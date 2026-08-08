ETV Bharat / state

चंदौली मेडिकल कॉलेज में ओटी से मरीज को किया बाहर, परिजन बोले- डॉक्टर ने मांगे 30 हजार रुपये, प्रिंसिपल ने मांगा जवाब

पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू ने मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है.

पूर्व विधायक ने मरीज को प्राइवेट अस्पताल में कराया भर्ती.
पूर्व विधायक ने मरीज को प्राइवेट अस्पताल में कराया भर्ती. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 4:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चंदौली : बाबा कीनाराम मेडिकल कॉलेज पर भ्रष्टाचार और मरीजों से अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगे हैं. आरोप है कि एक गरीब विधवा के पैर के ऑपरेशन के लिए चिकित्सक ने 30 हजार रुपये की मांग की. पैसे नहीं देने पर ऑपरेशन नहीं किया गया और महिला को बाहर निकाल दिया. मामला मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य और सीएमओ से लेकर जिलाधिकारी तक पहुंचा, लेकिन ऑपरेशन नहीं हुआ. अब पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू ने मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है.

मामला धानापुर क्षेत्र के मेढ़वा गांव की रहने वाली विधवा किताबी देवी से जुड़ा है. परिजनों के मुताबिक, पैर के ऑपरेशन के लिए उन्हें करीब 10 दिन पहले मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था. आरोप है कि ऑपरेशन के लिए महिला को ओटी में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने कथित तौर पर 30 हजार रुपये की मांग की. पैसे देने में असमर्थता जताने पर ऑपरेशन नहीं किया गया और महिला को बाहर कर दिया गया.

तीमारदार जोशी यादव का आरोप है कि महिला के पैर में कच्चा प्लास्टर लगाकर कई दिनों तक अस्पताल में रखा गया. मामला मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य और सीएमओ तक पहुंचने के बाद भी राहत नहीं मिली. आरोप है कि इसके बाद डॉक्टर से जुड़े एक व्यक्ति ने पहले 13 हजार और फिर 10 हजार रुपये की मांग की. मामले की जानकारी मिलने पर पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू मेडिकल कॉलेज पहुंचे और जिलाधिकारी से भी शिकायत की.

आरोप है कि प्रशासनिक स्तर पर मामला संज्ञान में आने के बावजूद महिला का ऑपरेशन नहीं कराया गया. इसके बाद पूर्व विधायक ने महिला को बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया. पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू ने कहा कि यहां ऑपरेशन और इलाज के नाम पर मरीजों से कथित तौर पर पैसे वसूले जा रहे हैं. बाहर की महंगी दवाएं लिखने और आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद मरीजों को बाहर से सामान और दवाएं खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है.

फिलहाल पूरे मामले में मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल अमित सिंह ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है, एक दिन में जवाब देना है. वहीं पूर्व विधायक ने सोमवार को मेडिकल कॉलेज में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है.

यह भी पढ़ें : लखनऊ कितना सुरक्षित? कहीं लिफ्ट मांगकर काटी जेब, कहीं कार का शीशा खुलवाकर टप्पेबाजी

TAGGED:

CHANDAULI MEDICAL COLLEGE
CHANDAULI NEWS
PATIENT OUT FROM OT
चंदौली में ओटी से मरीज को बाहर किया
CHANDAULI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.