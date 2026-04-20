चिलचिलाती धूप में मरीज को स्ट्रेचर में भेजा, निजी अस्पताल की गंभीर लापरवाही
बिलासपुर में निजी अस्पताल की लापरवाही का मामला सामने आया है.यहां अस्पताल ने मरीज को चिलचिलाती धूप में सोनोग्राफी के लिए स्ट्रेचर पर भेज दिया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 20, 2026 at 7:27 PM IST
बिलासपुर : बिलासपुर में इंसानियत को शर्मिंदा करने वाली तस्वीर सामने आई है.यहां चिलचिलाती धूप में एक मरीज को बीच सड़क पर स्ट्रेचर की मदद से अस्पताल ले जाया गया. मरीज को उसके परिजन स्ट्रेचर से एक जगह से दूसरी जगह धूप में लेकर जा रहे थे.इसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ है. इस घटना ने स्वास्थ्य व्यवस्था और निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.
कहां का है मामला ?
मरीज को सड़क में ले जाने का मामला नर्सिंग होम का है.जहां निजी अस्पताल में मरीज को सोनोग्राफी करवाने को कहा.लेकिन अस्पताल में इसकी व्यवस्था नहीं थी.लिहाजा मरीज को बाहर ले जाया गया.लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने ना तो मरीज के लिए एंबुलेंस की व्यवस्था की और ना ही कोई वैकल्पिक इंतजाम.उल्टा मरीज के परिजन उसे स्ट्रेचर में लिटाकर सोनोग्राफी करवाने के लिए ले गए.
एक छाता के नीचे मरीज और परिजन
मरीज को चिलचिलाती धूप में लेकर जाते वक्त परिजनों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. सबसे बड़ी चिंता की बात ये थी कि तेज धूप से बचाने के लिए मरीज के पास केवल एक छाते का ही सहारा था. परिजन खुद स्ट्रेचर को धकेलते हुए सड़क पर लेकर गए, जबकि तापमान काफी अधिक था. इस दौरान मरीज की हालत और बिगड़ने का खतरा भी बना रहा. इस घटना के सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है.
आम नागरिकों का कहना है कि निजी अस्पतालों की इस तरह की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी मरीज के साथ ऐसी अमानवीय स्थिति न बने.इस मामले मे जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया का जिसकी जानकारी अभी नही मिली है इसमे जांच कर उचित कार्रवाई कि जाएगी.
संकट में 1500 साल पुराने दानी कोकड़ी गांव का अस्तित्व, खनन सर्वे का विरोध कर रहे हैं ग्रामीण
मजदूरी के लिए गए युवक की संदिग्ध मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, श्रम विभाग पर भी उठे सवाल
एनएच 43 पर जमगहना मोड़ के पास भीषण सड़क हादसा, एक की मौके पर मौत, गंभीर घायल रायपुर रेफर