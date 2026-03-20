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जमशेदपुर के एमजीएम हॉस्पिटल में मरीज ने की आत्महत्या, कुछ दिनों पहले ही हुआ था भर्ती

जमशेदपुर: मानगो डिमना में स्थित कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम हॉस्पिटल में इलाज करा रहे एक मरीज ने आत्महत्या कर ली. मरीज को कुछ दिनों पहले ही इलाज के लिए भर्ती कराया गया था. घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

जानकारी के मुताबिक, परसुडीह थाना इलाके के कीताडीह का रहने वाला 25 साल का अरशद आलम पिछले चार-पांच दिनों से गंभीर बीमारी की वजह से महात्मा गांधी मेमोरियल एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती था.

उसका मेडिसिन विभाग के वार्ड में इलाज चल रहा था. घटना के समय सिर्फ उसकी मां ही मौजूद थी. यह घटना शुक्रवार सुबह की है. अरशद आलम अपने बेड से उठकर बाहर चला गया. थोड़ी देर बाद ही उसने आत्महत्या कर ली.

इस घटना से अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. मृतक अरशद आलम नशे का आदी था और गंभीर बीमारी से पीड़ित था. सूचना मिलने पर मृतक का परिवार हॉस्पिटल पहुंचा.

एमजीएम थाना प्रभारी सचिन दास ने कहा कि प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है और यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि किन हालात में मरीज ने यह बड़ा कदम उठाया.