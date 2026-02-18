ETV Bharat / state

आयुष चिकित्सालयों में 1 मार्च से ऑनलाइन पोर्टल पर होगा रोगी पंजीकरण, इन पर भी फोकस

देहरादून: भारत सरकार के साथ ही उत्तराखंड सरकार भी आयुष चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दे रही है. ताकि, ज्यादा से ज्यादा मरीज आयुष चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा सके. वर्तमान समय में आयुष अस्पतालों की स्थिति कुछ खास ठीक नहीं है. जिसको देखते हुए राज्य सरकार आयुष चिकित्सालयों की स्थिति को दुरुस्त करने के साथ ही मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध कराए जाने पर जोर दे रही है.

इसी कड़ी में आयुष सचिव रंजना राजगुरु ने आयुष विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान सचिव ने निर्देश दिए कि एक मार्च से आयुष अस्पतालों में ऑनलाइन पोर्टल पर रोगियों का पंजीकरण शुरू कर दिया जाए. बैठक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत मिले बजट, राष्ट्रीय आयुष मिशन के कामों और सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस के लिए जारी 4 लाख रुपए से हो रहे रिनोवेशन कामों की प्रगति की समीक्षा की.

बैठक के दौरान सचिव ने सख्त निर्देश दिए कि प्रदेश के आयुष अस्पतालों में रोगी पंजीकरण की व्यवस्था को पूरी तरह ऑनलाइन पोर्टल पर स्विच किया जाए. जिसे आगामी 1 मार्च 2026 से अनिवार्य रूप से लागू करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके अलावा सचिव ने अधिकारियों को हर महीने कम से कम 8 अस्पतालों का अनिवार्य निरीक्षण करने और दवाओं के स्टॉक रजिस्टरों को नियमित रूप से मेंटेन करने के निर्देश दिए. जिन्हें भविष्य में ऑनलाइन पोर्टल पर ट्रांसफर किया जाएगा.

सचिव रंजाना ने निर्देश दिए कि जिले के सभी कार्मिकों की गतिविधियों और प्रगति की मॉनिटरिंग के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाए. औषधि निरीक्षकों को निर्देशित किया गया कि वे फार्मेसियों का नियमित निरीक्षण करें. सैंपल्स एकत्रित करें और अपनी रिपोर्ट को विभागीय पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपडेट करें.