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चंदौली मेडिकल कॉलेज में ओटी से मरीज को किया बाहर, परिजन बोले- डॉक्टर ने मांगे 30 हजार रुपये, प्रिंसिपल ने मांगा जवाब

चंदौली : बाबा कीनाराम मेडिकल कॉलेज पर भ्रष्टाचार और मरीजों से अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगे हैं. आरोप है कि एक गरीब विधवा के पैर के ऑपरेशन के लिए चिकित्सक ने 30 हजार रुपये की मांग की. पैसे नहीं देने पर ऑपरेशन नहीं किया गया और महिला को बाहर निकाल दिया. मामला मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य और सीएमओ से लेकर जिलाधिकारी तक पहुंचा, लेकिन ऑपरेशन नहीं हुआ. अब पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू ने मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है.

मामला धानापुर क्षेत्र के मेढ़वा गांव की रहने वाली विधवा किताबी देवी से जुड़ा है. परिजनों के मुताबिक, पैर के ऑपरेशन के लिए उन्हें करीब 10 दिन पहले मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था. आरोप है कि ऑपरेशन के लिए महिला को ओटी में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने कथित तौर पर 30 हजार रुपये की मांग की. पैसे देने में असमर्थता जताने पर ऑपरेशन नहीं किया गया और महिला को बाहर कर दिया गया.

तीमारदार जोशी यादव का आरोप है कि महिला के पैर में कच्चा प्लास्टर लगाकर कई दिनों तक अस्पताल में रखा गया. मामला मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य और सीएमओ तक पहुंचने के बाद भी राहत नहीं मिली. आरोप है कि इसके बाद डॉक्टर से जुड़े एक व्यक्ति ने पहले 13 हजार और फिर 10 हजार रुपये की मांग की. मामले की जानकारी मिलने पर पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू मेडिकल कॉलेज पहुंचे और जिलाधिकारी से भी शिकायत की.