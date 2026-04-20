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चिलचिलाती धूप में मरीज को स्ट्रेचर में भेजा, निजी अस्पताल की गंभीर लापरवाही

चिलचिलाती धूप में मरीज को स्ट्रेचर में भेजा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )