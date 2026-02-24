ETV Bharat / state

अब घर बैठे बनेगी मरीजों की पर्ची, लाइन में लगने की नहीं होगी जरूरत, बस करना होगा ये काम

क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में आभा ऐप से नेगी पर्ची ( ETV Bharat )

बिलासपुर: अब अगर आप क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर आ रहे हैं तो पर्ची बनाने के लिए आपको लंबी-लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा. आप अस्पताल में आने से एक घंटा पहले ही घर बैठे अपनी पर्ची बना सकते हैं. ये कदम मरीजों की सुविधा और समय की बचत को ध्यान में रखते बिलासपुर अस्पताल प्रशासन ने उठाया है. बिलासपुर अस्पताल प्रशासन ने आभा ऐप के जरिए पर्ची बनाने की योजना शुरू कर दी है. अस्पताल प्रशासन ने पर्ची बनाने का समय सुबह 8:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक निर्धारित किया है. इस समयावधि में मरीज आभा ऐप के माध्यम से टोकन प्राप्त कर पर्ची बनवा सकेंगे. अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. एके सिंह के अनुसार, 'शुरुआती दिनों में अस्पताल स्टाफ की ओर से मरीजों को ऐप डाउनलोड करने और आइडी बनाने में भी सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि बुजुर्ग और तकनीक से कम परिचित लोग भी इस सुविधा का लाभ उठा सकें.' जानकारी के अनुसार, अब तक इस प्रकार की डिजिटल पर्ची सुविधा प्रदेश के मेडिकल कालेजों और बड़े अस्पतालों तक ही सीमित थी, लेकिन क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर इस सुविधा को शुरू किया गया है. ये पहल न केवल अस्पताल की कार्यप्रणाली को आधुनिक बनाएगी, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और दक्षता भी बढ़ाएगी. अस्पताल प्रशासन का कहना है कि इस तरह की सुविधा जल्द ही घुमारवीं अस्पताल में भी शुरू की जाएगी. इसके लिए तकनीकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं. बता दें कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में पहले से ही आभा ऐप के जरिए मरीजों को पर्ची बनवाने की सुविधा मिल रही है. ऐसे बनाएं आभा ऐप से पर्ची सबसे पहले मरीज को अपने मोबाइल में आभा ऐप डाउनलोड करना होगा.

इसके बाद आभा आइडी बनानी होगी.

ऐप में अपनी आवश्यक जानकारी और स्वास्थ्य विवरण दर्ज करना होगा.

अस्पताल में पहुंचने पर ऐप के माध्यम से काउंटर पर लगे बार कोड को स्कैन करना होगा.

स्कैन के बाद मरीज को एक टोकन नंबर प्राप्त होगा.

इस टोकन नंबर को अस्पताल के पर्ची काउंटर पर बताने के बाद तुरंत पर्ची जारी कर दी जाएगी.

यह टोकन नंबर मात्र एक घंटे के लिए ही मान्य होगा, अगर आप लेट हो जाते हैं तो आपको दोबारा जनरेट करना होगा.

घर से टोकन नंबर प्राप्त करने के लिए बार कोड की फोटो अपने मोबाइल में रख लें.

आभा ऐप खोलने पर बार कोड को फोटो गैलरी में ही स्कैन कर सकते हैं. मरीजों का पूरा स्वास्थ्य रिकॉर्ड एक ही प्लेटफार्म पर होगा उपलब्ध