिन चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है.



जानकारी के मुताबिक, बिहार के बक्सर की रहने वाली गुड़िया पिछले दो वर्षों से कूल्हे की हड्डी के एवैस्कुलर नेक्रोसिस से पीड़ित थी. पूर्व मे उसका फिक्सेशन सर्जरी भी हुआ था, जिसके बाद से लगातार कूल्हे में दर्द और चलने में कठिनाई हो रही थी. बीते दिनों BHU इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ में ईलाज के लिए भर्ती हुई. डॉक्टरों द्वारा कई टेस्ट के बाद इलाज के लिए वेस्कुलराइज्ड फिबुलर ग्राफ्टिंग जैसी तकनीक जो चुना गया.

इस संबंध में डॉ शिवम सिन्हा ने बताया कि मरीज की कम आयु को देखते हुए टोटल हिप रिप्लेसमेंट (THR) को उचित विकल्प नहीं माना गया, क्योंकि इससे भविष्य में बार-बार सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है. इसलिए वेस्कुलराइज्ड फिबुलर ग्राफ्टिंग जैसी तकनीक को चुना गया.

उन्होंने बताया कि लगभग छह घंटे तक चली इस जटिल सर्जरी के दौरान प्लास्टिक सर्जरी टीम ने फिबुला हड्डी के एक हिस्से को उसकी रक्त वाहिकाओं सहित सावधानीपूर्वक निकाला. इसके बाद ऑर्थोपेडिक सर्जनों द्वारा इस वेस्कुलराइज्ड फिबुला ग्राफ्ट को फेमोरल हेड में प्रत्यारोपित किया. माइक्रोवैस्कुलर तकनीक द्वारा रक्त वाहिकाओं का एनास्टोमोसिस किया गया, जिससे प्रत्यारोपित हड्डी में रक्त संचार बहाल हो सके और जैविक रूप से हड्डी का पुनर्निर्माण एवं स्थिरता प्राप्त हो सके.

डॉ सिन्हा बताते हैं कि एवैस्कुलर नेक्रोसिस तब होता है जब कूल्हे की हड्डी की रक्त आपूर्ति बाधित हो जाती है, जिससे हड्डी को रक्तहीनता क्षति होती है और धीरे-धीरे कूल्हे का जोड़ नष्ट होने लगता है. यह समस्या अक्सर कूल्हे के आसपास होने वाले फ्रैक्चर (इंट्रा-आर्टिकुलर फ्रैक्चर) अत्यधिक शराब सेवन, स्टेरॉयड दवाओं या अन्य कारणों से भी उत्पन्न हो सकती है.



प्रो. डॉ. शिवम सिन्हा और डॉ. सुदीप्तो बेरा के नेतृत्व BHU इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़, ऑर्थोपेडिक सर्जरी के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहा है, तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को उच्चस्तरीय चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है.