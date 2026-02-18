ETV Bharat / state

आयुष चिकित्सालयों में 1 मार्च से ऑनलाइन पोर्टल पर होगा रोगी पंजीकरण, इन पर भी फोकस

उत्तराखंड में आयुष चिकित्सालयों में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध कराने पर जोर, अब रोगियों का पंजीकरण पूरी तरह होगा ऑनलाइन

AYUSH Secretary Ranjana Rajguru
बैठक लेतीं आयुष सचिव रंजना राजगुरु (फोटो सोर्स- Information Department)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 18, 2026

देहरादून: भारत सरकार के साथ ही उत्तराखंड सरकार भी आयुष चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दे रही है. ताकि, ज्यादा से ज्यादा मरीज आयुष चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा सके. वर्तमान समय में आयुष अस्पतालों की स्थिति कुछ खास ठीक नहीं है. जिसको देखते हुए राज्य सरकार आयुष चिकित्सालयों की स्थिति को दुरुस्त करने के साथ ही मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध कराए जाने पर जोर दे रही है.

इसी कड़ी में आयुष सचिव रंजना राजगुरु ने आयुष विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान सचिव ने निर्देश दिए कि एक मार्च से आयुष अस्पतालों में ऑनलाइन पोर्टल पर रोगियों का पंजीकरण शुरू कर दिया जाए. बैठक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत मिले बजट, राष्ट्रीय आयुष मिशन के कामों और सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस के लिए जारी 4 लाख रुपए से हो रहे रिनोवेशन कामों की प्रगति की समीक्षा की.

बैठक के दौरान सचिव ने सख्त निर्देश दिए कि प्रदेश के आयुष अस्पतालों में रोगी पंजीकरण की व्यवस्था को पूरी तरह ऑनलाइन पोर्टल पर स्विच किया जाए. जिसे आगामी 1 मार्च 2026 से अनिवार्य रूप से लागू करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके अलावा सचिव ने अधिकारियों को हर महीने कम से कम 8 अस्पतालों का अनिवार्य निरीक्षण करने और दवाओं के स्टॉक रजिस्टरों को नियमित रूप से मेंटेन करने के निर्देश दिए. जिन्हें भविष्य में ऑनलाइन पोर्टल पर ट्रांसफर किया जाएगा.

सचिव रंजाना ने निर्देश दिए कि जिले के सभी कार्मिकों की गतिविधियों और प्रगति की मॉनिटरिंग के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाए. औषधि निरीक्षकों को निर्देशित किया गया कि वे फार्मेसियों का नियमित निरीक्षण करें. सैंपल्स एकत्रित करें और अपनी रिपोर्ट को विभागीय पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपडेट करें.

आयुष सचिव रंजना राजगुरु (फोटो सोर्स- Information Department)

नियमित प्रशिक्षण पर विशेष जोर: बैठक में आयुष मानव संसाधन के युक्तिकरण (Rationalization) और उनके नियमित प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया गया. ताकि, जन सामान्य को आयुष चिकित्सा सेवाओं का पूरा लाभ मिल सके और उपलब्ध विशेषज्ञों की सेवाओं का भी क्षमतानुसार बेहतर उपयोग हो सके.

बैठक के दौरान बेड युक्त अस्पतालों जिसमें मुनिकीरेती, कोटद्वार, झाझरा, बडकोट और चंबा शामिल हैं, उसके उच्चीकरण और उसमें मौजूद उपकरणों की स्थिति की भी समीक्षा की गई. इसके साथ ही आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल (iGOT Karmayogi) पर पंजीकृत 1909 कार्मिकों के प्रशिक्षण और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित पेंशन प्रकरणों के तत्काल निस्तारण के निर्देश भी दिए गए.

कार्मिकों के अचल संपत्ति प्रमाण पत्रों की भी समीक्षा: वहीं, आयुष सचिव रंजना राजगुरु ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना में नई अस्पतालों के निर्माण संबंधी प्रस्तावों के औचित्य और जिलों की ओर से दिए कार्मिकों के अचल संपत्ति प्रमाण पत्रों की भी समीक्षा की.

UTTARAKHAND AYUSH DEPARTMENT
आयुष अस्पताल मरीज पंजीकरण
आयुष सचिव रंजना राजगुरु
DEHRADUN HEALTH DEPARTMENT
AYUSH HOSPITAL PATIENT REGISTRATION

